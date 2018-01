NESTE KULEDRONNING? Hedvig Wessel (22) debuterte i OL for fire år siden. Denne gangen er hun tatt ut etter på skjønn av Olympiatoppen. Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix

Kule-Hedvig til OL uten å være kvalifisert

Publisert: 29.01.18 18:34

Kulekjører Hedvig Wessel (22) har ikke innfridd Olympiatoppens rigide kvalifiseringskrav, men er likevel gitt klarsignal for å delta i sitt andre OL - i håp om at hun skal finne formen nå.

Det samme er tilfelle med Wessels kulekjørerkollega Vinjar Slåtten (27) fra Voss Freestyleklubb.

– Jeg var i grenseland. Målet mitt er å ta medalje. Jeg «trodde», og jeg ville være med. Nå er jeg veldig takknemlig for at jeg ble tatt ut, sier Hedvig Wessel til VG.

Kravet til OL-billett fra Olympiatoppen er to topp 12-plasseringer eller en topp seksplassering. Inneværende sesong. Hedvig Wessel fra Heming kan vise til en 9. plass fra verdenscupen i Deer Valley 10. januar. Ellers har hun denne sesongen oppnådd 20. plass som beste resultat, tre ganger.

Vinjar Slåtten fikk 10. plass i kanadiske Tremblant 20. januar. Hans nest beste resultat denne sesongen 15. plass i Kaprun i november.

Håkon Wibstad, leder av freestylekomiteen i Norges skiforbund, mener at de to burde «bli gitt en fair sjanse». Derfor innstilte han dem til OL-deltagelse over Olympiatoppen. Helge Bartnes, Olympiatoppens sjef for vinteridretter, bekrefter at Hedvig Wessel og Vinjar Slåtten ikke oppfyller uttakkriteriene.

De er - sammen med Alexander Henning Hanssen (30) i skeleton og hopper Silje Opseth (18) - tatt ut på skjønn.

– Mot slutten har vi hatt syv til åtte utøvere i den kategorien. Noen er tatt inn, noen er gått ut. Disse var bra under VM i fjor (forrige sesong). Vinjar Slåtten har vist «stigende form» (kriterium skjønn), mens vi har tatt hensyn til at Hedvig Wessel falt og fikk en skade i opptakten til sesongen, forklarer Olympiatoppen-sjef Helge Bartnes.

Han tillegger at «vi» har gått og ventet på Wessel, som har prestert «under det vi hadde trodd». Bartnes viser til at hun hadde en bra rekke forrige sesong med 5. plass i VM og 4. og 6. plass i verdenscupen.

– Vi og hun selv forventer at hun skal komme tilbake på det nivået, sier Helge Bartnes.

Skeleton-kjører Hanssen er tatt ut på bakgrunn av en 13. plass i verdenscupen, samt en 11. plass etter første run - før han snurret i det andre. Silje Opseth, med to 17. plasser i bagasjen, er først og fremst med for å holde gullkandidat Maren Lundby (23) med selskap.

– Vi tror det er positivt for Maren at hun får med en venninne som hun har hatt med et par år, for at Maren skal nå målet sitt, sier Helge Bartnes.

