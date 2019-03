UNG OG FRYKTLØS: 10 år gamle Sky Brown kan bli tidenes yngste britiske OL-deltager i Tokyo om halvannet år. Foto: Peter Byrne / PA Wire

Skateboard-Sky (10) svever mot OL neste år

Si hei til 10 år gamle Sky Brown, og kanskje på gjensyn i Tokyo-OL neste år – der hun kan bli Storbritannias yngste deltager noensinne.

«The sky’s the limit», eller «alt er mulig».

Ordtaket passer særdeles godt som beskrivelse av Sky Brown.

Ifølge BBC er det gode muligheter for at Sky, som har japansk mor og britisk far, blir tatt ut til Storbritannias OL-tropp neste år. Torsdag i Manchester ble Sky, som vil fylle 12 år før OL i Japan om halvannet år, presentert som en av skateboard-utøverne britene vil satse på med tanke på sommerlekene 2020.

Sky Brown må i likhet med de andre kvalifisere seg. Men de som har greie på skateboard, mener hun har en god sjanse til å ta seg forbi det hinderet.

Dette gjorde Sky (da 7) og broren Ocean (4) for tre år siden:

– Triksene og stilen er på plass allerede. Sky har ikke styrken og farten som skal til for å konkurrere i de store «bowlene» hvor konkurransene vil bli avviklet. Men det vil være en uvurderlig erfaring for henne, og det er ingen tvil om at hun vil bli en av de beste i verden – hun må bare bli litt større, sier skateboard-ekspert Ed Leigh ifølge BBC.

ALLE ELEMENTER: Sky Brown for ett år siden hjemme i Takanabe i Japan. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP

Sky Brown er født i japanske Miyazaki, der hun også bor sammen med moren og faren og sin yngre bror Ocean. Store deler av året oppholder hun seg imidlertid i USA. Hun og Ocean driver også med surfing. Sky Brown ble kjent for et større publikum da hun inngikk en sponsoravtale med utstyrsprodusenten Nike. Hun har 325.000 følgere på billeddeling-plattformen Instagram.

Hun var en i et lite utvalg kvinnelige idrettsstjerner som nylig ble presentert under vignetten «Kvinnelige ikoner i idretten».

– Jeg føler at alder ikke betyr så mye. Jeg er liten og jeg kommer til å delta i den store konkurransen. Du kan klare alt, uansett alder, uttaler Sky Brown ifølge BBC.

Da hun var åtte år gammel ble hun den yngste som noen gang har deltatt i Vans US Open. I forrige måned vant «Simple Session» i Estland, på en skateboardbane laget for utøvere som er dobbelt så store som henne.

– Hvorfor er det bare guttene som skal ha det moro? Jeg tror jenter kan gjøre alt det gutter kan gjøre, sier Sky Brown.

Sky Brown har i samarbeid med sin brettprodusent laget et brett i hennes navn. Inntektene fra salget av det går til et fond som skal finansiere skateboard-skoler for barn som ikke har råd til det.