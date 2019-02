FAMILIEFAR: Martin Johnsrud Sundby sammen med kona Marieke Heggeland og sønnene Max og Markus (t.h.) etter at han vant 15-kilometeren under den nasjonale åpningen på Beitostølen for 15 månder siden. Foto: Göran Bohlin / VG

Kona Marieke: Martin må prestere om OL-drømmen skal leve

SEEFELD (VG) Dette kan være Martin Johnsrud Sundbys (34) siste VM, røper kona Marieke Heggeland (33).

I dag går Martin Johnsrund Sundby for sin tredje VM-medalje på 30 kilometer fellesstart med skibytte.

Hjemme i Oslo sitter kona, sønnene Markus (6) og Max (2), familie og venner foran TVen og ser 34-åringen konkurrere i sitt sjette VM.

– Han føler seg som en outsider. Jeg tror han trives i den posisjonen han er i nå. Han har forberedt seg godt, sier Marieke til VG.

I ren pur OL-lykke, etter to gull og ett sølv i Pyeongchang i fjor, sa Sundby at han fortsetter til neste OL. Men det er langt fra sikkert.

Det er ikke sikkert han fortsetter til neste VM.

– Han føler han må vite at kan vinne skirenn. Det er helt avgjørende for at han holder på. Og man kan ikke være overbevist om at det fortsetter. Vi ser hvor stor konkurranse det er. Så det er helt umulig å spå om fremtiden. Men han har motivasjon til å ta én sesong til etter denne, sier Marieke til VG.

VM-KLARE: Martin Johnsrud Sundby (t.v.) og Sjur Røthe møtte pressen sammen med landslagstrener Eirik Myhr Nossum utenfor Seefeld fredag formiddag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

– Han har selv sagt at han må være på pallen av og til om han skal fortsette?

– Det står han for. Håper jeg, sier Marieke og ler litt.

– Så det er ikke sikkert han satser til OL i Beijing i 2022?

– Han må prestere om han skal fortsette. Det er vi enige om alle sammen, svarer kona.

Denne sesongen har han tre pallplasser foran VM i Seefeld.

Klager ikke

Med to små gutter så er det en utfordring å ha en pappa som er en av verdens aller beste langrennsløpere.

– Det koster mer å ha en mann som er skiløper nå enn før. Det handler om de to barna våre. De krever mer oppfølging. De ønsker å ha faren sin mer delaktig hele året. Da koster det sånn sett mer, sier Marieke og fortsetter:

– Vi må legge opp et toppidrettsliv til et familieliv. Det er ikke én oppskrift på et toppidrettsliv. Martin har vist evne til å kombinere de to livene. Vi tilpasser oss ham og han tilpasser seg oss. Det er dagens utfordringer for oss.

Hun klager ikke. Ikke i et sekund. Tvert imot, hun gir mannen masse ros.

– Vi har en løpende evaluering på karrieren hans. Hele familien skal funke. Det er kriterie nummer én, sier Marieke.

Eldstesønnen Markus er med på skirenn av og til. Han har fått være med pappa på pallen og på pressetreff. Det lyser beundring fra øynene til sønnen.

– Markus og Martin er virkelig knoll og tott. Markus ser veldig opp til pappaen sin, og savner ham veldig når han er borte ,sier Marieke.

Ikke en soloprestasjon

Hun har ikke planlagt noen tur til Seefeld. Hun skal være hjemme sammen med sønnene. De er et team.

– Martin er ekstemt god på at det han får til, det får vi til. Det er ikke en soloprestasjon. Dette er noe vi får til sammen. Det gjør at det er lett for meg å være raus også. Vi løser ting sammen. Jeg gleder meg med ham, sier Marieke.

Sundby fikk spørsmål om VM-bronsen til Mari Eide på pressetreffet fredag morgen. Se svaret til en rørt 34-åring:

Familien har hatt en utfordrende høst. Det toppet seg da pappa Sundby ble skadet i en jaktulykke.

Her berømmer hun ektemannen for personlig styrke når uventede ting skjer.

– Vi har fått testet mange områder og stått i mye. Det har gjort oss sterkere sammen. Martin kan brette opp ermene og fikse det meste, han er god å ha når ting butter imot. Han har en utrolig sterk personlighet, sier Marieke.

Gulldrømmen

Dette intervjuet skulle ikke handle om det individuelle gullet som mangler. Sundby har vunnet alt annet. Selv har han sagt at det individuelle gullet ikke er så viktig lenger.

– Jeg kan ikke si noe annet enn det, når Martin sier det. Han snakker ofte fra leveren, så man kan ta hans ord. Men det er klart at når han stiller til start, så vil han være med å kjempe om det, sier Marieke.

I tillegg til Sundby går Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og Sjur Røthe 30-kilometeren.

Røthe-samboer: Medalje hadde vært fantastisk

Siv Emilie Løvvold har vært sammen med Røthe i over fem år.

Røthe tok VM-bronse på distansen i 2013. Løvvold er vant til lavere forventninger enn kona til Sundby, men denne sesongen har Røthe levert topp resultater.

– Det er fryktelig tøft med gull, men om ting klaffer kan han kjempe i toppen. En medalje hadde vært fantastisk, svarer samboeren.

Røthe vant 15 kilometeren i Lillehammer i desember. Da var samboeren på plass:

Røthe har slitt med revmatisk sykdom som satte ham helt på sidelinjen under OL i fjor.

Sjokkerte

Nå har det løsnet, han vant 15-kilometeren under under den nasjonale åpningen på Beitostølen, og fulgt opp med seier på 30-kilometeren samme sted i verdenscupen.

– Han fikk vist hvor god han er når alt stemmer, men at han var så god tror jeg sjokkerte ham selv litt også.

Hun drar til Seefeld torsdag, og håper å få se samboeren på en stafettetappe og femmila.

Sjur Røthe var stolt etter seieren i verdenscupen for drøyt to måneder siden: