SVENSK SJEF: Rikard Grip er landslagssjef med stor suksess for svenskene. Her presenterte han VM-troppen tidligere i år. Foto: Mats Andersson / TT / TT NYHETSBYRÅN

Åge Skinstad om jakten på Løfshus-arvtaker: Et scoop «å stjele» sjefen til Sverige

Mange sterke navn blir lansert til å overta den «umulige jobben» etter landslagssjef i langrenn Vidar Løfshus. Et tips er å hente den svenske suksesslederen Rikard Grip.

Publisert: 18.03.19 12:51







Onsdag 20. mars er det søknadsfrist for jobben som landslagssjef i langrenn. Utfordringene står i kø.

Personen får ansvar for å følge opp historisk sterke VM- og OL-resultater.

Det er flere navn som blir nevnt: Guri Hetland (tidligere trener/sportssjef for Sveits), Fredrik Aukland (tidligere landslagstrener Sveits, rektor Wang Toppidrett), Håvard Tjørhom (tidligere sportssjef alpint/friidrett), Trond Nystad (tidligere landslagstrener bla. Norge og Østerrike), Morten Aa Djupvik (tidligere landslagstrener Norge/skiskyttersjef), Erlend Slokvik (tidligere landslagstrener skiskyting/nå toppidrettssjef friidrett), Odd-Bjørn Hjelmeset (skiskyttersjef), Brit Baldishol (utviklingssjef langrenn Norges Skiforbund) og svenske Rikard Grip (landslagssjef Sverige).

Kommentator i Adresseavisen Birger Løfaldli mener jobben Guri Hetland får jobben, om hun vil ha den.

KOMMENTATOR: Birger Løfaldli i Adresseavisen følger langrennssporten tett. Foto: Patrick da Silva Sæther

– Hvis Guri Hetland er interessert, så er det ikke mulig å komme utenom henne. Hun kan krysse av på det meste i kravene til søker. Hun har vært trener i Sveits, og hadde ansvaret for en av verdens beste langrennsløpere (Dario Cologna), sier Løfaldli og fortsetter:

– Hun har vært manager for Marit Bjørgen lenge. Hun bygde opp Team Trøndelag, en modell som hele Norge bruker nå. I tillegg får de en kvinne, noe som ikke er en ulempe.

Han mener Fredrik Aukland er en av favorittene.

- Han bør være aktuell. Når det nå viser seg at han har vært i samtaler med skiforbundet om stillingen, gjør det ham til en av favorittene. Han har vært innom det meste, og kan krysse av de fleste krav-punktene. Det hadde vært interessant og spennende å se ham i en slik stilling, sier Løfaldli.

– Grip et scoop

Rikard Grip er landslagssjef for svenskene som løftet de svenske damene til stafettgull og lagsprintgull i Seefeld nylig.

Tidligere langrennssjef Åge Skinstad mener Grip bør være et spennende navn for Norge.

– Det hadde vært et interessant valg. Det hadde vært et scoop å få ham. Han har gjort en veldig god jobb i Sverige. Jeg vil tro han har ambisjon om å få til det samme på herresiden i Sverige som han har gjort med damene, sier Skinstad til VG.

Grip vil ikke være med på noen spekulasjoner.

– Det er hyggelig at det finnes dem som syns jeg har gjort en god jobb i Sverige. Men dette er ikke noe jeg har fundert over og ikke noe jeg ønsker å kommentere. Jeg forholder meg ikke til spekulasjoner, skriver Grip i en sms til VG.

TILDIGERE SJEF: Åge Skinstad er nå direktør i Swix Sport, han har tidligere vært langrennssjef i Norges Skiforbund. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Flere er arbeidsledige

Trond Nystad er arbeidsledig etter at han sa opp som landslagstrener i Østerrike som følge av dopingskandalen under VM.

Morten Aa Djupvik er ferdig som HR-manager i Start. Begge har vært landslagstrener for de norske herrene i løpet av de ti siste årene.

Håvard Tjørhom har vært sjef for alpinister og friidrettsutøvere. Han ga seg som toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund i september i fjor.



Langrennssjef Espen Bjervig er mannen som skal ansette Løfshus sin etterfølger.

Han har tidligere uttalt at de også vil se utenfor langrennsmiljøet. Det holder å ha bakgrunn fra toppidrett.

– Det er en ekstremt krevende stilling. Man skal ha kunnskap om toppidrett og i tillegg være en ekstremt dyktig leder. Det er en veldig synlig stilling. Kanskje den mest krevende som er i norsk idrett. Men Vidar har fylt den bra, så det kan hende det finnes andre og, sier Bjervig til VG.

Han har som mål at den nye personen skal være på plass til sommeren.

Etter det VG forstår har ikke skiforbundet vært i kontakt med Guri Hetland om jobben.

– Vi har ikke konkret oppfordret noen til å søke. Her må man være motivert for å søke selv, sier Bjervig.

Fordel med bakgrunn fra langrenn

Både Skinstad og Løfaldli tror likevel det er en overveldende fordel å ha langrennserfaring.

– Kan en med fotballerfaring ta jobben? Ja, kanskje. Men jeg tror det er en stor fordel med langrennserfaring når man skal håndtere andre ledere og sterke personligheter i løåergruppa her, sier Løfaldli.

Skinstad understreker at dette er en kjempespennende jobb. Samtidig gjør han det helt klart at det ikke er aktuelt med noe comeback for ham.

– Det må være noen som kjenner til langrenn. Men skiskyting for eksempel er nært nok, sier Skinstad.

Løfaldli tror det kan ende med at de ikke ansetter noen i denne stillingen i det hele tatt.

– Det finnes ikke så mange kandidater for denne jobben, så spørsmålet er om de får tak i noen i det hele tatt. En løsning er å omorganisere. Bjervig kan bli enda mektigere, sier Løfaldli.

Det er ikke småtteri man skal fylle når man ser stillingsannonsen til skiforbundet. Det står blant annet:

Solid ledererfaring med verdibasert tilnærming

Kunnskap om struktur og dynamikk i norsk og internasjonal idrett

Strategisk tilnærming og operativ handlekraft

Erfaring fra stilling med fokus på intern- og ekstern omdømmebygging

Overordnet ansvar for drift, resultater og budsjett av alle dagens landslag

Faglig ansvar for landslagsdrift, ansvar for kontinuerlig utvikling av trenere og støtteapparat

Mediehåndtering og eksponering som landslagssjef for Norges mest omtalte idrett

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har lest stillingsannonsen.

– Jeg er så nerd at jeg leste hele. Det er ganske heftig om du skal innfri alle krav. Jeg tenkte: Hvem er det som kan alt det her, sa Jacobsen til VG foran tremila i Holmenkollen for en uke siden.