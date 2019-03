USIKKER FREMTID: Marit Bjørgen fosset mot gull under i Pyeongchang i fjor, under varierende forhold. Klimaendringens raske fremmarsj kan føre til at skigåing på snø vil bli sterkt begrenset i OL-sammenheng i nær fremtid. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Hevder fremtidens vinter-OL smelter bort

Klimakrisen med høyere temperaturer vil medføre at mange byer som tidligere har hatt vinter-OL - blant andre Oslo og Lillehammer - i nær fremtid kommer til å se at muligheten til å arrangere det igjen smelter bort.

Publisert: 15.03.19 09:35







Det hevder en rekke eksperter i en artikkel publisert av SportsPro angående vinteridrettenes skjebne som konsekvens av at jorden blir varmere og varmere - hvis ikke utslippene som påvirker atmosfæren i den retningen reduseres kraftig.

– Dette er ikke et forbigående fenomen. Det har skjedd over tid, og det fortsetter å bli verre, sier Allen Hershkowitz.

Han er grunnlegger av organisasjonen Sport and Sustainability International (sport og bærekraft internasjonalt). Allen Hershkowitz understreker at han uttaler seg på bakgrunn av vitenskap, ikke hva han tror eller hvor han står politisk. Forskning, sier Hershkowitz, har en god stund kunnet fortelle oss at vi på grunn av utslipp endrer forhold i atmosfæren.

Det har gjort og vil gjøre jorden varmere, og det vil - på relativt kort sikt - endre forutsetningene for å bedrive idretter som er avhengig av kulde og snø. Ifølge artikkelen har gjennomsnittstemperaturen på dagtid i februar måned - når vinter-OL tradisjonelt er blitt avviklet - endret seg på denne måten på stedene der lekene er blitt arrangert:

Fra 0,4 plussgrader (celsius) i perioden 1920 til 1950, til 3,1 grader i perioden 1960 til 1990-årene (Albertville 92, Lillehammer 94 og Nagano 98) og 7,8 plussgrader på stedene der vinter-OL er blitt arrangert i dette århundre: Salt Lake, Torino, Vancouver, Sotsji og Pyeongchang.

Sommeridrettene som utføres på vann - som stiger på grunn av «overopphetingen» - er også ille ute med tanke på fremtiden.

I en rapport publisert i fjor av Waterloo-universitet i Canada, er konklusjonen til professor Daniel Scott, lederen for prosjektet, at 11 av 20 steder som har arrangert vinter-OL, ikke vil kunne gjøre det i 2080 - så sant ikke dagens nivå på drivhusgassene reduseres betraktelig.

Allerede om 31 år, i 2050, vil imidlertid tidligere vinter-OL byer som Sotsji, Grenoble, Garmisch-Partenkirchen og Chamonix være «uegnet», til og med hvis de såkalte klimautslippene skulle bli lavere enn de nå er beregnet å bli.

Ekspertene mener at Lillehammer, Oslo, Squaw Valley, Vancouver og Innsbruck med flere er i kategorien «risikofylt» uten «drastisk» fall i utslippene som fører til den globale oppvarmingen.

Firmaet «SMI Snowmakers» har spilt en avgjørende rolle når det gjelder avviklingen av vinter-OL i moderne tid. Brooke VanderKelen Alba er leder for markedsavdelingen hos snø-produsenten.

Hun hevder at Pyeongchang i fjor ikke ville ha vært i nærheten av å kunne arrangere vinter-OL uten deres hjelp. Alba forteller at rundt 98 prosent av all snø i OL-anleggene i Sør-Korea var «manmade» - det vil si kunstig fremstilt.

Beijing, som arrangerte sommer-OL for 11 år siden, er vertsby for neste vinter-OL om tre år. Kina slipper som kjent ut store mengder klimagasser. Vintrene er imidlertid kalde, om enn som regel snøfattige. Kineserne satser enormt på utbygging av vintersportsteder, ved hjelp av høyst nødvendig kunst-snø.

Allen Hershkowitz påpeker at ikke bare vinteridretter på snø vil bli negativt påvirket av klimakrisen. Rekrutteringen til sporter på is vil også lide, fordi rekrutteringen - for eksempel i Canada med ishockey som nasjonalsport - gjerne starter med at barn og unge beveger seg på fryst vann. De fryser nå i i stadig mindre grad, noe som medfører press på og økende priser for tilgang til kunstfrosne baner.

For å rette oppmerksomheten mot dette, er han en av mange som sammen med blant andre Finlands president Sauli Niinistö (70), som vokste opp med å kunne gå på natur-is fra november til april, vil arrangere en ishockeykamp på Nordpolen.

Ps! Den internasjonale olympiske komité IOC sliter med finne kandidater som vil arrangere vinter-OL 2026. For øyeblikket er bare Stockholm og Milano-Cortina aktuelle. Tidligere arrangør Calgary (1988) er blant mange som har trukket sitt kandidatur.