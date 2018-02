Curling-Kristin: - Vil fortsette eventyret med Magnus

Publisert: 12.02.18 02:36

SPORT 2018-02-12T01:36:40Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) (Norge - Canada 4–8) Kristin Skaslien (32) vet ikke om hun kan fortsette å spille mixed double sammen med samboer Magnus Nedregotten (27) etter OL-bronsefinalen natt til tirsdag.

Etter semifinaletapet mot Canada møter Norges curling-par Sveits eller det russiske laget (OAR) i kampen om tredjeplassen klokken 01.05 natt til tirsdag norsk tid.

På spørsmål om de har råd til å fortsette mixed double-satsingen etter det, eventuelt mot Beijing-OL 2022, svarer begge at det ikke står på pengene. De har nok til at det går rundt.

Men fra Kristin Skasliens side avhenger fremtiden på isen av samboer Magnus Nedregrottens satsing med sitt herrelag. Det har som mål å kvalifisere seg for neste OL i Beijing i 2022.

– Det vet jeg faktisk ikke. Magnus har sitt herrelag og de skal spille VM etter påske. Så det er veldig uvisst, sier Kristin Skaslien til VG i pressesonen.

Hun forteller at de står helt uten sponsorer og «lever» av B-stipender (140.000 til sammen) fra Olympiatoppen, i tillegg til Kristins fulltidsjobb og Magnus’ diverse jobber knyttet til curling. Sammenlignet med motstandere som Canada, Sveits og Russland, er Norges suksessrike mixed double-par de reneste amatører.

Vil overtale Kristin

Konfrontert med samboer Kristins «det er uvisst» om fremtiden, kontrer imidlertid Magnus Nedregotten med at han vil overtale henne til å fortsette som par med ham - på toppnivå.

Det får Kristin Skaslien nærmest til å smelte under tribunene i curlinghallen her i Pyeongchang.

– Kristin, hva er det du sier? Har du ikke lyst til å fortsette å curle med meg. Du liker meg ikke, sier Magnus Nedregrotten spøkefullt til samboeren.

– Jo, jo - du er favoritten min. Vi får ta en status etter OL, svarer hun.

– Han vil overtale deg?

– Jeg tror ikke det er så vanskelig. Dette har jo gikk mersmak. Det er et eventyr bare å være her. Og ja, jeg har lyst til at dette eventyret skal fortsette, svarer Kristin Skaslien på VGs spørsmål.

Etter semifinaletapet i natt norsk tid understreker Magnus Nedregotten at det ikke var nervene som spilte den norske duoen et puss. De var ikke gode nok til å takle isforholdene. Stenene curlet - det vil si skrudde og vred seg - litt mer eller mindre enn de trodde, og «vi var bare noen centimeter unna å gjøre det veldig, veldig bra.»

Hockey-kjæreste på Lillehammer

Skaslien og Nedregotten kom skjevt ut fra start og lå under 0–2 etter første omgang og det kunne vært enda verre. Det så lysere ut da Norge spiste seg inn igjen til 3–2 i løpet av de neste omgangene.

VG gir deg alt om OL – sjekk vårt studio

I den åttende og siste omgangen trengte Norge fire poeng, men da de første stenene var for svake ga den norske duoen opp og takket Kaitlyn Lawes og John Morris for kampen.

Kaitlyn Lawes har forøvrig kjæreste bosatt på Lillehammer. Han heter Stephan Vigier og han spiller ishockey for Getliga-laget Lillehammer.

Det norske laget har slått verdensmester Sveits tidligere i OL. Mot OAR (Russland) ble det 3-4-tap i grunnspillet. Nedregotten og Skaslien har VM-bronse fra 2015 som beste resultat i mixed double.

Magnus Nedregrotten tror at OAR-laget slår Sveits i semifinalen, og at Norge vil møte Sveits i bronsefinalen. Han mener sveitserne spiller med høy energi, og at de er tøffe mentalt å spille mot.

Skulle det mot formodning blir det russiske laget: - De der tøtsjen bedre ferdighetsmessig, sier Magnus Nedregrotten.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.