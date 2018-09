Dommeren i fokus da Tromsø brøt vond tapsrekke: - Han var ingen hjelp i dag

MARIENLYST (VG) (Strømsgodset – Tromsø IL 2–4) Kampleder Sigurd Smehus Kringstad fikk nok av straffe- og offsidesituasjoner å ta hånd om da Tromsø vant målfesten i Drammen.

Godset-spillere og hjemmefansen viste tydelig sin frustrasjon over det de mente var svak dømming i 2–4-tapet for Tromsø på hjemmebane lørdag ettermiddag.

– Vi kan ikke skylde på dommeren. Men han var ingen hjelp for oss i dag. Jeg synes det blir for mange feil i vår disfavør, men alle kan gjøre feil, sier Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen til VG etter kampen.

– Vi må ta tak i oss selv.

Det har han helt rett i for nå er laget farlig nære bunnstriden i Eliteserien etter fattige to poeng på de siste fire kampene.

– Situasjonen er kritisk. Det er klart den er det.

Tromsø kan vinke et foreløpig farvel til den etter en etterlengtet borteseier.

– Det var en fantastisk innsats av guttene i dag. Vi har aldri hatt panikk, men hatt tro på prosjektet. Nå får vi valuta for det i dag, sier Tromsø-trener Simo Valakari.

– Vi har vært bedre prestasjonsmessig enn resultatene vi har fått, men det var deilig med en seier igjen. Vi var gode i dag og vant fortjent, mener kaptein Simen Wangberg.

Åpnet med en tabbe

Tromsø kom fra fem strake tap i Eliteserien og har vært i fritt fall på tabellen denne sensommeren. «Gutan» trengte desperat poeng, og var inne i en god periode av kampen da Tokmac Nguen gikk i bakken og Godset fikk frispark rett utenfor sekstenmeteren til gjestene.

Den sjansen lot ikke vertene gå til spille.

Eirik Ulland Andersen leverte et uvant dårlig frispark-forsøk til han og være, men TIL-keeper Gudmund Taksdal Kongshavn klarte likevel å rote ballen inn i hjørnet.

– Det ble enn følelsesmessig berg- og dalbane for min del. Jeg var langt nede da, erkjenner målvakten overfor VG.

Slike tabber trenger bortelaget mildt sagt ikke, i den kritisk svake formen de er inne i.

Keeper-flausene fortsatte

Kongshavn skulle få konkurranse om å ha den verste keepertabben i førsteomgangen. Pål Vestly Heigre fikk sjansen i Godset-buret etter noen svake prestasjoner fra Espen Bugge Pettersen. Han takket for tilliten med å slippe et løst skudd fra TIL-spiss Mikael Norø Ingebrigtsen mellom bena – og vips sto det 1–1.

Like etter fikk Tromsø straffespark da Lars Christoffer Vilsvik rev ned Magnar Ødegaard. Robert Taylor hamret ballen i mål, og kampen var snudd.

Det var en kamp hvor dødballer for alvor hadde sitt å si. Eirik Ulland Andersen skulle igjen få sjansen på frispark etter hvilen. Denne gangen traff han godt, og ballen suste inn bak Kongshavn – som nok kunne reddet, men ble beseiret.

Forvirring

Tromsø gikk i ledelsen igjen like etter timen var spilt. Jostein Gundersen headet en corner i mål, men dommer Kringstad blåste for det han og dommerteamet lurte på om var en TIL-spiller i offside. Etter å ha snakket med assistenten ble målet likevel godkjent. 3–2 var et faktum.

Like etter gikk Marcus Pedersen i bakken, men fikk ikke straffe. Spillerne gestikulerte og fansen skrek i misnøye over dommeravgjørelsene i Drammen.

Bortelaget hadde naturligvis fått positiv energi av opphentingen. Og innbytter Onni Valakari avsluttet en pen kontring med sitt første Eliteseriemål. Det sikret seieren.

Tromsø klatret opp til 29 poeng og skaffet seg en luke til det nedre sjiktet på tabellen.

– Nå kan vi forhåpentligvis se oss litt oppover på tabellen, sier en lettet Simen Wangberg.