TUNGT: Astrid Uhrenholdt Jacobsen følte hun ødela gull-sjansene på VM-stafetten etter at hun måtte slippe ryggen til Charlotte Kalla. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Jacobsen var knust etter VM - har ikke svar på nedturen

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (32) har vært frustrert etter VM i Seefeld.

Publisert: 15.03.19 11:16







Jacobsen kom til VM i Seefeld med storformen i bagasjen. Trodde hun.

Hun tok med seg et stafettsølv hjem.

– Jeg har fortsatt ikke noe svar på hvorfor det ikke gikk så bra i VM, sier Jacobsen til VG etter sprinten i Drammen tirsdag.

les også Northug refser Jacobsens taktikk etter stafettsølvet

Der ble hun nummer to. Bare slått av Maiken Caspersen Falla . Hun trengte oppturen. For nedturen i VM tok på.

– Jeg har kommet hjem fra mesterskap som har gått bra og hatt den tomhetsfølelsen, den post VM-depresjonen som folk snakker om. Men det her var noe helt nytt, sier Jacobsen.

Se hvorfor 32-åringen i det hele tatt gikk sprinten i Drammen:

32-åringen forsto ikke hva som gikk galt i Seefeld. Hun har fortsatt ikke funnet noe svar.

– Jeg tror grunnen til at det har vært mer tungt enn jeg kunne forestille meg, er at jeg ikke kunne finne noen grunn til at det ikke gikk helt som jeg hadde tenkt. Det har vært mest frustrerende, sier Jacobsen.

les også Fallas hemmelige hjelper: Kontaktet eks-treneren da hun begynte å tvile

Jacobsen var først veldig lei seg etter VM-stafetten. Hun følte hun ødela gullsjansen:

Hun syns VM var så ille at hun følte at hun ikke kunne gå på ski. Hun ble nummer 4, 10 og 12 på distanserennene i Seefeld. Målet var medaljer.

På stafetten møtte hun veggen mot Charlotte Kalla, som kanskje hadde sin beste dag i løpet av hele sesongen den dagen.

Kan ikke gå på ski

– Det høres kanskje rart at man har vært i VM og føle at man ikke kan gå på ski. Men jeg reiste hjem med en sånn følelse. Det var tyngende, sier Jacobsen.

OPPTUR: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (t.v.) ble nummer to på sprinten i Drammen tirsdag. Maiken Caspersen Falla vant. Foto: Bjørn S. Delebekk

På tampen av sesongen har oppturene meldt seg. På tremila i Holmenkollen ble hun nummer seks.

– Jeg fikk en følelse av at jeg kan gå på ski, sier Jacobsen og ler.

les også Johaug og Østberg gjør rent bord i VM: Gir venninnen æren for medaljene

Så ble det altså pallplass på klassisk sprint i Drammen. Og da er tårer byttet ut med smil. Nå gjenstår to verdenscuphelger.

– Nå ser jeg lyst på å reise til både Falun og Canada. Det er ikke så veldig mange dager siden jeg ikke var så motivert for det heller, sier Jacobsen.

Denne helgen er det sprint og 10/15 kilometer i Falun. Begge går i friteknikk.