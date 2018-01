FÅR DELTA? Sergej Ustjugov er blant russerne som kan komme til å få klarsignal for å delta i PyeongChang. Nå krever antidopingledere klare kriterier for hvem som får grønt lys. Til venstre hans trener Markus Cramer. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Krever klare kriterier for russere som skal få delta i OL

Publisert: 18.01.18 10:14 Oppdatert: 18.01.18 11:59

19 nasjonale antidopingbyråer, blant dem Antidoping Norge, etterlyser klare kriterier for de russiske utøverne som skal få grønt lys til å delta i vinter-OL.

Russland som nasjon får ikke delta i OL, men de russiske utøverne som blir betraktet som «rene», får lov til å delta under kategorien «olympiske utøvere fra Russland».

Det var i et møte i Bonn onsdag at lederne av de 19 antidopingbyråene vedtok en felles uttalelse, melder Antidoping Norge .

Antidopingledere etterlyser både tydelige kriterier og åpen prosess i utvelgelsen av russiske utøvere til OL.

– Vi mener det er vesentlig at det kommer frem klare kriterier, slik at en ikke kommer i en situasjon der man i ettertid må omfordele medaljer, sier Antidoping Norge-sjef Anders Solheim til VG.

– At de som vinner i Sør-Korea, også står som vinneren om fem eller ti år. Det må være hele poenget.

Ifølge IOCs avgjørelse fra 5. desember i fjor skal det være strenge kriterier for utvelgelsen av de russiske utøverne.

– Et panel ledet av Valerie Fourneyron har fått i oppgave å stå for utvelgelsen. Mer enn seks uker etter beslutningen har IOC fortsatt ikke lagt frem kriteriene som skal ligge til grunn for utvelgelsen, og dette får lederne for de nasjonale antidopingorganisasjonene til å reagere, skriver Antidoping Norge på sine hjemmesider .

Antidopinglederne mener navnene på og testhistorikken til dem som har oppfylt kriteriene, må offentliggjøres.

– Vi må sørge for at historien fra OL i Rio ikke gjentar seg. Vi mener derfor det er svært viktig at det er en åpenhet omkring kriteriene som legges til grunn for hvilke russere som faktisk får stille til start i OL. En slik åpenhet fortjener de rene utøverne, idretten og alle som ser fram til et mesterskap der vi ønsker at de rettmessige vinnerne får stå på pallen i Sør-Korea, sier Anders Solheim i Antidoping Norge.

Dette er kriteriene som antidopinglederne krever:

* Utøveren skal i minst 12 måneder ha vært del av et WADA-godkjent testprogram.

* Utøveren skal ha blitt testet utenfor konkurranse et minimum av ganger.

* At utøvers biologiske pass og ekstraanalyser legges til grunn der det er aktuelt.

* Utøveren har ikke hatt omgang med utestengte trenere og er ikke omtalt i McLaren-rapporten eller andre rettsmedisinske dokumenter.

* Utøveren har ingen sak til behandling.

* Utøveren forteller alt han eller hun vet om brudd på dopingbestemmelsene.

Følgende land har undertegnet uttalelsen: Australia, Østerrike, Canada, Danmark, Estland, Tyskland, Japan, Irland, Finland, Frankrike, Nederland, Norge, Storbritannia, USA, Polen, Singapore, Slovenia, Sverige og Sveits.