Legenden Shaun White gråt av glede: Tilbake og tok sitt tredje OL-gull

Publisert: 14.02.18 03:08

SPORT 2018-02-14T02:08:40Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Shaun White (31) tok to OL-gull - men forsvant så etter 4. plassen i Sotsji-lekene. I natt kom legenden tilbake og tok sitt tredje OL-gull. Det kan bli et av Pyeonchang-lekenes største øyeblikk.

12 år etter sin første OL-tittel vant han igjen. Ikke rart at tårene rant i målområdet.

– Dette var overveldende. Jeg hadde en stygg ulykke i New Zealand og måtte sy 62 sting. Det var stort å komme tilbake fra det, sa Shaun White til Eurosport - og klemte de to reporterne Helene Olafsen og Gunnhild Toldnes.

– Det var mitt øyeblikk. Jeg forandret alt etter Sotsji. Jeg har hatt et godt og positivt team rundt meg.

Eurosport-kommentatorene Jonas Greve og Gjermund Bråten falt nesten ut av kommentatorbua i ren begeistring over Whites siste run, da han avgjorde OL-finalen.

– Han sa at han hadde et ekstra gir på lur. Han har en høyde som ingen andre kan matche, fastslo Bråten på direkten.

– Det er det beste vi noen gang har sett. De kunne like gjerne ha gitt ham 100 poeng. Det var så bra som det går an å gjøre det, mente Eurosports ekspertkommentator.

97.75 noterte Shaun White, mens japaneren Ayumu Hirano ble nummer to med 95.25. Bronsen gikk til australske Scotty James.

Amerikaneren rev av seg hjelmen og kastet den ut til publikum etter sitt første run - i pur glede.

Da han skjønte at OL-gullet var sikret hoppet han rundt og omfavnet alle. Det var ville jubelscener. Legenden var tilbake der han hører hjemme.

Har Shaun White det fortsatt i seg, den tidligere så ubestridte kongen av snowboard?

Det var det store spørsmålet foran hans fjerde olympiske leker.

Shaun White tok OL-gull i halfpipe både i 2006 og 2010, men i Sotsji for fire år siden måtte han nøye seg med 4. plass på den spesielle snøen i Kaukasus-fjellene. Og nå er han blitt 31 år - i en sport der utviklingen går i rakettfart.

Det var bare med nød og neppe, med et run av Guds nåde, han kvalifiserte seg for det amerikanske OL-laget, men i Pyeongchang har han vært fantastisk.

4. plass i Sotsji var et lite sjokk. Etter OL forsvant Shaun White fra snowboardmiljøet, og drev med helt andre ting. Sakte, men sikkert kom han tilbake, men uten å vise det helt store. Og han gjorde først ett mislykket forsøk på å kvalifisere seg for OL, før han fikk en siste sjanse i januar - og klarte det i sitt aller siste forsøk - da han fikk den utrolige poengsummen 100. Det er det høyeste antall poeng det er mulig å oppnå.

Et voldsomt fall i New Zealand tidlig på høsten hadde ikke gjort det lettere. Han måtte sy 62 sting i ansiktet. De fleste trodde nok at OL-drømmen også ble lukket med de stingene. Men neida, Shaun White kom tilbake.

De som trodde han var en falmende stjerne, må tro om igjen.

– Han er gammel og utrolig, sa australske Scotty James da han ble bedt av Eurosport om å beskrive Shaun White med to ord.