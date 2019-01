TAKKET: Gjert Ingebrigtsen takket for prisen til kveldens største jubel. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Hjemmeseier til Gjert Ingebrigtsen: - Jeg vil takke barna mine

STAVANGER (VG) Gjert Ingebrigtsen (53) vant favorittseier til enorm jubel på hjemmebane i Stavanger. Løperfamilien kuppet hele showet på Idrettsgallaen. Pappa takket med en humoristisk utfordring av at nordmenn er født med ski på bena.

Etter å ha fått en god klem av Tone entret han scenen mens taket reiste seg i ishockeyarenaen.

– Hvem som trodde at noe sånt skulle være mulig? Å komme fra sånne kår og være verdig en slik pris, sa han når jubelen hadde lagt seg.

– Jeg vil takke barna mine som lar meg dele deres mål og drømmer. det er et privilegium, fortsatte en rørt Ingebrigtsen og fortsatte med å takke kona og sin mentor Ørjan Madsen, svømmetreneren som blant annet hjalp padleren Eirik Verås Larsen til OL-gull i 2012.

– Jeg håper at vi gjennom vår ærlighet og åpenhet har gitt barn og unge tro på at det går an - med den rette innstilling - å oppnå resultater i idretter man tidligere trodde det var helt umulig å hevde seg i, sa han fra scenen og fortsatte:

– Vi nordmenn er født med ski på bena, men hvem vet om vi om 20 år, kanskje det fødes unger med piggsko på.

Idrettsgallaen begynte at Jakob Ingebrigtsen vant prisen som Årets gjennombrudd. Det var som når Stavanger Oilers tar hjem «byttå». Festen hadde begynt til enorm jubel fra fullsatt 4000 i DnB Arena.

– Jeg vil takke mamma og pappa for alt de har ofret, sa den doble europamesteren og ble avbrutt av jubel og klappsalver fem ganger på hjemmebane.

– Hvis ikke Gjert vinner i år så skjønner jeg ikke når han skal vinne, sa Filip Ingebrigtsen på vei inn på Idrettsgallaen.

– Vi har lært ham litt opp, testet nye ting, og har sett hva som funker. Han er veldig flink til analysere, bruke data korrekt og sette sammen et opplegg. Ikke bare kopiere det andre har gjort, sier Filip Ingebrigtsen til VG.

Det er tredje året på rad den ufaglærte treneren er nominert som årets trener i norsk idrett.

– Kanskje vi er litt kontroversielle og går litt mot den modellen man skal ha, sa Gjert Ingebrigtsen på den rød løperen på vei inn til Gallaen sammen med kona Tone, og barna Ingrid og William. Hele familien delte ut prisen til Årets lag.

– Det er alltid gjevt å bli satt pris på. Vi har definitivt hatt et godt år, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

– Alle guttene har nådd målene sine, sier han.

Team Ingebrigtsen har hatt en utradisjonell og kontroversiell vei til toppen. Men Gjert Ingebrigtsen er tydelig på at han ikke er noen motstander av barneidrettsreglene i Norge.

– Ja, de er ekstremt viktige. Jeg har sett veldig mye galskap blant foreldre og vil ikke bli satt i bås med dem. Det er ikke slik vi har behandlet våre gutter. Det betyr mye å ha et regelverk på plass. Det kan sammenlignes med fartsgrensene. Jeg er for fartsgrenser, men kjører av og til likevel for fort, sier Gjert Ingebrigtsen og gi uttrykk for litt frustrasjon. Han synes for mange tolker Team Ingebrigtsen feil.

– Det er mange misforståelser rundt det vi driver med. Under EM-finalene sa Vebjørn Rodal på NRK at Jakob har levd som en toppidrettsutøver siden han var 10 år. Det har han definitivt ikke. Det riktige er at han i perioder levd som en toppidrettsutøver, men Jakob har hatt lange ferier og gjort mye som ikke passer inn i det bildet, sier han.

Sønnen vant to EM-gull som 17-åring i Berlin. Det er liten tvil om satsingen på yngstemann blant løperbrødrene er kommet tidlig. Gjert Ingebrigtsen mener at han ville gjort sønnen en bjørnetjeneste om han ikke hadde fått sjansen tidlig. Faren bruker et bilde for å illustrere hva han mener:

– Hvis du har en 6-åring som er flink til å spille fiolin, er det et overgrep om barnet ikke får utvikle seg videre i å spille fiolin.

– Hva synes du om Idrettsgallaen?

– Nja. Jeg synes egentlig ikke det ene eller det andre. Jeg har vært nominert to ganger og har vært til stede sammen med Tone. Det har vært et trivelig arrangement på Hamar. Nå stiller vi alle mann alle i Stavanger. Det går akkurat. Guttene drar på treningsleir til Sør-Afrika allerede søndag morgen 04.00.

Faren er ikke med på det en måned lange oppholdet.

– Dessverre. Jeg må jobbe, sier trener Ingebrigtsen.

Pappa takker sønnene for interessen. han påstår at han ikke har noe forhold til hvem som årets idrettsutøver i Norge.

– Jeg er ikke spesielt idrettsinteressert og følger ikke godt nok med til å kunne rettferdiggjøre noe syn på det. Vi har engasjert oss fordi ungene våre har ønsket å gjøre det godt i idrett. Jeg gjør dette for ungenes del, men har ikke den store oversikten.

– Kunne du trent andre utøvere?

Jeg har trent andre utøvere. Det er ikke det samme. Jeg har ikke den samme nærheten som til mine egne gutter. Jeg vet akkurat hvor mye de vil bli best. Det betyr at jeg er tøffere i klypa med dem. Det er vanskeligere å være like røff i kantene med andre utøvere.

– Er noe av din hemmelighet at du aldri gir deg hvis det er noe du lurer på, og spør til du får svar?

– Det er jo en menneske-egenskap, svarer Gjert Ingebrigtsen bekreftende.

Et eksempel på kunnskapsnivået til Gjert Ingebrigtsen har opparbeidet seg kom etter at Filip Ingebrigtsen under EM falt i forsøket og senere stivnet i finalen. Farens forklaring i ettertid var at sønnen ikke klarte å “eliminere melkesyre” som følge av antibiotikakuren han fikk etter å ha fått en revne i leggen.

– Vi vet at det er slik, men var ikke raske nok i situasjonen, sier han.

– Burde ikke landslagslegen ha visst dette?

– Nei, han er selvsagt bare en idrettslege i denne sammenheng. Han kjenner ikke Filip på den måten. Vi har erfart over tid hvordan han reagerer på antibiotika.

Gjert forventet på forhånd at familien skulle vinne minst en pris:

– Hvor mye betyr Olympiatoppen og det sentrale norske idrettsapparatet for dere?

– De betyr noe for deler av aktiviteten vår. Vi bruker dem for eksempel i forhold til ernæring, medisinsk støtte og hjelp til spesialøvelser. De er jo til stede for å kunne hjelpe oss når vi trenger det. Men i forhold til det daglige, henter vi den spesifikke kunnskapen fra våre egne erfaringer og andre kanaler.

– Du har sagt klart fra at dere ikke blir med på Olympiatoppens opplegg for å takle varme og luftfuktighet i Tokyo-OL i 2020?

– Vi tenker ikke på OL. Nå handler det handler om EM innendørs i mars, om Diamond League senere i sesongen og til slutt om VM til høsten. Mine gutter ønsker først og fremst å løpe så fort som mulig. Så kommer OL og VM som en konsekvens av at de løper fort – uansett om det er åtte eller 40 grader. Det er det viktigste. Vi lever ikke for OL. Men det kan hende at vi ser på optimaliserende tiltak etter hvert. Men akkurat nå fokuserer vi ikke på noe rundt Tokyo-OL.