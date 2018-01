Bjørgen smittet av sønnen: Mistet tre dager med trening

Publisert: 28.01.18 14:54

SPORT 2018-01-28T13:54:21Z

SEEFELD (VG) Marit Bjørgen (37) var uheldig og ble smittet med forkjølelse av sønnen Marius (2). Ingvild Flugstad Østberg har stått imot.

Bjørgen ble nemlig nummer fem på søndagens 10 kilometer fellesstart i fristil – 16,7 sekunder bak vinner Jessica Diggins. Heidi Weng tok annenplassen og Ragnhild Haga ble nummer tre.

Slet med virus

Bjørgen mistet tre dager med trening i starten av høydeoppholdet i Seiser Alm. Sønnen Marius (2) spredte noen forkjølelsesbakterier.

– Det er snakk om et forkjølelsesvirus. Det satt i øvre luftveier. Jeg hadde et par dager av, så har jeg trent rolig etter det, sier Bjørgen.

Marius og Fred Børre Lundberg er sammen med Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg i Seiser Alm. Landslagstrener Roar Hjelmeset har også vært der.

En hardøkt igjen

Bjørgen og Østberg reiste tur/retur Seiser Alm-Seefeld søndag for å gå et siste skirenn før OL.

Bjørgen fikk ingen god generalprøve.

– Det var fryktelig vondt å gå. Det kunne gå begge veier, som jeg fryktet. Jeg følte meg tung og litt sliten. Det har vært sykdom i starten av høydeoppholdet. Jeg har bare hatt én hardøkt i høyden frem til jeg dro hit. Det å dra rett ned hit kunne gå begge veier, sier Bjørgen til VG.

Bjørgen har bare en eneste hardøkt igjen i høyden før hun drar til Sør-Korea kommende fredag.

– Nå gjelder det å samle overskudd, sier Bjørgen.

Sterkt immunforsvar

Østberg ble nummer fire.

– Jeg har holdt meg frisk og rask hele veien. Jeg har hatt et kjempeopphold så langt. Nå er det rett tilbake dit, sier Østberg.

– Hvordan har du klart å unngå bakteriene til Marius?

– Jeg har egentlig ikke vært flink nok til å holde meg unna. Så Marit sier det: Du må passe deg litt. Men jeg har både lekt og kost med Marius jeg. Det er sikkert ikke det smarteste, og ikke det man skal si, men jeg holder meg som regel frisk. Jeg har et bra immunforsvar, svarer Østberg.

Hun ble nummer fire. Et godt resultat også for Østberg under to uker før langrennsdamene går 15 kilometer med skibytte under OL i Pyeongchang.

Amerikansk jubelbrøl

Kampen om seieren sto mellom Diggins, Weng, Østberg og Haga, hvor amerikaneren viste seg å være sterkest. Hun kom med et lite jubelbrøl etter seieren i det aller siste verdenscuprennet før OL.

Topp tre kvinner 10 kilometer fellesstart fristil:

1. Jessica Diggins, USA 23:08,5

2. Heidig Weng, Norge +0,7

3. Ragnhild Haga, Norge +1,0

Øvrige norske:

4. Ingvild Flugstad Østberg +8,7

5. Marit Bjørgen +16,7

7. Kari Øyre Slind +19,1

32. Kathrine Harsem +1,33,1