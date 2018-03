Norges OL-gullvinner feiret med toppturer fra «Fritt Vilt»-hytta

Publisert: 14.03.18 17:45

Øystein Bråten (22) vant Norges første OL-gull i freeski for en måned siden og feiret det med en seks dagers tur inn i det ukjente i Jotunheimen nasjonalpark. Han og turkamerat Tiril Sjåstad Christiansen (22) overnattet på hytta som ble brukt under innspillingen av skrekkfilmen «Fritt Vilt».

– Vi bestemte oss for å gjøre det før jul en gang. Jeg har aldri gjort det før. Stian Hagen var med oss. Han er veldig flink i fjellet, og vi lærte hvordan man skal ferdes i fjellet med hensyn til sikkerhet blant annet, forteller Øystein Bråten til VG.

«Vi» er han og landslagsvenninne Tiril Sjåstad Christiansen (22).

Det er snart en måned siden Øystein Bråten vant slopestylekonkurransen i freeski i Pyeongchang. Skadeplagede Tiril Sjåstad Christiansen bekreftet etter 9.-plassen i kvinnenes slopestylefinale at dette var hennes siste OL, og at hun var klar for «hemmelige prosjekter».

Nå er ikke turen i Jotunheimen forrige uke ikke lenger så hemmelig. Hun og Øystein Bråten har publisert bilder og filmklipp fra den på sine Instagram-kontoer. Den var i regi av deres felles sponsorer. De gikk toppturer, med Leirvassbu som base og overnattingssted. Turisthytta ble under innspillingen av den populære norske grøsserfilmen «Fritt Vilt» (2006) med blant andre Ingrid Bolsø Berdal og Viktoria Winge.

– Jeg har alltid syntes det har vært gøy å drive med forskjellige ting med ski på bena, sier Øystein Bråten.

Det viser blant annet filmklippet fra Svarteberget på Ål i Hallingdal: En real kollbøtte.

Og ikke bare ski. Øystein Bråten har også festet truger til føttene for å tråkke opp sine egen stier.

Han har ikke tatt seg noen pauser fra skikjøringen siden gulldagen i Sør-Korea. Han sier at han ikke «trenger» det, og at han «bare blir rastløs» hvis han ikke er på ski i bakken hver dag. Planen hans er den vanlige. Han skal kjøre frem til juli, ta en liten pause, for så å spenne dem på seg i august.

Han er foreløpig ikke på startlisten til X Games Norges Big Air-konkurranse 17. mai-helgen i Oslo. Men det er bare en formalitet. Før den er det NM som gjelder for Øystein Bråten, og i mellomtiden – som etter OL og nå – pusler han med «filming» til et eget prosjekt og «noe» for sponsorene.

– Jeg vet ikke helt hva det skal bli. Eller. Jeg vet det, men det er litt vanskelig å forklare. Vi får se, sier Øystein Bråten om eget prosjekt.

Han sier at tiden etter OL-gullet har vært veldig, veldig kul. Han har aldri tidligere fått så mye oppmerksomhet for en seier. Øystein Bråten har vunnet to gullmedaljer i prestisjetunge X Games, to sølvmedaljer og en bronsemedalje.

Forrige uke ble han satt pris på i hjembygda Torpo, med kake på fotballagets klubbhus.

– Det er stor stas at så mange er glade på mine vegne, sier Øystein Bråten.