TUNGT: Det svinger ikke av Strømsgodset om dagen. Og ansiktsuttrykkene sier sitt om situasjonen. Her da Tromsø ledet 4–2 på Marienlyst lørdag. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Strømsgodset i fritt fall mot nedrykksstriden: – Situasjonen er kritisk

SPORT 2018-09-01T17:06:00Z

MARIENLYST (VG) (Strømsgodset – Tromsø 2–4) Det er stor bekymring i Strømsgodset-leiren for laget er på vei mot nedrykkskampen i Eliteserien. Nå blir det allmøte for å få klarnet tankene.

Publisert: 01.09.18 19:06 Oppdatert: 01.09.18 20:14

– Når vi kommer tilbake på trening til uken så må vi møtes og snakke sammen om hvordan vi vil dette skal være, sier Strømsgodset-kaptein Jakob Glesnes til VG.

Laget hans har sluppet inn åtte mål på to kamper, kun tatt to poeng på de siste fire kampene og er for alvor i det nedre sjiktet av Eliteserien med sine 22 poeng.

24-åringen mener bestemt at de ikke kan late som ingenting og unngå å se på tabellen.

For ansiktsuttrykkene til spillerne sa sitt da de én etter én tuslet ut av garderoben. Mange brukte lang tid på å komme ut, og misnøyen hos aktørene var ikke til å unngå å se.

Nå skal de samles til uken for å forsøke å finne ut av hva som går galt.

– Det er alltid mange meninger i en slik situasjon. Og jeg tror det er bra at folk får snakke og lufte ut litt.

– Det blir ikke mange poeng slik som vi holder på nå, fortsetter bergenseren.

– Det dummeste jeg ser.

Skriking, banning og slag i veggen var måten spillerne reagerte på umiddelbart etter 2–4-tapet for Tromsø , da de gikk inn i garderoben. Frustrasjonen er stor i Strømsgodset-laget. Men det burde håndteres annerledes, mener sjefen.

– At folk slår i veggen er det dummeste jeg ser. Den energien burde de jo hatt ute på banen da. Der kunne de gjort noe med det. Ikke etter kampen, sier Bjørn Petter Ingebretsen til VG.

Han synes laget var altfor dårlige i lørdagens hjemmekamp på Marienlyst.

– Hvor kritisk er situasjonen?

– Den er kritisk. I hvert fall når vi slipper inn så lette mål og ikke har energi og glede i det vi driver med. Da må det begynne å ringe noen bjeller her.

Må ta tak i fellesskap

Ingebretsen følger Glesnes tankegang på at de nå må snakke skikkelig sammen i garderoben.

– Vi må jo samle oss. Vi må ta en god prat på tirsdag. Da må de få samlet tankene og komme tilbake med noen svar de også.

– Vi kan ikke ha alle løsningene på dette. Dette er noe vi må gjøre sammen.

Strømsgodset-spillerne samles, etter to egentreningsdager. på tirsdag. Så kan de bruke landslagspausen til å jobbe, før bortekamp mot Ranheim venter 16. september.

– Kommer landslagspausen på et godt tidspunkt nå?

– Det føler jeg, veldig.