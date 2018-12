NORGES BESTE HOPPE: Ulsrud Tea. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Søndagens V75-tips: Tea i hovedrollen

SPORT 2018-12-28T11:20:56Z

Ulsrud Tea er Norges klart best hoppe og runder normalt til en ny seier mot sine medsøstre tross 60 meter tillegg.



Anders Olsbu

Publisert: 28.12.18 12:20

Ellers er det langt mellom de sikre holdepunktene. Men Ulsrud Tea er, som ofte før, redningsplanken i V75-spillet. Hun har hatt en formidabel sesong med 12 seirer på 18 forsøk. Norgesmesteren for hopper har passert over 6,2 millioner innkjørt hittil i karrieren. Og tross sine elleve år virker hun like løpslysten. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall.

I Bjerkepokalen, et løp for varmblodseliten, sjanser jeg på to hester i form av Donatomite og Deep Sea Dream. De bytter på å slå hverandre. Den av dem som får det beste løpet, sitter trolig med de beste kortene. Begge måtte gå med sko sist, nå blir det trolig skoløs fremme om banen tillatter det. Begge har bakspor og møter et par gode Bergh-travere, som jeg har respekt for og som ikke skal avskrives.

Dagens banker:

Ulsrud Tea (V75-4) er den klart beste hesten. Uten for mange skjær i sjøen runder hun til en ny seier.

Dagens luring:

Kaksen (V75-2) har skyhøy kapasistet, men feiler lett. Det er som regel vinn eller forsvinn for hans del.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 500 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 3240 kroner

V75-1 (2100ma)

7 BAD NITE CALL SAUL

3 CREDICONE

1 GRETZKY BOKO

9 HUMBLE HILL

4 COKTAIL ATOUT

8 Teddy Boy O.K.

———————————-

5 S.M.K. Silvousplait

2 Fairyman

10 Soros Kronos

12 Anthony Downs

6 Zeen Av Ekbacka

Løpet

Jeg setter Bad Nite Call Saul foran tre Hamre-travere, men streker for halve feltet.

Favoritten

Bad Nite Call Saul har vunnet fem av sine seks siste starter og har imponert stort. Var syk nest sist og unnskyldt. Men han var tilbake i slag sist. Tross spor tolv rundet han til en enkel seier. Står sjanseartet til spormessig igjen, men han er kjapp fra start. Skulle han komme seg foran på et tidlig tidspunkt, kan han bli vrien å fange. Skal uansett regnes.

Outsiderne

Gretzky Boko overtok etter en kilometer i et langløp sist, men kunne ikke svare en meget opplagt I Am The Tiger til slutt. Gangen før tapte han kun for medsmygende Mellby Frodo. Var flink til to strake før det. Blir imidlertid overflydd fra start og må ha flaks for å komme løs. En outsider.

Luringen

Credicone likte ikke banen på Åby sist. Med tanke på det sto han på godkjent til femte. Gangen før satt 3-åringen bom fast med alt igjen i rygg på vinneren Caroline K. Er flink fra start, men får neppe tet. Får Hamre-traveren et fint utvendig par, skal han regnes blant de tre.

Startsiden

Fairyman, S.M.K. Silvousplait, Bad Nite Call Saul og Teddy Boy O.K. er alle kjappe fra start.

V75-2 (2100ma)

7 REMIX

9 ALSAKER BLEST

6 KAKSEN

3 EMIL MOLLYN

4 VETLE PETTER

———————————-

5 Järvsö Elviz

1 Maks Mollyn

8 Eikfaksen

12 Idfaxen

2 Høvding Jaros

11 Nordby Frøy

10 Briljant

Løpet

Jeg ser fem hester med vinnersjanse.

Favoritten

Remix var overlegen nest sist og vant en V75-finale sist tross galopp på siste bortre. Står litt sjanseartet til spormessig, men viser han seg fra sin beste side, kan han vinne igjen, om det ikke blir helt feil med posisjonene.

Outsiderne

Alsaker Blest koblet grepet på oppløpet i V75-finalen sist, men bremset fra seg seieren da han kom foran. Står til for et fint smygløp og skulle det bli litt kjøring i front stiger sjansene. Men han er kanskje ikke så lett å lure først.

Luringen

Kaksen feilet like etter start, gjentok et par ganger og ble disket sist. Feilet også direkte nest sist. Bøhn-traveren har rotet mye i det siste, men er han like god som i seiersløpene tidligere i høst, blir han farlig. Men på grunn av galopprisikoen er han en evig outsider.

Startsiden

Maks Mollyn er kjapp. Utfordres først og fremst av Järvsö Elviz og en feilfri Kaksen. Eikfaksen er også kjapp om han blir laddet med.

V75-3 (2100ma)

8 ROYCE ROLLS

2 Bear Man

9 Prince Yoda

———————————-

6 Rocky Rich

10 S.K.'s Mystic Titan

11 Grace Yoga

4 Bianca Sisa

5 Sarek

7 Pyrechept

1 Classic Thompson

12 Millman

Løpet

Royce Rolls blir favoritt, men jeg garderer med et par hester.

Favoritten

Royce Rolls ble sittende fast med alt igjen sist i Jærløpet på Forus, som ble vunnet av Matchplay S.S. Gangen før tapte han kun knepent for Aida Boy etter drøye sisterunden i dødens. Tredje sist vant han enkelt tross en tøff åpning. Står langt ute på vingen som i seiersløpet, men skal uansett ha en fin sjanse, om han ikke blir hengende for lenge.

Outsiderne

Bear Man vant enkelt fra tet foran Kajsa Nosto sist. Er kjapp fra start og pleier å forsvare seg bra i den posisjonen. Har vunnet tre av sine fire siste løp fra nettopp fra tet. Kan lede hele veien om han viser seg fra sin beste side.

Rocky Rich avsluttet flott til fjerde sist i et løp Gogo Hall vant foran Vici Celavie. Sto vrient til i spor tolv da. Er stadig uheldig i sportrekningen, men kan være aktuell blant de tre med klaff. Har i alle fall et litt bedre spor nå.

Luringen

Prince Yoda er satt opp for dette løpet. Paw Mahony-traveren gikk et bra løp til tredje sist og skal være enda bedre nå. Står til for et fint løp og skulle det bli litt kjøring mellom de to forgrunnsfigurene, kan svenskegjesten overraske.

Startsiden

Bear Man er meget god bak bilen og sikter normalt inn føringen, selv om både Bianca Sisa og Sarek er bra fra start.



V75-4 (2120mv)

14 ULSRUD TEA

———————————-

13 Lykkje Borka

10 Kiro Bia Balderina

15 Brenne Blissi

8 Oriola

6 Fanny Tabac

12 Arvesølv

11 Vesle Mai

9 Finnskog Oda

2 Mine

3 Troll Ronja

4 Skeie Stjerna

5 Lykkje Embla

7 Hovs Frøya

1 Hønn Blesa

Løpet

Ulsrud Tea runder normalt til seier i dette hoppeløpet.

Favoritten

Ulsrud Tea har vunnet 12 av 18 løp i år. Er Norges klart beste hoppe. Vinner igjen tross 60 m tillegg.

Outsiderne

Lykkje Borka var knallgod før pausen og er hovedutfordrer.

Luringen

Fanny Tabac er en flink svenskegjest, som er trippelaktuell skoløs.

Startsiden

Alle på strek er bra ut. En åpen startside.

V75-5 (2100ma)

5 ANGEL OF MINE

1 AICHA RAVINA

3 RIVA RENN

4 MIRA HØRSTA

9 BITCOIN

12 Vici Celavie

———————————-

11 Nuclear Tile

2 Marcella

10 Jatzy Jazz

6 Expensive Hangover

8 Denali

7 Exciting Chip

Løpet

Jeg prøver halve feltet i dette hoppeløpet.

Favoritten

Angel Of Mine er ei sterk hoppe som går til mål. Ble toer i et langløp sist. Bo Westergård sender neppe denne ut i norsk V75 uten ambisjoner. Kan vinne feilfritt og på sitt beste.

Outsiderne

Aicha Ravina var flink som tredje på Färjestad sist og var overlegen fra tet på Bjerke gangen før, som var første gang ut etter pause. Østre tror hun vil forsvare føringen, men vil nok få kamp av et par stykker. Om åpningen ikke blir for tøff og hun ikke blir sittende fast, kan hun vinne.

Mira Hørsta var knallgod etter galopp nest sist. Har gått mange gode løp og fortjener virkelig en seier.

Luringen

Vici Celavie sto på flott til annen bak Gogo Hall sist fra spor åtte bak bilen. Har spor tolv nå, men det kan bli tøff kjøring i front. I så fall stiger sjansene for den flinke 5-årshoppa. Men hun møter garvede konkurrenter.

Startsiden

Aicha Ravina, Riva Renn og Mira Hørsta kjører om føringen.



V75-6 (2100ma)

9 DONATOMITE

10 DEEP SEA DREAM

———————————-

7 Montdore

1 Explosive Merlot

2 Love Voice

4 Zelov

6 Pebbe Simoni

8 Ivar Sånna

3 Photo Va Bene

5 Denise F. Boko

Løpet

Jeg sjanser på to hester i Bjerkepokalen, men frykter begge Bergh-traverne som neppe kommer uten ambisjoner.

Favoritten

Donatomite skulle ta det pent fra start sist. I stedet knallet man til og fikk overta. Det blir seiersavgjørende. I likhet med Deep Sea Dream som ble toer måtte begge gå med sko. Det taklet Donatomite klart best. Nå kommer begge ut skoløs fremme om banen tillater det. Begge har trukket bakspor. Det taler nok mest i mot Donatomite som pleier å forsvare seg godt i front. Men han han kan også gå gode løp bakfra, om han viser seg fra sin beste side. Jeg gir ham et knepent tips.

Outsiderne

Montdore er veldig bra på sitt beste og imponerte med solide løp i august. Vant på 1.12,2 full vei på Dannero og ble toer på radige 1.10,1 på Åby. Har fått ett løp i kroppen etter litt pause og skal ikke avskrives med posisjonsklaff.

Explosive Merlot blir normalt overflydd fra start, men løser det seg er han en av flere som kan ende blant de tre. Er Berghs valg i løpet.

Luringen

Deep Sea Dream var klart slått av Donatomite sist. Nest sist på Forus var rollene snudd om. Deep Sea Dream har nok klar fordel av om han kan gå skoløs fremme. Den det klaffer best for posisjonsmessig for av Donatomite og Deep Sea Dream er nok først i mål av dem. Så gjenstår det å se om de kan slå Bergh-traverne.

Startsiden

Love Voice og Zelov kjører muligens om føringen.



V75-7 (1609ma)

9 FLORIS BALDWIN

11 DA VINCI B.R.

5 RAPIDE FRECEL

2 KICKING CLASSIC

3 Avery

12 Flashing Boko

———————————-

6 La Diva Rossi

1 Xanthis Amazing

10 Mr. Creation

4 Global Rebel

8 Whatsoflying S.S.

7 Welcome S.E.

Løpet

Flere med vinnersjanse i V75-finalen. Jeg streker for halve feltet.

Favoritten

Floris Baldwin avsluttet solid nest sist. Ble sliten etter en tung tur sist, men holdt godkjent. Står langt bedre til spormessig nå og kan få et fint løp. Dessuten lukter det tøff kjøring innledningsvis. Det kan bli helt riktig for Trond Anderssen-traveren.

Outsiderne

Da Vinci B.R. er kanskje i sitt livs form. Sist vant han helenkelt en V75-finale på Bjerke. Også tredje sist vant han lett i V75. I løpet i mellom satt han bom fast. Står sjanseartet til spormessig, men med overpace skal han ikke avskrives.

Luringen

Kicking Classic avsluttet forrykende sist etter mye hinder til tredje bak Hawking og Basic Instinct og var ikke mye slått. Fra et flott spor kan han muligens ta en etterlengtet seier.

Startsiden

Kicking Classic, Avery, Rapide Frecel og La Diva Rossi er alle meget gode fra start.