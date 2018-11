Ny remis – men nå står Carlsen foran to hvitt-partier

LONDON (VG) (Fabiano Caruana – Magnus Carlsen 1/2-1/2, sammenlagt 2,5–2,5) Magnus Carlsen (27) fikk remisen han ville ha mot Fabiano Caruana (26) i parti nummer fem. Men nå venter verdensmesterens store sjanse: hvite brikker i to partier på rappen.

– Selv om han ikke kommer til å gå «berserk», kan vi komme til å se en Magnus som tar større risiko – med tanke på å vinne ett av disse partiene, sier Tarjei J. Svensen, mannen bak sjakknettstedet mattogpatt.no .

– Magnus ville jo gjerne ha svart i det første partiet for å få sjansen til å ha hvitt i parti seks og syv. Derfor vil han nok satse ekstra på dette.

– Jeg håper å få til et eller annet i de to partiene, at jeg klarer å vise mer enn det jeg har gjort så langt, sier verdensmesteren selv til VGTV.

I Carlsens forrige VM-oppgjør, mot Sergej Karjakin i 2016, var det remis i de syv første partiene – før russeren vant nummer åtte (med svart). Carlsen kom tilbake og utlignet med hvite brikker i parti nummer ti.

Her kan du spille gjennom partiet i VGs sjakkstudio .

– En helt ny åpning fra Caruana, fastslo Steinar Gunderson, mannen bak datamaskinen «Sesse», på plass i London.

– Jeg var ikke spesielt redd, men jeg spilte ikke spesielt bra, sa Carlsen selv torsdag kveld.

Allerede etter Caruanas åttende trekk, bonde til a3, måtte Carlsen tenke lenge.

– Jeg har aldri sett Magnus i så stor fare noen gang, sa Simen Agdestein på VGTV-sendingen.

– Tror du virkelig ikke han så a3, sa Agdestein til kollega Jon Ludvig Hammer.

– Det er skummelt når Caruana følger sjakkcomputerne, mens Magnus må sitte og tenke, fastslo Hammer.

Men «pila» roet seg etter hvert og de fleste antok at det gikk mot remis.

– Krisen kom veldig tidlig og akkurat nå står brettet i flammer. Hvis Magnus fortsetter å finne alle de gode trekkene kan dette bli et kort parti. Et spennende parti, men et kort parti, meldte Hammer etter 13 trekk.

Da hadde computerne snudd i Carlsens favør, til tross for at han hadde svarte brikker.

– Nå kan Magnus vinne i sluttspillet, smilte «Sesse»-Gunderson i VIP-loungen.

– Det var veldig vanskelig å gjøre noe spesielt, fordi konge-stillingen min var så dårlig, sa Carlsen selv etter partiet.

– Det er godt å se at Magnus nå kanskje står best, sa mattogpatt.no-redaktør Tarjei J. Svensen, også på plass i London nå.

– Det må være frustrerende for Caruana at han ikke klarer å skape noe med hvitt.

– Jeg fant ingen måte å presse ham på, konstaterte Magnus Carlsen selv.

Med mot trekk 30 satte Caruana i gang et angrep mot Carlsens konge. I VGTV-studio ble ekspertene Agdestein og Hammer usikker på hva verdensmesteren burde gjøre. Men etter 34 trekk var det klart for remis. Da hadde de spilt i drøyt tre timer.

Det er torsdag nøyaktig fem år siden Magnus Carlsen vant sitt første parti i en VM-match. Han slo Viswanathan Anand i det femte partiet i Chennai i 2013.