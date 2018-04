ER FERDIG I KLUBBEN: Linda Gundersen får ikke lenger være daglig leder i Holmen turn. Foto: Hallgeir Vågenes, VG / Privat

Mobbe-dømt trener ferdig i Holmen turn

Publisert: 27.04.18 19:29 Oppdatert: 27.04.18 19:56

2018-04-27

For fem uker siden ble Linda Gundersen idømt ti års utestengelse fra norsk idrett etter mobbing av barn over en periode på mange år. I kveld kom nyheten om at hun er ferdig som daglig leder Holmen tropp- og turnforening.

VG vet at dette skyldes mangel på tillit fra klubbens eget styre.

«For å skape ro rundt klubben har jeg valgt å fratre stillingen som daglig leder med virkning fra 1. mai 2018» uttaler Linda Gundersen i en e-post-uttalelse.

VG har de siste ukene omtalt hvordan Gundersen skal ha mobbet unge turnere gjennom mange år. Domsutvalget i Norges idrettsforbund idømte henne nylig ti års utestengelse fra norsk idrett for dette.

Gundersen har imidlertid vært sivilt ansatt som daglig leder i Holmen tropp- og turnforening. Dermed var det ingen automatikk i at hun måtte forlate jobben som følge av utestengelsen hun ble idømt. Dommen er senere anket til appellutvalget i Norges idrettsforbund.

Men etter møtevirksomhet mellom partene denne uken, var det likevel klart at Gundersen ikke hadde tillit i klubbens styre.

Det skjer – som VG omtalte fredag ettermiddag – etter at 30 varslere nå har fortalt om sine negative opplevelser med Linda Gundersen som turntrener.

«Ved en ekstraordinær og fantastisk innsats fra en rekke foreldre og ansatte har klubben gjennom en vanskelig periode klart å opprettholde aktiviteten. Vi ser nå frem mot at det skapes ro rundt klubben» sier midlertidig styreleder Karianne Haare i kveld.

Gundersen meldte seg ut av Holmen Tropp & Turn i 2016, men har vært ansatt som daglig leder i idrettslaget siden 2011.

Hun har jobbet som turntrener i flere tiår, og noen av anklagene mot henne strekker seg tilbake til 80-tallet. Gundersen har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt.

Siri Sjetne Lund er én av flere som har fortalt sin historie til VG.

Hun ble norgesmester i mangekamp i 2000. Fra 1987 til 1998 turnet hun for Asker Turnforening, under Linda Gundersen som trener og leder. I 1998 skrev hun en klage til styret i turnforbundet. Den gjaldt hennes tillit til Linda Gundersen på klubb og landslag «og tilsvarende forhold som det er klaget på denne gangen også»: Kommentarer på kropp og vekt, trusler i forbindelse med å måtte konkurrere og trene med skader.

Varsler snakket

Hun begrunner kravet om Linda Gundersens avskjedigelse – som ble rettet i form av et brev – slik:

– For å unngå at enda flere generasjoner med jenter og gutter må gjennomgå det samme som vi har gjort, sier hun.

Sjetne Lund hevder at Linda Gundersens «påvirkning» ga henne et betydelig anstrengt forhold til kropp, samt påvirket selvtilliten og selvbildet negativt.

Gundersens advokat, John Christian Elden, ble forelagt en rekke anklager mot sin klient i en forbindelse med en sak i VG fredag ettermiddag. Elden svarte da – før Gundersen var ferdig i Holmen turn:

«Disse påstandene ble fremsatt av flere av de samme personene både overfor turnforbundet og media for 10 år siden, og Aftenposten lagde store oppslag som medførte at turnforbundet gransket saken. Det samme forbundet frifant Gundersen for anklagene og fant ikke hold i dem. Gundersen ble forfremmet i systemet, og fikk ros for sin innsats. Flere i ledende posisjoner i norsk idrett deltok i granskingen da. Gundersen har trent mange tusen gymnaster frem til hun la opp som fast trener i 2011, og de aller fleste har bare positive ting å si, og styret i klubben sto helt bak henne i høringen i januar i år.

Taust om svensk trener

VG har også omtalt hvordan Holmen tropp- og turnforening har ansatt den kontroversielle svenske turntreneren Staffan Söderberg. Både det svenske og norske turnforbundet, samt en svensk terapeut, har advart mot Söderberg.

Den svenske treneren er ikke nevnt i fredagens uttalelse fra Holmen tropp- og turnforening.

