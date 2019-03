VIL BLI NY IDRETTSPRESIDENT: Sven Mollekleiv var én av fem kandidater som stilte til debatt i regi av studentstyret ved Norges idrettshøgskole. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Mollekleiv til angrep på gubbevelder i internasjonal idrett: – Norge gjør ikke nok

SOGNSVANN (VG) Gubbevelder, doping, korrupsjon og gammeldagse holdninger i internasjonal idrett: Sven Mollekleiv mener Norge gjør for lite for å si fra.

Det ga 64-åringen tydelig uttrykk for da fem av de seks kandidatene som kjemper om å bli ny idrettspresident møttes til debatt på Norges idrettshøgskole tirsdag kveld.

Internasjonal skiskyting rystes av en påstått korrupsjonsskandale, Linda Hofstad Helleland har slått alarm om gubbevelde i organisasjoner som WADA og IOC, FIS har lagt sin kongress til sexhovedstaden Pattaya og FIFA har vært gjennom et jordskjelv med påfølgende politietterforskning.

Skandalene i internasjonal idrett har vært mange de siste årene.

– Norge gjør ikke nok. Vi er nødt til å være tydeligere i forhold til verdiene og hvordan vi vil ha det. Det er mulig å gjøre det mulige umulig, innledet Sven Mollekleiv mandag kveld.

Han har levd et langt liv i både idretten og frivilligheten og regnes som en av favorittene til å ta over som idrettspresident i slutten av mai. I møte med VG etter mandagens debatt gir han klart uttrykk for at Linda Hofstad Helleland langt tidligere burde fått norsk støtte som kandidat til å bli ny president i WADA.

– Jeg tror at det å heve stemmen i offentligheten kan bidra til å få press og oppmerksomhet om saker som er riktig. Det må aldri brukes som argument at det å være én stemme gjør at det ikke er noe poeng, sier Mollekleiv.

– Vet du hvordan man jobber internasjonalt i dag? Har du belegg for å si det du sier?

– Jeg ser bare på det som skjer og sier at i alle slike sammenhenger, så kan man systematisk forbedre seg ved å samarbeide bedre og støtte hverandre. Ved å ta flere initiativ. Jeg sier ikke det ikke gjøres noe. Men ditt spørsmål var «gjøres det nok?». Svaret er entydig «nei, det gjøres ikke nok». Vi må forbedre oss, sier han.

– Kan det hende at du har noble tanker, men at du kanskje er litt naiv med tanke på hvordan internasjonale strukturer fungerer i idretten?

– Nei. Jeg har krysset frontlinjer i katastrofer og krig i over 30 år. Naiv er jeg ikke. jeg vet at det er enormt krevende. Det kreves systematisk jobbing. Det blir ikke lett. Men jeg mener at det alltid skal være slik at man gjør sitt beste. Har man gjort sitt beste ved å heve stemmen og skape allianser, men uten å lykkes, så har vi i det minste vår integritet i behold, sier Mollekleiv.

– Dersom du befinner deg i et rom med 700 delegater internasjonalt, der eldre menn styrer og ingen sier noe...

– Da skal jeg ta ordet og si de riktige tingene, sier 64-åringen.

FEM AV SEKS: Her er Arild Mjøs Andersen (t.v.), Geir Lippestad, Sven Mollekleiv, Berit Kjøll og sittende president Tom Tvedt. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

En meter til høyre for den tidligere Røde Kors-profilen i panelet, sto Arild Mjøs Andersen. Presidenten i Norges Triatlonforbund understreket at ikke alle lar seg blende av norske holdninger i internasjonale fora, og at politisk klokskap også er viktig.

Da nikket dagens president, Tom Tvedt , som søker gjenvalg etter fire år på toppen i norsk idrett.

– Jeg mener at jeg har vært veldig tydelig og tilstede der jeg har vært. Og så er jeg enig i at vi alltid må gjøre mer for å bli enda tydeligere, sier han til VG.

– Men må vi reise oss i større grad enn i dag i store internasjonale møter?

– Vi reiser oss og tar del i debatten. Men noe av utfordringen er at vi er ett av 208 stemmer i ANOC (sammenslutning av alle verdens olympiske komiteer). Da må vi jobbe mye mer systematisk blant landene som styrer, for å fremme våre syn og verdier. Så er det enda viktigere at særforbundene gjør det samme. Der har du 54 presidenter som reiser rundt på kongresser. Den stemmen må også bli tydeligere, sier Tvedt.

Mandagens debatt var innom flere temaer:

Berit Kjøll var den eneste av de fem kandidatene som svarte «ja» på om Red Bull burde få lov til å gå inn som sponsor i et norsk særforbund.

Alle kandidatene mener idrettspresidenten tjener for mye penger, og Tom Tvedt gjorde det klart at hans styre selv vil innstille en reduksjon foran neste periode.

Geir Lippestad kalte det pinlig og diskriminerende at ikke OL og Paralympics gjennomføres som ett stort arrangement.

Alle kandidatene verner om enerettsmodellen, men Arild Mjøs Andersen er den som gikk klart lengst i å antyde at modellen kanskje ikke står like stødig om ti år som mange mener at den gjør i dag.

Av de seks kandidatene som kjemper om å bli ny idrettspresident, deltok Arild Mjøs Andersen, Geir Lippestad , Sven Mollekleiv og Tom Tvedt i mandagens debatt. Volleyballpresident Eirik Sørdahl var ikke til stede i lokalene til idrettshøyskolen.

Ny president i NIF skal velges på idrettstinget på Lillehammer i slutten av mai.