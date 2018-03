DEL AV JOBBEN: Roar Hjelmeset sekunderer Marit Bjørgen under et renn før jul i finske Ruka. 37-åringen vant til slutt det løpet. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Nå kan det være slutt for Bjørgen-trenerne

Publisert: 16.03.18 08:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-16T07:03:29Z

FALUN (VG) Fire av fem elitetrenere i langrenn står uten kontrakt neste sesong. Sjefene for damelandslaget er de som teller mest på knappene etter suksess-sesongen.

Blant dem er Roar Hjelmeset, som har hatt jobb i Norges Skiforbund siden 2008. Han startet som juniorlandslagstrener. I 2011 var han med seniorene, og i 2016 ble han sjef for Marit Bjørgen & co. etter at Egil Kristiansen noe overraskende ga seg.

– Hva jeg har signalisert? Jobben er fin den. Den er interessant og bra. Men det er selvfølgelig minuser også, sier Hjelmeset til VG.

Les også: Heidi Weng til psykolog etter mental knekk

Han mener det er en tid for alt. Kanskje er det tid for at han gir seg på damelandslaget også. Han begrunner det slik:

– Jeg har jo holdt på med de samme folkene i lang tid. Man må alltid stille spørsmål ved om det er bra eller dårlig. Jeg var jo med Maiken, Ingvild og Heidi da de var juniorer og nå på elitenivå. På et tidspunkt må man være såpass ærlig og tenke at det hadde vært bra for løperne å få nye impulser, sier han.

Også Svarstad er usikker

Også assistent Sjur Ole Svarstad er i tenkeboksen med tanke på neste sesong.

Svarstad sier han må gjøre en evaluering med jentene og ikke minst en evaluering «på hjemmebane».

Han sier han trives i jobben, men erkjenner - med kort tid igjen av sesongen - at han selv og landslagssjef Vidar Løfshus «må finne ut av det snart».

I dialog med alle

Langrennsjentene har uansett levert nok en suksess-sesong fra start til slutt. Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng herjet før jul og inn i Tour de Ski. De to sikret dobbelt norsk i sammendraget og ligger an til det samme når verdenscupen avsluttes i Falun denne helgen.

I OL var det Marit Bjørgen, Ragnhild Haga og Maiken Caspersen Falla som stjal overskriftene. Det endte med fem medaljer på fire individuelle øvelser, hvorav to var gull. Lagsprinten endte med bronse, mens de norske jentene tok gull på stafetten.

– Det har jo gått bra, men på et tidspunkt tar ting slutt. Det må man være såpass ærlig og si, gjentar Hjelmeset.

Skulle han gi seg, mener han det er åpenbart at han fortsetter som skitrener på et eller annet nivå, for eksempel skigymnaset på Hovden, ikke langt fra der Hjelmeset bor.

Det er landslagssjef Vidar Løfshus som ansetter trenere. I likhet med Svarstad, sprinttrener Arild Monsen og assistenttrener på allroundlandslaget, Eirik Myhr Nossum, går kontraktene deres ut etter sesongen.

– Er i dialog med alle nå. Bortsett fra det har jeg ingen kommentar, sier landslagssjefen til VG.

Åpen for endringer

Sprintcup-vinner Maiken Caspersen Falla håper i det minste én av trenerne fortsetter for kontinuitetens skyld og synes det er dumt dersom begge gir seg samtidig.

– Men velger én å gi seg, så kan det være godt med nytt blod. Vi har gjort mye av det samme hvert år. Kommer det inn en ny, så er jeg åpen for det. Men vi får se. Det blir nok gode løsninger uansett, sier Falla - og påpeker at begge trenerne trolig kjenner spesielt på reisebelastningen jobben medfører.

Ingvild Flugstad Østberg innrømmer at det blir spennende hva som skjer fremover. Hun påpeker at en eventuell forlengelse handler om trenerne selv vil, er motivert, hva jentene ønsker, og om ledelsen ønsker det.

– Hva vil du da?

– Jeg skal ikke ta den diskusjonen her nå. Det er to flinke trenere som går bra sammen. De gjør noe riktig når vi presterer som vi gjør. Det blir spennende å se fremover, sier Gjøvik-jenta.

På herresiden er det sprinttrener Arild Monsen og assistent på allround, Eirik Myhr Nossum, som er på utgående kontrakt.

«Hemmelig», skriver Monsen i en SMS til VG på spørsmål om hva han ser for seg neste år. Myhr Nossum skriver at han trives godt med sine kolleger og utøverne - og kan derfor godt tenke seg å fortsette i Skiforbundet.

Les også: Jönsson deltar i Falun tross blodpropp

Minitouren i Falun går som følger:

Fredag 16. mars er det skøytesprint for både herrer og damer fra kl. 09.45.

Lørdag 17. mars er det 10 og 15 kilometer klassisk fellesstart.

Søndag 18. mars rundes sesongen av med 10 og 15 kilometer jaktstart i fristil.