DRAMATISK: Fra lørdagens møte mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana i Karlsruhe. Foto: Georgios Souleidis

Carlsen rotet bort overtaket mot VM-motstanderen: – Tenkte at Caruana hadde «hangover»

Publisert: 31.03.18 21:06 Oppdatert: 31.03.18 21:23

(Fabiano Caruana-Magnus Carlsen 1/2–1/2) Magnus Carlsen (27) lå an til å smadre sin VM-motstander Fabiano Caruana (25) i åpningspartiet i Grenke-turneringen. Det endte med remis.

– Det var et mirakel for Caruana at han beholdt muligheten etter tidskontrollen, sa toppspilleren Peter Leko som kommentator på chess24.com.

– Jeg tenkte det var bra å møte Fabiano allerede nå i første runde. Jeg tenkte at han hadde «hangover» fra Berlin, sa Magnus Carlsen i intervjuet på chess24.com etter partiet.

– Jeg mente ikke bokstavelig altså, fortsatte den norske verdensmesteren, vendt mot Caruana.

– Kanskje bokstavelig også, smilte Fabiano Caruana, som altså vant kandidatturneringen, takket være en kanonavslutning i Berlin i begynnelsen av denne uken. Seieren der gir ham rett til VM-match mot Carlsen i november.

– Dette var spesielt. Magnus er nok veldig skuffet med resultatet og Fabiano tilsvarende fornøyd, sa Peter Leko som kommentator.

Her kan du spille gjennom lørdagens parti (ekstern lenke).

– Magnus blir nok veldig skuffet når han oppdager at han rotet bort seieren, sa Leko.

– Det er den samme regelen vi lærer som barn om at man ikke skal spille for raskt i de kritiske øyeblikkene, sa Carlsen selv.

– Men jeg er ganske fornøyd likevel.

Peter Leko uttrykte etterpå at dette partiet var et bevis på at «sjakk er brutalt».

– Det ble så komplekst. Magnus fant nesten alt, men på det siste hinderet ...

En seier med svarte brikker hadde gitt Magnus Carlsen et psykologisk overtak foran VM-matchen. Men de skal møtes igjen i Norway Chess, og kanskje også flere ganger før november og titteloppgjøret.

For Fabiano Caruana var det spesielt å starte en ny turnering bare fire dager etter at det var slutt i Berlin. Sjakkturneringer tapper alltid ekstremt med energi, og i hvert fall kandidatturneringen, fordi det betyr så mye. Caruana slo dessuten tilbake etter å ha tapt for Sergej Karjakin i det tredje siste partiet i Berlin.

Dette er fjerde gang på rad Carlsen og Caruana møtes i første runde av storturneringer. Det startet med St. Louis i fjor høst, forsatte med London før jul, så Wijk aan Zee i januar og nå i Karlsruhe.

Magnus Carlsen opprettet seg etter hvert en fordel, samtidig som han lå atskillig bedre an enn amerikaneren på klokka. Ifølge databeregningene lå han klart best, men utfordringen var å eksekutere det i seier. Det klarte han ikke. Han fant ikke trekket som ga seier.

Grenke Chess Classic er årets andre turnering for Magnus Carlsen etter at han vant Tata Steel Chess i Wijk aan Zee i januar - da han vant etter omspill mot hjemmehåpet Anish Giri. I februar fulgte han opp med å slå Hikaru Nakamura i Fischer-Random-matchen på Henie-Onstad-senteret.

Nå kjører Carlsen et knallhardt løp med først Grenke-turneringen, så Shamkir-turneringen i Aserbadsjan og Norway Chess (27. mai – 8. juni).

Resultater første runde Grenke Chess Classic:

Viswanathan Anand-Hou Yifan 1/2–1/2.

Fabiano Caruana-Magnus Carlsen 1/2–1/2.

Georg Meier-Levon Aronian 1/2–1/2.

Arkadij Naiditsch-Maxime Vachier-Lagrave 1/2–1/2.

Matthias Bluebaum-Nikita Vitjugov 0–1.

