Riise slo salto i løypa, skadet seg og brøt Vasaloppet

På «blanke ski» fikk John Arne Riise (37) et brutalt og høydramatisk møte med Vasaloppets løyper. Den tidligere fotballstjernen og nå langløperen klarte bare gjennomføre halvparten av de 90 kilometerne.

Teamsjef for BN Bank-laget, Sigurd Granmark, tar VG med på Riises reise gjennom det brutale langløpet i Sverige søndag.

Salto

Han forteller at en ivrig 37-åring før løpet i dag bestemte seg for å gå på såkalte «blanke ski». Det betyr at du er nødt til å stake deg gjennom rennet og for eksempel ikke har feste til å gå vanlig diagonalgang i motbakkene.

– Det er jo en hårfin balansegang mellom å være modig og uklok, sier Granmark, humrer og forteller videre.

– Det å gå på blanke ski er hardt. Han ble sliten, kjente det i ryggen. Så var det en foran ham som hadde et uhell og falt. John Arne kjørte rett i ham og tok salto, sier Team BN Bank-sjefen.

Måtte hoppe på buss

Han svarer et bekreftende «ja» på om farten var såpass høy at det var mulig å slå salto.

– Etter at han datt i snøen hadde han allerede en stiv rygg. Den ble enda stivere og slo seg vrang etter det.

Dataene på Riise på arrangørens hjemmeside tar nemlig slutt etter Evertsberg. Ifølge Landmark har man på dette punktet kommet cirka halvveis. 37-åringen lå da på en 4266. plass.

– Han kom frem til Mora (målgang) med en buss. Han hadde hoppet på den like før Evertsberg, sier Granmark.

Ny tatovering?

For Riise er dette en liten nedtur. Han har nemlig inngått et veddemål med sine teamkompiser. Det går ut på at hvis Riise klarer å gå et løp på halvparten av lagkompisenes slutt-tid i mål. Det har han ennå ikke klart.

Straffen er at Riise eventuelt må tatovere «fotball er ikke toppidrett» et sted på kroppen. Lagkompisene, med blant annet olympisk mester Øystein «Pølsa» Pettersen, må i motsatt fall tatovere «fotball er toppidrett».

– Han var «deppa» og hadde lyst til å levere. Men Vasaloppet tok et skikkelig «jafs» av den gutten. Det var hardt, trått og langt. Det fikk han merke. Men etterpå var han overraskende kjapp og offensiv, forteller Granmark.

Riise har trua

Kun tre løp gjenstår dersom Riise skal vinne det mye omtalte veddemålet.

Men både Birkebeinerrennet (Rena-Lillehammer), Reistadløpet (Setermoen-Bardufoss) og langløpsavslutningen i Finland (Ylläs-Levi) skal være langt tøffere enn enkelte av konkurransene han har deltatt i så langt.

– Men det er ingen andre i verden som har mer trua på at dette skal gå enn John Arne, sier Granmark.

PS: Det var for øvrig Andreas Nygaard som vant Vasaloppet foran svenske Bill Impola og Stian Hoelgaard.

PS 2: VG har ikke lyktes å få tak i John Arne Riise søndag ettermiddag.