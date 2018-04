NORSKE STJERNER: Caroline Graham Hansen (venstre) og Ada Hegerberg (høyre), her fra forberedelsene til OL-kvalifiseringen i 2016. Foto: Jostein Magnussen

Graham Hansen før norsk superduell: – Vi skal slå hardt tilbake

Publisert: 30.04.18 11:06

SPORT 2018-04-30T09:06:13Z

To ganger har Ada Hegerbergs (22) Lyon knust Caroline Graham Hansens (23) Champions League-drøm. Men nå mener Tyskland-proffen at både hun selv og laget er bedre rustet enn noen gang.

Hun og Wolfsburg tok seg til finalen etter en svært overbevisende 5-1-seier sammenlagt over Chelsea . «Spesielt», sier Graham Hansen om å slå ut landslagsvenninnene Maria Thorisdottir og Maren Mjelde søndag kveld.

– Men noen måtte ryke. Og man glemmer vennskapet når man er utpå der. Det var veldig deilig at vi vant, sier Wolfsburg-proffen.

– Slå hardt tilbake

Champions League er den tyske storklubbens store mål denne sesongen og 23-åringen gleder seg til en finale hun faktisk får spille.

For tilbake i 2016 så en skadet Graham Hansen at Wolfsburg måtte gi tapt for nettopp Lyon og Ada Hegerberg i Champions League-finalen.

– Den verste kampen i mitt liv. Det var mye følelser da jeg satt på tribunen, og hadde vi vunnet, ville det vært en lettelse. Men da vi ikke vant, så ble det en stor skuffelse å ikke være med, sier hun til VG.

I fjor møtte de Lyon i kvartfinalen. Også den gangen kom tyskerne til kort. Det franske storlaget har blitt et aldri så lite «Europa-mareritt» for Wolfsburg. Men nå venter en revansjemulighet på den aller største scenen i klubbfotballen på damesiden.

– Vi skal slå hardt tilbake. Vi har veldig lyst på revansje. De har vunnet de to siste finalene. Men vi har en alle tiders mulighet med et så sterkt lag.

Tøft å møte Hegerberg

På motsatt banehalvdel står ikke bare Lyon, men en annen stor norsk profil. Ada Hegerberg har bøttet inn mål hele sesongen. 46 på 26 kamper er smått utrolig.

Etter at de franske jentene hadde sikret finalebillett fortalte også Hegerberg, som har bestemt seg for å droppe landslaget på ubestemt tid, at landslagsledelsen ved toppfotballsjef Nils Johan Semb har ønsket å opprette en form for dialog igjen.

Ifølge 21-åringen har Semb sendt henne en tekstmelding for å gjenoppta samtalene om en landslagsretur. Det har Hegerberg foreløpig avvist.

Akkurat denne tematikken ønsker ikke Graham Hansen å si noe om nå.

– Men hvordan blir det å møte Ada under finalen, tror du?

– Det blir sikkert bra det. Det blir tøft å møte henne og tøft å møte Lyon. Men det blir gøy, understreker Graham Hansen - og fortsetter:

– Jeg håper det først og fremst blir en bra forestilling for damefotballen. Det er de to beste lagene som møtes. Med norske øyne blir det selvfølgelig spennende med to gode norske spillere. Vi får håpe det blir en bra og underholdende kamp som folk skal se, sier hun.

