HEIAGJENG: Vitalij Mutko (t.v.), Vladimir Putin og Dmitrij Medvedev fotografert under 4 x 10 km langrenn i Sotsji-OL. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / RIA-NOVOSTI

Kremls provokasjon: Gir «doping-ministeren» mer makt

Publisert: 30.01.18 16:25

SPORT 2018-01-30T15:25:10Z

Vitalij Mutko (59) blir pekt ut som ministeren som styrte den russiske dopingen til Sotsji-OL. IOC har utestengt ham livstid. Statsminister Dmitrij Medvedev derimot gir ham økt makt.

Det var mandag det kom en melding fra den russiske regjeringen at Mutko, som nå er visestatsminister, får utvidet makt.

Det betyr at han nå også har ansvaret for store sportsbegivenheter og skal ha kontrollen med forberedelsene til fotball-VM til sommeren.

Nyhetsbyrået Interfax melder at Mutkos portefølje nå er blitt utvidet. Tidligere var han ansvarlig for å gjennomføre regjeringens politikk innen sport, turisme og ungdomsaktiviteter, samt for organiseringen av fotball-VM.

Den nye formuleringen er at han også skal «organisere, forberede og holde store sportsbegivenheter».

Så sent som mandag kveld ble et nytt program om russisk doping sendt på den tyske TV-kanalen ARD. Der sa varsleren Grigorij Rodtsjenkov at det var klare kommandolinjer i det russiske dopingsystemet.

– Jeg hadde kontakt med visesportsminister Nagornykh, som gikk videre til Mutko, og han meldte videre til president Putin, fastslo den tidligere sjefen for dopinglaboratoriet i Moskva. Nå bor han på hemmelig adresse i USA.

Vitalij Mutko og 43 utøvere har alle blitt utestengt på livstid fra De olympiske leker. IOC mener det er bevist at Mutko hadde full kjennskap til den organiserte dopingen, som er blitt avslørt etter Sotsji-OL.

I et ferskt intervju med nyhetsbyrået AP legger Mutko ansvaret på WADA (det internasjonale antidopingbyrået) og IOC.

– Jeg blir anklaget for å være en minister som ikke sørget for kvaliteten på antidopingarbeidet under OL. Men jeg skulle ikke gjøre det. Det var deres ansvar. De kontrollerte ikke en jævla ting, unnskyld meg. Skal vi svare for det?

Mutko bekrefter overfor AP at han kommer til å ha en nøkkelrolle også videre i forberedelsene til fotball-VM – selv om han har gått av som fotballpresident, en jobb han hadde «på si» i tillegg til å være i regjeringen.

– Statsministeren og presidenten har bestemt at jeg skal avslutte dette prosjektet, sier visestatsminister Mutko.

Regjeringen har stor påvirkning på russisk idrett. Mutko er for eksempel involvert også når landslagstreneren i fotball skal ansettes.