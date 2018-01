TO GULLSJANSER: Silje Norendal (24) mener OL-gullsjansen hennes er best i slopestyle 12. februar, men ser ikke bort fra at hun kan havne på pallen i Big Air 11 dager senere. Bildet er fra verdenscupen i Big Air i Copper Mountain 10. desember, der hun kom på 3. plass. Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Snowboard-Silje (24): Mitt siste OL

Publisert: 16.01.18 19:48

2018-01-16

Silje Norendal (24) røper at OL om en måned blir hennes siste. Norges medaljehåp i slopestyle og Big Air kommer til å gi seg med snowboard et par år før de neste vinterlekene i Beijing i 2022.

– Jeg tror fire nye år vil bli litt mye. En ny sesong som denne, vil jeg ikke være med på en gang til. To til tre år til vil være nok. Da vil jeg være fornøyd, og da er planen min å gjøre noe annet enn å stå på brett, sier 24-åringen til VG.

Silje Norendal har vunnet slopestyle-gull i prestisjefylte X Games tre ganger (2013, 2014, 2015). I fjor vinter vant hun Big Air-gull i X Games i Hafjell. I Sotsji-OL mislyktes hun i slopestyle. Men hun mener hennes største mulighet til å vinne gull er i nettopp den øvelsen i Pyeongchang, selv om Big Air står på OL-programmet for første gang i Sør-Korea om en måned.

– Jeg satser mest på slopestyle. Det er der jeg har størst sjanse. Men på en god dag kan jeg snike meg inn på pallen i Big Air også. Der er det imidlertid et par av jentene som har tatt et par skritt opp, som jeg ikke har hengt med på, sier Silje Norendal.

Fordelen hennes i OL er at hver utøver bare får hoppe tre ganger i Big Air, og de to beste teller. Man kan bare falle én gang, og bør ta det sikre for det usikre.

Silje Norendal er likevel klar over at den raske utviklingen i snowboard er i ferd med å løpe fra henne. Mange av konkurrentene, som Østerrikes Anna Gasser og Japans 15 år gamle Reira Iwabuchi, har tilgang til nyvinningen «Air Bag». Den enorme landing-bagen – som koster et par millioner å «montere» – gir dem muligheten til å lære nye triks «uten risiko».

– Bagen er viktig, men enda viktigere vil det være at vi får skikkelige hopp å trene på i Norge. Da kunne vi på landslaget vært mer hjemme, sier Silje Norendal.

Dermed er hun inne på den etter alt å dømme viktigste årsaken til at hun ikke vil ta fatt på «en ny sesong som denne», og at hun kommer til å legge konkurransebrettet på hyllen kanskje før hun runder 27 år.

Da OL er over i slutten februar, vil hun ha vært hjemme i Norge i en snau uke – 22. til 29. desember – i løpet av en periode på fire måneder.

– Jeg sa fra sist sommer: «Fra nå blir det lite tid til familie, venner og kjæreste. Dette er min siste sjanse, og jeg vil gjøre alt riktig, sier Silje Norendal.

Hun skjønte etter forrige sesong – da hun fikk en toppform mot slutten – at hun måtte være mye på snø for å lykkes. Og slik er det blitt: Australia, New Zealand, Canada, USA, Østerrike, nå er hun i sveitsiske Laax (verdenscup fredag), så X Games i Aspen – derfra til Sør-Korea.

– Alex og jeg ser hverandre ikke i det hele tatt, bortsett fra på «Facetime» to til tre ganger om dagen. Det er «god morgen», «hvordan går det med din trening», og en melding når vi legger oss, forteller Silje Norendal.

Alex er ishockeylandslagets Tyskland-proff Alexander Bonsaksen (31). Pyeongchang-OL vil være første gang de to møtes på ordentlig siden begynnelsen av desember.

– Innstillingen vår er at vi begge er villig til å ha det slik, for å lykkes nå, sier Silje Norendal.

Fakta 4 seier i X Games Silje Norendal Født: 1. september 1993 Sivil status: Kjæreste med ishockeylandslagets Alexander Bonsaksen (Iserlohn i Tyskland). Paret har en leilighet på Majorstua i Oslo. Meritter: Sølvmedalje X Games slopestyle (Tignes, Frankrike) 2011, gullmedalje X Games slopestyle (Tignes) 2013, gullmedalje X Games slopestyle (Aspen) 2014, gullmedalje X Games slopestyle (Aspen) 2015, gullmedalje X Games Big Air (Hafjell) 2017 Verdenscupen (FIS) denne sesongen : 3., 4. og 15. plass Big Air, 7. plass slopestyle * Slopestylekvalifiseringen i Laax ble utsatt tirsdag pga for mye snø. Finalen skal i henhold til programmet gå fredag. X Games i Aspen - med slopestyle og Big Air - arrangeres 25. til 28. februar.