LYKKE TIL! Russiske OL-utøvere var i audiens hos Vladimir Putin onsdag. Her er han sammen Ilja Kovaltsjuk, Pavel Datsjuk og de andre stjernene på hockeylaget. De ga ham en drakt der det står «Russland i mitt hjerte». Foto: Grigory Dukor / TT / NTB Scanpix

Seierherren Putin tør ikke juble for høyt: - Vi har fortsatt mye å gjøre

Publisert: 01.02.18 20:33

Vladimir Putin (65) mener at det ikke er noen grunn til å være «euforisk» til tross for at CAS frikjente 28 russiske idrettsutøvere torsdag.

– Vi kan ikke annet enn å glede oss over domstolens avgjørelse, det bekrefter at de fleste av utøverne våre er rene. Men jeg tror ikke vi skal være euforiske. Vi bør ta det rolig, sier den russiske presidenten, ifølge nyhetsbyrået Tass.

– Selvfølgelig er det bra at utøverne våre er blitt rehabilitert, men dette er er ikke alt. Vi har fortsatt mye å gjøre, mener Putin, som legger stor prestisje i OL-saken.

Ikke minst er den viktig «indremedisinsk» foran det russiske presidentvalget om halvannen måned.

– Vi er glade for dem som har vunnet fram i CAS, men det gjelder ikke alle, fortsatte Vladimir Putin.

28 utøvere ble frikjent, mens dommen står ved lag hos 11 russere som ikke bare er nevnt i McLaren-rapporten, men som det også er andre bevis mot.

Mens andre idrettsledere og politikere bare var opptatt av å feire seieren i CAS, var Vladimir Putin en av de få som var opptatt av kjernen i saken:

– Vi skal jobbe videre for å gjøre antidopingarbeidet bedre, i samarbeid med WADA og IOC og andre internasjonale organisasjoner, sier Putin ifølge nyhetsbyrået RIA.

Andre politikere var atskillig tøffere i sine uttalelser:

– Dette må føre til en omorganisering av IOC, for rettens avgjørelse viser at IOC er mildest talt politisert og undertrykkende, sier den tidligere skiskytteren Sergej Tsjepikov, som nå er Duma-representant for Vladimir Putins parti Forente Russland .

– Det kan ikke være plass for kollektiv avstraffelse, sier han ifølge RTs russiske utgave.

Russerne mener at IOC bryter det olympiske charteret hvis de skulle bestemme seg for å anke CAS-avgjørelsen til sveitsisk høyesterett:

– I artikkel 61 i det olympiske charteret står det at alle tvister i forbindelse med OL skal avgjøres i CAS. IOC er forpliktet til å respektere CAS-avgjørelsen, mener Stanislav Poznjakov, som er visepresident i den russiske OL-komiteen, ifølge Tass.

Lederen for utenrikskomiteen i Dumaen, Leonid Slutskij, mener av «CAS hevet seg over politikken».

– Dette ble en ekte triumf for rettferdigheten. Våre olympiere har vist sin renhet og er nå rehabilitert, hevder politikeren, som tilhører Vladimir Zjirinovskijs parti LDPR i parlamentet.

Den kjente kunstløpstreneren Tatjana Tarasova sier at «CAS har sluppet 28 av våre utøvere ut av fengsel».

– IOC har gjort alt for å hindre oss i å delta i OL, sier hun til TV-kanalen Pjervyj.

CAS understreker i sin avgjørelse at man ikke har hatt mandat til å vurdere om det har foregått et organisert juks for å muliggjøre manipulering av dopingprøver på lab-en i Sotsji. CAS har kun vurdert 39 individuelle saker, og bevisene som er ført på individuell basis.