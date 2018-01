OL-klare Hegstad Krüger knuste alle og sikret NM-gull: – En medaljekandidat i Pyeongchang

GÅSBU/OSLO (VG) Ingen kunne hamle opp med Simen Hegstad Krüger (24) på Gåsbu. Han gikk inn til NM-gull, og viste gryende OL-form, bare uker før lekene i Pyeongchang.

Johannes Høsflot Klæbo var i en egen klasse under torsdagens sprint , men uten langrennskometen på fredagens 15 kilometer fristil, hadde andre løpere muligheten til å vise seg frem.

Det var en allerede OL-klar løper som gjorde.

Simen Hegstad Krüger var suverent best i sporet og sikret sitt første individuelle NM-gull.

– Det var bra i dag. Jeg var litt usikker på om jeg trengte noen renn for å være på hugget etter en konkurransefri periode, men jeg tror jeg har brukt den perioden godt. Et NM-gull betyr mye, og det er stort å ha med seg videre, sier Krüger og smiler fra øre til øre.

Mener Krüger er en medaljekandidat i OL

Lyn-løperen fortsatte å øke og øke for hvert passeringspunkt han tok seg forbi. Til slutt gikk han i mål med tiden 35.32.3, og vant komfortabelt, 33 sekunder foran Per Kristian Nygård.

– Det er utklassing! Krüger er en medaljekandidat i Pyeongchang, konstaterte NRK-kommentator Torgeir Bjørn om seiersherrens prestasjon.

Krüger gikk dermed inn til sin første individuelle NM-tittel. Både i 2016 og i 2017 var han med på å ta stafettgull med Lyn.

Mens Krüger sikret sin første individuelle NM-tittel, gjorde Per Kristian Nygård det samme. Det var en tydelig rørt sølvvinner som sikret 2. plassen.

– Det er uvirkelig. Det er noe jeg har kjempet for i mange år, og når jeg står her nå, kjennes det uvirkelig. Jeg har hatt en lang reise hit og satset på egen hånd i mange år nå. Å kunne stå her med sølv etter alle treningstimene alene, det er stort, sier en tydelig rørt Nygård.

Daniel Stock endte på 3. plass og sikret bronsen.

OL-plassen røk for Gløersen

Anders Gløersen, som har hatt en julefeiring preget av sykdom, måtte finne seg i å gå i mål langt bak de aller beste i dag, og det betyr at sjansene hans for å sikre en plass i OL-troppen ble enda mindre.

Han endte til slutt på en skuffende 20. plass.

– Det var litt som jeg hadde fryktet. Jeg hadde ikke mer inne i dag. Det at OL ryker nå, har jeg sett komme lenge. Jeg har bare prøvd så lenge jeg kan. Nå får jeg heller bare finne noen andre renn jeg kan gå, sier Gløersen.

PS! Det er nye NM-konkurranser lørdag, men Petter Northug blir ikke å se fra start der heller. Det bekreftet treneren hans, Stig Rune Kveen, i en SMS til VG tidligere fredag.

