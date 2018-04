OL-skandalene tar aldri slutt ...

GRANSKES: Påstander om mulig korrupsjon rundt hvordan Pyeongchang fikk OL skal nå granskes. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert: 10.04.18 17:06

Det er blitt noe tragikomisk over hvor ofte det dukker opp koblinger mellom olympiske leker og anklager om korrupsjon. Nå kastes det mistanke mot hvordan Pyeongchang fikk lekene.

Det er klin umulig for eieren av De olympiske leker å gjøre noe med det sønderskutte omdømmet, så lenge den ene skandalen fortsetter å avløse den andre.

Nå skal det selvsagt understrekes at vi ennå ikke vet om anklagene rundt årets olympiske leker viser seg å stemme eller ei, men det lover ikke godt med tanke på persongalleriet som hevdes å ha vært involvert.

Temaet er denne gangen en liste som skal ha blitt laget over 27 IOC-medlemmer, som skal ha blitt ansett som potensielt Pyeongchang -vennlige, i bytte mot ulike økonomiske goder. 12 av disse skal være fra afrikanske land.

Teknologigiganten Samsung knyttes til påstandene, skriver det anerkjente nettstedet insidethegames. Vel så interessant er det at navnet Papa Massata Diack også dukker opp i materialet.

Han er sønnen til Lamine Diack, den tidligere presidenten i det internasjonale friidrettsforbundet. Både far og sønn er knyttet til pågående etterforskning av påstått kjøp av stemmer knytter til idrettsarrangementer. Mens Lamine Diack ble arrestert i 2015 og er ferdig som IOC-medlem, har sønnen skarpt tilbakevist å ha gjort noe kriminelt.

Far og sønn er allerede involvert i granskingen av budprosessene, som endte med at Rio de Janeiro vant lekene i 2016 og Tokyo i 2020.

Men uansett hva straffesakene ender med, er det omdømmemessig svært ugunstig for IOC at enda en sak knyttet til Liack-navnet nå dukker opp.





For det begynner å bli så mye nå, over så lang tid, som drar IOC-navnet ned i sølen, at det er vanskelig å se hvordan tilliten til organisasjonen skal kunne gjenopprettes. Og det er jo virkelig ikke bærekraftig at de ene lekene etter de andre ender opp med at det er grunn til å stille spørsmål om det har foregått noe snusk.

Før eller siden tvinger det helt grunnleggende spørsmålet seg frem, om dagens reformplaner er nok, eller om vi rett og slett kommer dit at De olympiske leker som sådan mister sin legitimitet.

IOC har fått enda en trykk i skroget. Hvor mange bulker er det mulig å tåle?

Summen av nedbrytende saker er så absurd at det er nesten er til å flire av. Selv om det egentlig bare er trist.