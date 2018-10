Manglende offentlighet rundt saksbehandlingen i CAS var et tema både for Erik Tysse og Therese Johaug. Nå har Claudia Pechstein fått et prinsipielt viktig medhold i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Foto: AP og NTB Scanpix

Dommen som er doping-sprengstoff

SPORT 2018-10-03T12:24:20Z

Neste gang en Tysse- eller Johaug-sak skal prøves i det internasjonale idrettsjuridiske systemet, kan utøvernes rettigheter være langt bedre sikret enn de har vært. Stikkord: Adjø, hemmelighold.

kommentar

Publisert: 03.10.18 14:24

En fersk dom i «Den europeiske menneskerettighetsdomstolen» (ECHR) er potensielt svært gode nyheter.

Bakgrunnen er en sak den tyske skøytesprinteren Claudia Pechstein og den rumenske fotballspilleren Adrian Mutu anla mot Sveits, landet der Idrettens voldgiftsrett (CAS ) er plassert.

Her er det spesielt interessant hva en del av avgjørelsen, om retten til å kreve en åpen høring, kan få å si fremover.

Dette kommer sikkert skarpskodde jurister til å gjennomanalysere, men når man leser domstolens begrunnelse, er det vanskelig å se annet enn at en revolusjon er i vente.

I sin tid forsøkte som kjent Therese Johaug å få gjennom åpenhet - uten hell.

Hva handler så denne konkrete saken om?

Etter at Claudia Pechstein ble utestengt av Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) i to år, som følge av forhold i blodprofilen hennes i 2009, har hun kjempet en hard juridisk kamp i diverse instanser.

Et av stridstemaene har vært om det lukkede idrettslige systemet hun ble utsatt for, bryter hennes menneskerettigheter.

Skal en idrettsutøver kunne kreve åpenhet? Eller er det greit å stenge dørene til et slott i Lausanne, og avgjøre saken uten offentlig innsyn i hvordan prosedyrer og vitneprov fant sted?

Sveitsisk høyesterett har tidligere kommet til at åpenhet i CAS hadde vært «ønskelig», men konkluderte med at voldgiftsrettens natur innebærer at det ikke er noe krav om dette.

Men nå slår altså ECHR fast at det foreligger et brudd på konvensjonen (artikkel 6.1) i Pechsteins sak - hun skulle fått gjennom kravet om en åpen prosess.

Det belegges med at hun var påtvunget å operere i et univers med et voldgiftssystem som fasitmaker, ettersom det er slik idretten løser sakene sine.

Dette fungerer slik at det settes sammen et panel fra en liste av dommere, normalt tre, som avgjør saken en gang for alle.

Det finnes en ankeventil i Sveits, men forutsetningene for dette er så strenge at muligheten i praksis er nesten ikke-eksisterende.

«Hennes aksept av CAS’ jurisdiksjon ble ikke fritt avgitt, siden hennes eneste mulighet var å enten akseptere voldgiftsklausulen og kunne tjene til livets opphold som profesjonell utøver, eller nekte dette og bli tvunget til å gi opp den profesjonelle karrieren fullt og helt», fremgår det av den ferske dommen.

Her understrekes også verdien av transparens som sikkerhetsventil for tilliten til en rettferdig saksgang, samt at det ikke forelå særlige hensyn for å begrunne hemmelighold i Pechsteins tilfelle.

Ekstra spennende er det at argumentasjonsrekken trolig vil måtte gjelde også i andre saker.

For hvorfor skulle det ikke ha overføringsverdi, så lenge grunnleggende forutsetninger er sammenlignbare?

Det er vanskelig å se hva i dommmernes argumentasjon som skulle tale mot at dette får store ringvirkninger.

Dermed kan vi ende der at Sveits blir pålagt å sørge for offentlighet i tvisteløsning i CAS, om utøveren det gjelder vil ha det.

I tilfelle vil også norske utøvere, i eventuelle kommende saker, kunne slippe å havne der vi har vært.

I Johaug-saken var det for eksempel en dissens i dommen vi ikke fikk nærmere informasjon om. Med en åpen prosess ville offentligheten hatt det innsynet og den sikkerheten hun hadde fortjent, ved å kunne kvalitetssikre behandlingen.

Nå hadde neppe dette hatt stort å si for utfallet i den konkrete saken, som er greit innenfor gjeldende regelrverk og praksis, men prinsippet er like fullt viktig.

I en langt mer juridisk betent sak, mot kappgjengeren Erik Tysse , har manglende åpenhet og hemmelighold vært et helt sentralt tema.

Det finnes forskermiljøer som mener dommen ikke hadde holdt, dersom all informasjon hadde vært ute. Akkurat dét er det vanskelig å mene noe bastant om, men hadde tilliten til saksgangen vært styrket dersom alt hadde funnet sted i lyset? Svaret er ja, med to tykke streker under.

Saken Mutu og Pechstein anla hadde også en annen side, som ikke fikk gjennomslag i menneskerettighetsdomstolen. Det dreide seg om en overordnet kamp mot CAS-prinsippet som system, og utfordret hvorvidt verdier som uavhengighet og upartiskhet er tilstrekkelig ivaretatt.

Men selv om idrettens juridiske yppersteprester som sådan har fått bekreftet sin legitimitet, og dommene mot dem står, får vi håpe ordlyden leses nøye av utøvere og deres representanter.

En kjent idrettsutøver lever et liv i offentlighet, og en dopingsak er det mest ødeleggende som kan skje med karrieren.

Derfor burde det være en selvfølge at åpenhet rundt en saksgang er ivaretatt, men det motsatt har dessverre vært tilfellet.

Det er ikke noe nytt at idretten er lukket og låst, men hver nøkkel som identifiseres, bringer dette universet et lite stykke fremover.

Og uansett rett eller galt i den konkrete saken hennes, har Claudia Pechstein vist seg som en døråpner.

Derfor fortjener både respekt, de drøyt 75.000 kronene hun er tilkjent i erstatning - og en fremtidig takk fra dem som kan ha få fått viktig drahjelp i møtet med et rigid system.