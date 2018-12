BAK PÅ SISTE 500: Håvard Lorentzen (26) tapte parløpet mot suverene Pavel Kulizjnikov på den siste 500-meteren i verdenscupen i Polen lørdag ettermiddag. Bildet er fra OL i Pyeongchang i februar, da han vant gullmedaljen på distansen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sjekk OL-gullvinnerens luselønn etter to 3. plasser

TOMASZÓW MAZOWIECKI (VG) Håvard Lorentzen (26) blir langt fra rik etter to 3. plasser og 6. plass på den siste 500-meteren i verdenscupen denne helgen. Premiebonusene sammenlagt for Norges OL-gullvinner beløper seg til 10.200 kroner - før skatt her i Polen.

– Det krever topp prestasjoner for å tjene penger. Forrige sesong fikk jeg mellom 500.000 og 600.000 i premiepenger. Det er ikke galt. Men med de samme resultatene i alpint, ville det antakelig vært fem til seks millioner, sier Håvard Lorentzen til VG etter sitt siste individuelle løp denne helgen.

Norges OL-gullvinner på distansen og regjerende sprintverdensmester gikk inn til en skuffende 6. plass med 35,25 lørdag ettermiddag, mot par-konkurrent, verdensrekordholder og vinner Pavel Kulizjnikovs 34,67 sekunder.

– Et halvt sekund er rundt åtte meter. Det er ikke mye, men det ser brutalt ut. Han gikk et spinnvilt løp. Jeg får sitte litt på rommet og gruble på hvordan jeg skal slå ham, sier han.

Håvard Lorentzen fikk 400 dollar, det vil si 3400 kroner, for sin tredjeplass på den første 500-meteren lørdag. For tredjeplassen på 1000-meteren samme dag, fikk han 6800 kroner. For 6. plassen - slått av Pavel Kulizjnikov med 39/100 - ble premiebonusen hans null kroner kroner.

Før skatten er betalt til arrangørlandet.

(Se oversikten over alle skøytebonusene i verdenscupen i info-boks)

Til sammenligning er de individuelle premiebonusene i verdenscupen i skiskyting 146.000 kroner for førsteplass, 116.000 for andre, 87.000 for tredje.

Sjetteplass i skiskyting gir 49.000 kroner.

Det internasjonale skøyteforbundet gir ikke premiebonuser til plasseringer etter 3. plass i verdenscupen.

Individuelle premiebonuser i langrenn denne sesongen: 1. plass: 86.000 kroner, 2. plass: 64.000 kroner, 3. plass: 43.000 kroner.

Seier hopp herrer i verdenscupen gir også 86.000 kroner, 2. plass 68.800 kroner, 3. plass 51.600 korner.

– Skøyter er ikke riktig sport å velge, hvis du vil tjene penger. Men vi har forskjellige ambisjoner; hva er nok og hva søker du i livet. Jeg sa det til Håvard nylig: Det som er kult med deg, er at du er en av de råeste sprinterne gjennom tidene, svarer skøyteforbundets sportssjef Lasse Sætre på VGs spørsmål om de små premiebonusene i skøyte-verdenscupen.

PENGEPREMIENE I SKØYTER Pengepremiene i verdenscupfinalen i skøyter (den sjette og sesong-avsluttende verdenscupen) har økt litt - til 42.500 kroner for seier. Her er hele oversikten over pengepremiene i verdenscupen skøyter sesongen 2018/19: Individuelle distanser: 1. plass: 12.750 kroner, 2. plass: 8500 kroner, 3. plass: 6800 kroner. På 500 meter med to løp hver verdenscup-helg, halveres premiebonusene til hhv 6375, 4250 og 3400 for første, andre og tredjeplasser. Lagkonkurransene sammenlagt (Norge vant lagtempo for herrer denne sesongen etter 2. plass i tredje og siste konkurranse denne helgen): 1. plass: 42.500 kroner, 2. plass: 25.500 kroner, 3. plass: 21.250 kroner Verdenscupfinalen i Salt Lake City 9. til 10. mars: 1) plass: 42.500 kroner, 2. plass: 25.500 kroner, 3. plass: 15.300 kroner (halvparten for seier 500 meter ganger to). Lagkonkurransene: 1. plass: 17.850 kroner, 2. plass: 12.750 kroner, 3. plass: 10.200 kroner. Verdenscupen sammenlagt (plasseringene en til 10 premieres - 10. plass gir 12.750 kroner): 1.plass sammenlagt: 127.500 kroner, 2. plass: 85.000 kroner, 3. plass: 59.500 kroner, 4. plass: 42.500 kroner

- Markedet bestemmer hva som er populært. Skiskyting er populært ute i Europa, med tilhørende gode TV-avtaler. De som er glad i skøyter, er fascinert av hvor målbart det er - som i friidrett, sier Lasse Sætre - som vant OL-bronsemedalje på 10.000 meter i Salt Lake for snart 17 år siden.

Premiebonusene i friidrettens beste stevneserie Diamond League sesongen 2018: 1. plass: 85.000 kroner, 2. plass: 51.000 kroner, 3. plass: 34.000 kroner - 8. plass: 8500 kroner.

Den sesong-avsluttende Diamond League-finalen: 1. plass: 425.000 kroner, 2. plass: 170.000 kroner, 3. plass: 85.000 kroner - 8. plass: 17.000 kroner.

– Det er blitt dårligere. Før var det pengepremier til og med sjetteplass, sier skøytelandslagets veteran Håvard Bøkko (31).

Fredag sørget han med 2. plassen i lagtempo for at Norge vant den sammenlagt - etter tre konkurranser - denne sesongen. Pengepremien for sammenlagtseieren i lagkonkurransen der Bøkko & co vant OL-gull: 42.500 kroner (som skal fordeles på fire løpere inkludert reserven Simen Spieler Nilsen).

– Jeg vil tippe det henger sammen med at det ikke er andre (sponsor)avtaler nå enn for 10 år siden. Vi (det internasjonale skøyteforbundet) har ingen hovedsponsor for verdenscupen nå heller, sier Øystein Haugen til VG angående de lave pengepremiene.

Han var sportssjef i Norges skøyteforbund fra 2006, da Håvard Bøkko OL-debuterte, til etter OL 2014. I fjor ble han valgt inn i det internasjonale skøyteforbundet ISUs tekniske komité.

– Sammenlignet med alpint og langrenn, selger også for eksempel Fischer og Atomic flere ski enn Viking og Maple selger skøyter. Og selv om Norge har gjort det bra på skøytebanen i det siste, er sponsormarkedet vanskelig. Det er blitt tøffere generelt sett, mener Øystein Haugen.

Han og Lasse Sætre påpeker samtidig at skøyter har fått flere øvelser på programmet de siste årene. Pengene må fordeles på flere. Det internasjonale skøyteforbundet arrangerer tre VM hvert eneste år. Det koster også penger, inkludert pengepremiene som er høye i VM. Øystein Haugen tror verdenscup-bonusene kan bli høyere når alle verdensmesterskapene blir slått sammen i 2021.

Det er bare Håvard Lorentzen og Sverre Lunde Pedersen som har lyktes med å ta en pallplass individuelt i verdenscupen denne sesongen. Lunde Pedersen tok 2. plass bak Belgias Bart Swings på 5000 meter utendørs i japanske Tomakomai for to uker siden.

Søndag har han sjansen til å klare det for andre gang, på 10.000 meter her i Polen. Håvard Lorentzen går teamsprint for Norge på lag med Johann Jørgen Sæves, Henrik Fagerli Rukke og Bjørn Magnussen i Tomaszów Mazowiecki.

Sesongens fjerde verdenscup går i Heerenveen om en uke.

PS! Bjørn Magnussen ble nummer 10 på den siste 500-meteren i verdenscupen i Polen med 35,37. Henrik Fagerli Rukke tok 12. plass med 35,39.