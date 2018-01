DEBUTEN: Magnus Carlsen var nettopp fylt 13 år, og fikk æren av å bli invitert til Wijk aan Zee-turneringen i 2004. Det har ikke arrangørene angret på siden .... Foto: Leo Vogelzang

Magnus Carlsen tilbake der eventyret startet

Publisert: 11.01.18 23:51

Magnus Carlsen (27) er tilbake i den nederlandske landsbyen der sjakk-eventyret startet - for 14 år siden. Det var etter dette han fikk tilnavnet «sjakkens Mozart».

Wijk aan Zee er et forblåst sted med et svært jernverk og ei veldig flott sandstrand. I januar spilles hvert år en av de mest prestisjefylte sjakkturneringene der.

Magnus Carlsen tilbrakt januar måned i Wijk aan Zee nesten hvert eneste år siden 2004.

Det var den gang, like etter at han hadde fylt 13 år, at de nederlandske arrangørene slapp han til i C-gruppen, og lille Magnus fikk 10,5 av 13 mulige poeng.

Etter seieren mot nederlenderen Sipke Ernst, som den gang var nesten dobbelt så gammel, brukte Libomor Kavalek i Washington Post første gang uttrykket «sjakkens Mozart».

Måten han valset rundt med nederlenderen, imponerte alle.

– Etterpå ba kommentatorene i Wijk aan Zee forklare hva han hadde gjort. Magnus så på den med en mine som sa tydelig at «må jeg virkelig forklare det der», forteller den nederlandske sjakk-redaktøren Dirk Jan ten Geuzemdam til VG smilende.

– Jeg har aldri sett maken til angrepssjakk, skrev tsjekkisk-amerikanske Lubomir Kavalek.

Sommeren 2003 hadde Dirk Jan ten Geuzendam fått en telefon fra Simen Agdestein. «Han bør inviteres til Wijk aan Zee», hadde nordmannen sagt.

– Jeg antydet at vi kanskje burde vente litt. Han hadde jo ikke en gang noen tittel ...

Men da Dirk Jan ten Geuzendam fikk se 12 år gamle Magnus i Europacup i Hellas høsten 2003, ble han ganske imponert.

– Jeg ringte til turneringssjefen i Wijk aan Zee og sa at «dere må invitere denne gutten».

Det gjorde de. De har aldri angret.

– Han slo igjennom internasjonalt i den turneringen og fikk tilnavnet «Sjakkens Mozart» etter offerpartiet mot Sipke Ernst, minnes Atle Grønn, ekspert på NRK og sjakkspaltist i Aftenposten.

– På den tiden var det bare sjakk som gjaldt for Magnus, og da betydde det mindre at vinden blåste utenfor.

– Men hvorfor kommer han igjen år etter år?

– Formatet i A-gruppa passer ham bra siden feltet er stort og litt ujevnt, noe som betyr at han i god form kan vinne mange partier, svarer Atle Grønn.

– Fjoråret i Wijk aan Zee var imidlertid et unntak da verken formen eller humøret var på plass. Nå vil han rette opp dette og finne tilbake til de gode minnene fra stedet.

Manager Espen Agdestein kan bare huske ett år siden 2004 at Carlsen ikke har deltatt i Wijk aan Zee.

– Han har veldig gode minner derfra. Turneringen har en formidabel historie og er den tyngste klassikeren på kalenderen.

– Det er også spesielt i år som turneringen er 80 år og har ekstra budsjett for god deltakelse.

Magnus Carlsen vant altså C-gruppen i 2004, i 2005 endte han på 11. plass i B-gruppen, og i 2006 kvalifiserte han seg til A-gruppen ved å komme på delt 1. plass i B-gruppen.

Debuten i A-gruppen kom i 2007, og allerede i 2008 ble det delt seier med Levon Aronian. I 2010 vant nordmannen alene, det samme gjorde han i 2013, 2015 og 2016. I fjor vant Wesley So, og Magnus Carlsen endte et helt poeng bak - noe som likevel holdt til 2. plass.

Tata Steel Chess i Wijk an Zee er helt spesiell, fordi det er hele 14 deltakere. Samtlige av årets deltakere er topp 100 i verden:

Magnus Carlsen, Norge, Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan, Fabiano Caruana, USA, Wesley So, USA, Vladimir Kramnik, Russland,

Viswanathan Anand, India, Peter Svidler, Russland, Sergej Karjakin, Russland, Anishi Giri, Nederland, Wei Yi, Kina, Maxim Matlakov, Russland, Hou Yifan, Kina, Adhiban Baskaran, India, Gawain Jones, England.

PS: Den norske juniorverdensmesteren Aryan Tari er med i «B-puljen». Turneringen spilles 13.-28. januar.

