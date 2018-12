JAKTER OVER ISEN: Skøyteveteran Håvard Bøkko (31) på vei hjem med fra jakt ved Hovåsen i Hol med byttet – en hjortbukk – på slep. Foto: PRIVAT

Bøkko jakter vilt for å orke skøytekjøret

TOMASZÓW MAZOWIECKI (VG) Norges landslagsveteran og OL-gullvinner Håvard Bøkko (31) forteller at jakten på dyr i hjemtraktene gir ham nødvendig pusterom og motivasjon til å fortsette skøytekarrieren i verdenscupen.

– Jeg synes det er digg og det er noe jeg ser frem til når jeg er ute på tur (med skøytelandslaget). Det er noe helt annet enn å være på hotell og i en skøytehall. Det er lettere å dra på samling etter å ha ladet batteriene på den måten, sier Håvard Bøkko om sin lidenskapelige jaktinteresse.

Som han gjerne skulle ha viet mer tid.

– Det har vært lite jakt i år. Bare noen dager innimellom. Siste gang var søndag 11. november. Da var jeg hjemme en liten uke. Det skal helst passe inn med tanke på treningene. Men jeg tar heller en tur på jakt, enn å sitte og sykle på en rulle, innrømmer Håvard Bøkko.

I den siste verdenscupen i Polen kom han på 7. plass på 1500 meter og 9. plass på 10.000 meter. Neste helg er han klar for 1500 og 5000 meter i Heerenveen.

I høst har han, på tross av alle reisedagene med skøytelandslaget (over 200 i året), rukket å felle en hjortbukk, en elg og et rådyr. Den første siste gang ved Hovsåsen hjemme i Hol.

Han har opprettet en konto på billeddeling-plattformen Instagram under navnet hallingjakt .

Han la ut dette bildet under verdenscupen i Polen:

Etter den siste jaktturen for en måned siden la han ut et bilde av seg selv der han trekker hjortbukken på en slede over et vann på vidda.

Håvard Bøkko deltok i sitt første OL allerede i 2006 i Torino. Da under trener Peter Mueller, som nå er trener for Finland. Bøkko har i løpet av skøytesportens «Kramer-æra» tatt en rekke sølvmedaljer – pluss en gullmedalje på 1500 i distanse-VM 2011 – i allroundmesterskap. I Pyeongchang-OL vant han endelig et olympisk gull, for Norge på lagtempo.

Han har tatt en pause fra toppidretten og han har vært skadeplaget, men sa i OL for 10 måneder siden at han ikke ville utelukke deltagelse i det neste i Beijing i 2022.

– Individuelt ha jeg et steg igjen opp til de beste. Men jeg er mye bedre nå sammenlignet med der siste årene. Samtidig må jeg «ta igjen» det jeg lå bak før, og toppnivået nå, forklarer Håvard Bøkko med tanke på hva han virkelig kan prestere på favorittdistansen 1500 meter og langdistansene.

– Det er mye tettere blant de topp 10 til 15 løperne. Før var det få, nå er det mange flere som er gode nok til å vinne, tilføyer han.

Fredag sørget han sammen med Sverre Lunde Pedersen og Sindre Henriksen for at Norge vant verdenscupen i lagtempo sammenlagt med 2. plass bak Japan. Det ga dem en seierspremie på 5000 dollar, det vil si 42.500 kroner – til fordeling på fire, inkludert reserven Simen Spieler Nilsen.

– Det er lite penger i verdenscupen. Fra pengepremien trekkes skatt til arrangørlandet og arbeidsgiveravgift hjemme, forteller Håvard Bøkko.

