Travstjernens drama: – Trodde vi skulle dø

Søndag kjemper A Brave Heart om seieren i Norsk Trav Derby. I fjor høst reddet et lite under både hesten, trener Marielle Bråthen og hennes ufødte barn. Ulykken i Telemark var svært dramatisk.

– Jeg trodde vi skulle dø, sier amatørtreneren til VG. Hun har skapt et lite eventyr etter å ha kjøpt varmblodshingsten for bare 30.000 kroner på auksjon for tre år siden. Hesten har vunnet ni av sine 18 løp. Det er ikke uvanlig at topp travhester går for over en million på auksjon.

Men 21. oktober i fjor kunne det vært slutt.

Sammen med sjåføren, en venninne og seks hester var Bråthen på vei hjem til Skien fra Bergen. A Brave Heart hadde vunnet et finaleløp for 3-åringer og 150.000 kroner på Vestlandet. Over Haukeli møtte de tåke og regn. Sikten var elendig på E 134 i Edland. I en fart Bråthen anslår til mellom 60- og 70 km/t, kjørte hestetransporten på en elg, dro av veien og rullet over på siden.

– Jeg trodde vi skulle rulle rundt mange ganger. Og håpet bare at det skulle gå så fort som mulig. Jeg fryktet også at hestene skulle komme gjennom veggen og knuse oss, sier Bråthen.

Lastebilen veltet. Men stoppet. Sjåføren hang opp ned i sikkerhetsselen. Venninnen Tonje Fjelldalen var slått bevisstløs. Marielle selv fikk etter hvert summet seg og ringt etter hjelp.

Mens hestene vrinsket vilt og var helt fra seg.

Så ble det helt stille.

– Jeg trodde det var slutt for dem og var livredd for at det skulle ha gått galt med A Brave Heart, sier hun.

Norsk Trav Derby Et travløp for 4-årige norskfødte hester og regnes som det største løpet du kan vinne innenfor travsporten i Norge. Cokstile vant i fjor. Disse hestene er kvalifisert til varmblodsløpet på Bjerke travbane i Oslo søndag: Gretzky B.R.

Zelov

Vainqueur R.P.

Spiderman T.G.

A Brave Heart

Handsome Hank

Hard Times

Ourastile

Crackajack

Ghazi B.R.

Robin G.T.

Categorical

De tre i førerhuset kom seg ikke ut. Nødetatene kom først til ulykkesstedet etter en time. Det tok nesten to før de hadde skåret hull i frontruten. Venninnen var i sjokk, trodde hun hadde brukket ryggen, men var «bare» kraftig forslått. Marielle fortalte først i ambulansen at hun var gravid i 14. uke.

Hun slapp fra ulykken uten mén. Ultraundersøkelsen på sykehuset viste at også fosteret var uskadet. I mai ble sønnen Eben født.

A Brave Heart var bundet til den veggen av hestetransporten som lå ned mot bakken. Travhesten lå på nakken i fem timer og var ifølge Bråthen «krakilsk» da den til slutt ble reddet ut. Men også hesten slapp fra ulykken uten skader.

Etter å ha blitt sjekket av tre forskjellige veterinærer, ble A Brave Heart erklært klar for løp bare tre uker senere. Da vant hingsten på Sørlandets Travpark. Nå har den – med den faste kusken Gunnar Austevoll – vunnet sine to siste løp før derbyet på Bjerke. Kvalifiseringen vant Skien-hesten overlegent.

– Den har en toppsjanse. A Brave Heart har en evne svært få hester har, nemlig å stikke nesen først i mål, mener traveksperten Even Elvenes i Equus mediene.

– Denne hesten er bygd over lang tid. Jeg tror fortsatt ikke vi har sett det beste av den. A Brave Heart kan også bli en av våre stjerner internasjonalt.

I tillegg til Marielle Bråthens hest var også Ghazi B.R. med i ulykken. Også denne hesten stiller til start når det skal kjempes om to millioner kroner i 1. premie i Norsk Trav Derby. En tredje hest fra transporten, Galileo, går også på Bjerke søndag.

– Jeg er veldig takknemlig for at det gikk så bra som det gjorde, sier Marielle.

Amatørtreneren har fått en helt spesielt forhold til hesten. Moren hennes bidro økonomisk til auksjonskjøpet. Bare to måneder senere døde Liss Mette Bråthen.

– Jeg har god kjemi med A Brave Heart. Vi trives i hverandres selskap, forklarer hun. Under graviditeten hjalp faren, Rune Hansen, henne med treningen av hesten. Nå deler de på jobben.

– Han har vært fantastisk, sier hun.