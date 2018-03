KAN IKKE VENTE: Suzann Pettersen og Christian Ringvold fortalte VG den gledelige nyheten hjemme i Orlando. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Tutta er gravid - satser videre på golfen

Publisert: 13.03.18 08:30 Oppdatert: 13.03.18 08:42

ORLANDO, FLORIDA (VG) Det norske golfesset Suzann Pettersen (36) er gravid, men ambisjonene er fortsatt skyhøye.

Hun har droppet de første turneringene av LPGA -sesongen fordi hun har flyforbud fra legen. Det betyr at hun heller ikke spiller i Arizona denne uken.

– Jeg vet jo ikke helt hva jeg går til. Men jeg er veldig glad i barn - og har alltid hatt lyst på egne barn, sier golfstjernen til VG.

Hun og ektemannen Christian Ringvold sier at de gleder seg veldig. Snart venter et nytt kapittel i livet for paret som giftet seg for et drøyt år siden i en vakker vielse i Holmenkollen kapell i Oslo.

– Det blir dødshyggelig, sier Christian Ringvold.

Da VG besøkte ekteparet i Orlando, tok Tutta på oppfordring en pyntepute under genseren for å kjenne følelsen av å svinge med noe stort i magen.

For Pettersen skal overhodet ikke gi seg med golf. Akkurat nå er hun hjemme og hviler kroppen. Hun håper å være klar for neste sesong som starter igjen i 2019.

– Helsen kommer først. Golfen vil aldri forsvinne, sier Pettersen, som har to Major-seirer, 15 LPGA-triumfer og 15 millioner innspilte dollar på prestisjetouren i USA.

Fakta Golf-fakta om Suzann Pettersen Har to Major-titler, 15 LPGA-turneringer og syv turneringer på Ladies European Tour. Hun er medlem på begge tourer. Bare på LPGA-touren i USA har Pettersen spilt inn 14,8 millioner dollar. I tillegg kommer andre turneringer og flere sponsoravtaler, blant annet med Nike. Hennes siste triumf på LPGA-touren kom 7. juni 2015. Pettersen har aldri vært nummer en på verdensrankingen, men to flere ganger. Pettersen har en gunstig utstyrsavtale med Nike som gir henne betalt også i tre år etter at hun legger opp, mot at hun er ambassadør for selskapet. Nike har riktignok sluttet å produsere golfkøller. Derfor starter Pettersen denne sesongen med køller fra Callaway, og ball fra Titleist. Pettersen-statistikk LPGA-touren 2017: Innspilte penger: 507 000 dollar på 21 turneringer Snittscore: 70,40 Antall putter i snitt: 30,04 Lengde med driver: 269 yards (246 meter)

– Alle de rundt meg er veldig happy - og innforstått med at målet er å komme tilbake på golfbanen så kjapt som mulig. Jeg har altfor mye golf i meg til å gi meg. Det blir bare et annen type liv, understreker Pettersen, som er godt i gang med planleggingen, slik hun alltid er.

– Jeg kommer til å søke erfaringer fra andre utøvere som har vært i samme situasjon tidligere, og som kommer tilbake til toppidretten etter fødsel, forteller Pettersen.

Hun ser for seg å ansette en barnepasser eller en nanny. Samtidig er hun glad for at LPGA-touren tilbyr en egen barnehage slik at det faktisk er mulig å reise rundt med unger.

Men hun blir også avhengig av venner og familie – og selvsagt ektemannen.

– Jeg må prøve å legge ting til rette med det jeg kan. Jeg blir husmor, sier Ringvold med et smil.

Suzann Pettersen merket tidlig at kroppen endres. Normalt ville en vanlig treningsdag inneholde to økter på golfklubben Bay Hill bare fem minutters kjøring unna - og en i den velutstyrte gymen i kjelleren i huset.

– Tror du at det også kan gjøre noe med deg mentalt på golfbanen?

– Jeg har vært veldig egoistisk...men det er jo umulig å si før en har en baby selv. Det er ingen som sier noe annet enn at det er en berikelse for dem, sier Pettersen.

– Jeg tror dette vil bli veldig bra for karrieren hennes. Jeg tror det er nyttig å få bort fokus noen ganger, sier Ringvold.

Pettersen har fortsatt skyhøye ambisjoner, tross graviditeten og det faktum at hun har falt til 33. plass på verdensrankingen.

Målet er å vinne de tre Major-titlene hun mangler - og ta medalje i OL i Tokyo i 2020.

– Da vil jeg føle at karrieren min er komplett, sier Pettersen, som også er blitt stoppet av en prolaps i 2003, i 2102 da hun var like ved å bli nummer en på verdensrankingen - og like før Solheim Cup i 2017 som hun måtte trekke seg fra.

– Det er de tøffeste periodene jeg lærer mest av. Nå har det vært utrolig mye frustrasjon de to-tre siste årene. Golf er utrolig målbart sånn sett. Men i prosessen møter man nye mennesker man skulle ønske man traff for ti år siden, sier Pettersen, og snakker blant annet om sin nye mentor og puttetrener.

– Jeg har spilt mye bedre siden jeg traff ham. Endelig har jeg funnet en som kan utfordre meg helt grenseløst, sier Pettersen om David Orr, som tidligere har jobbet med den mannlige stjernegolferen Justin Rose.