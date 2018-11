SESONGKLAR: Heidi Weng var ute og testet skiene på stadion på Beitostølen onsdag. Fredag starter sesongen med 10 kilometer klassisk. Foto: Borgen, Ørn / NTB scanpix

Weng preget av sponsorkonflikt: – Det er vanskelig

BEITOSTØLEN (VG) Heidi Weng (27) har takket nei til mange sponsorer, fordi skiforbundet krever bransjeekslusivitet. Weng antyder at hun har tapt millioner av kroner.

Heidi Weng er ei populær dame. Hun har vunnet Tour de Ski, verdenscupen sammenlagt og OL- og VM-medaljer.

Weng-investor Ola Mæle langet ut mot skifobundet onsdag. Han mener skiforbundet ikke klarer å se mulighetene sammen med utøverne. Sammen med Weng har han i halvannet år ønsket å lansere en kleskolleksjon. Han nekter å gi opp klessamarbeidet.

– Om en utøver er veid og funnet tung nok for markedet, så burde forbundet sett på det som interessant og sett på hvordan vi kan bake kake sammen, og ikke bare sette foten ned, sa Mæle til VG.

Men det er ikke bare klær som er satt på vent for 27-åringen. Hun har måttet si nei til mange sponsorforespørsler siden skifobundet har bransjeekslusivitet overfor sine sponsorer.

– Ja, det har jeg, svarer Weng.

– Har du tapt millioner av kroner på det?

– Jeg har gått glipp av mye, ja, svarer Weng og fortsetter:

– De man har takket nei til har kanskje kommet inn i skiforbundet senere, også har man ikke fått tilbud i senere tid. Så det er vanskelig.

Vil gjøre endringer

Onsdag var det mediedag på Beitostølen. Fredag er sesongens første skirenn.

Skiforbundet holder på med en gjennomgang av markedsrettigheter.

Langrennssjef Espen Bjervig forteller at det er noen uenigheter mellom forbundet og utøvere, hovedsakelig på grunn sosiale medier.

– Vi må gjøre noen endringer i måten vi tenker på. Det er en prosess vi holder på med. Jeg tror det som gjør at vi får noen gnisninger her og der, er at utøverne har sine egne kanaler, sier Bjervig.

Han ønsker å komme utøverne i møte, for han innrømmer at det er få private sponsormuligheter for landslagsløperne nå.

– Vi må se på sponsorsammensetning. Vi vil ha færre og større sponsorer. Vi har så mange sponsorer at det er få bransjekategorier som er tilgjengelig for utøverne. Vi jobber med å minske antall bransjer nå, sier Bjervig.

Weng understreker at hun har klart seg godt uansett.

– Man kan diskutere og være uenig om alt, men noen ganger må man gi seg. Man ser jo at man er avhengig av dem rundt seg og. Man får tilrettelagt alt sammen. Så noe positivt kommer det ut av alt. Men noe er kanskje er litt strengt. Noe kunne kanskje vært litt lettere, sier Weng.

– Vil du gjerne få til en kleskolleksjon?

– Det hadde vært moro, svarer Weng.

Begrenser seg

Ragnhild Haga er OL-vinner og tillitsvalgt fra utøverne.

– Jeg har merket meg at det begrenser seg litt hvem man kan prate med og ha som mulige sponsorer. Det er fordeler og ulemper med alle modeller, sier Haga.

Selv er hun en utøver som har fått mye fra skiforbundet. Derfor lever hun godt med begrensningene for private avtaler.

– Jeg har brukt lang tid. Skiforbundet har investert mye i meg på junior -og rekruttlag, så å finne seg i at det er litt begrensninger nå, er kanskje lettere for meg enn noen andre som har kommet kjappere opp, sier Haga.

Hun mener kampen om sponsorer ikke er noe nytt.

– På damelaget er vi ganske snille stort sett. Vi har ikke kranglet veldig. Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard kranglet om akkurat de samme tingene på 1990-tallet. Men det er så mange profiler på laget nå, kanskje det er derfor det er vanskeligere for forbundet. Men de prøver å tenke nytt, sier Haga.