TRIVES MED FAMILIEN: Johannes Høsflot Klæbo og pappa Haakon ute på et sponsoroppdrag i mai i år. Foto: Trond Solberg / VG

Klæbo bor på gutterommet – vil ikke flytte fra mamma og pappa

SPORT 2018-11-16T02:14:51Z

BEITOSTØLEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo er blitt 22 år. Han vil ikke flytte hjemmefra. Men den dagen han flytter, har han et krav.

Publisert: 16.11.18 03:14

– Det må være ganske nærme mamma og pappa, sier Klæbo og smiler.

– Er drømmen at nabohuset skal legges ut for salg?

– Kanskje ikke nabohuset. Det blir litt for tett. Da er det lett for pappa å komme opp og spørre om ting. Men fem til ti minutter kjøring hadde vært fint. Da kunne jeg kjørt innom på vei til butikken og sånt. Det hadde vært enkelt, svarer 22-råingen.

Klæbo var verdens beste langrennsløper forrige sesong. Han er påmeldt til 15 kilometer klassisk og sprinten på Beitostølen.

Med seg til den nasjonale åpningen har han pappa og manager Haakon Klæbo.

I følge skattetallene for 2017 står han oppført med 2,4 millioner kroner i formue . I år kom han hjem fra Pyeongchang med tre OL-gull . Klæbo er blitt big business.

– Hvem skal vaske klærne?

Nå er sesongen i gang og med mange verdenscuphelger og VM i Seefeld foran seg blir det mange netter i hotellsenger.

Når han er hjemme på Byåsen i Trondheim slår han fast at han har det i overkant godt hjemme.

– Når jeg sitter og tenker på det i kjelleren, om det hadde vært godt å slippe og ha hele gjengen rundt seg, så blir det sånn her: Hvem skulle vasket klærne? Jeg er veldig heldig som har både mamma og bestemor hjemme som passer på at klærne er i orden - og den biten der. Da blir det litt for vanskelig å flytte ut, sier Klæbo og ler.

– Kanskje du har det så godt hjemme, at du kommer til å bli boende?

– Jeg kan ikke jo ikke det. Jeg kan ikke bo hjemme til jeg blir voksen, holdt jeg på å si. Men jeg kommer til å bo hjemme i vinter, så får vi se til våren, svarer Klæbo og legger til:

– Jeg orker ikke å flytte ut bare for å flytte ut. Jeg finne noe som jeg syns ser bra ut, og en plass jeg kan trives på. Det er mange faktorer som skal falle på plass.

Han har også lillebror Ola og lillesøster Ane under samme tak i Trondhiem.

Håper å gå VM med Northug

Under mediedagen onsdag sa Petter Northug at karrieren kan være over før jul , om ikke kroppen responderer på trening og konkurranser.

Se Northug og Klæbo gå lagsprint sammen her:

Klæbo kunne fortelle at han ikke har gitt opp drømmen om å gå en lagsprint eller stafett med langrennskongen.

– Jeg tror alle er like spente på hvor Petter står nå. Men jeg tror han kan være med å kjempe oppi der. Og det er ikke noe jeg håper mer enn at vi kan få noen dueller, og aller helst gå på et lag sammen i VM, sier Klæbo til VG.

Begge går fredag og lørdag på Beitostølen. Lørdag er det sprint.