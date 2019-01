NEDTUR I OL: Hege Bøkko hadde håp om en god plassering på favorittdistansen 1000 meter i OL for 11 måneder siden (bildet). Hun endte på 14. plass. Foto: Petr David Josek / TT NYHETSBYRÅN

Hege Bøkko om nedturen: – Det var en rar følelse

COLLALBO (VG) Hege Bøkko (27) har ikke noe godt svar på hvorfor hun følte seg «litt svak» på skøytebanen før jul. Men foran starten i sprint-EM drøyt 1100 meter over havet på utendørsbanen i Dolomittene mener veteranen at hun er bedre rustet.

– Jeg fikk en OK start på sesongen i Obihiro. Men så pekte pilen nedover. Det var ikke så mye å hente. Jeg følte meg litt svak før jul, rett og slett, sier hun under et intervju med VG i resepsjonen på løpernes EM-hotell Bemelmans-Post i italienske Collalbo.

– Det var en rar følelse. Jeg var ikke bedre enn jeg fikk vist. Jeg følte meg sliten i kroppen, svarer hun på spørsmål om hva som kunne være årsaken til det.

Åtte år etter at Hege Bøkko slo gjennom internasjonalt med 10. plass på 1000 meter i Vancouver-OL, tydet flere gode resultater på at hun skulle lykkes også i Pyeongchang-OL for 11 måneder siden. Det gjorde hun ikke. Hun endte på 14. plass på favorittdistansen i Sør-Korea, blant andre bak «ikke-sprinter» Ida Njåtun (27) som tok 10. plass.

I september ble det kjent at hun og OL-gullvinner og sprintverdensmester Håvard Lorentzen (26) er blitt et par. På isen har Håvard Bøkkos (31) lillesøster imidlertid fortsatt der hun slapp, for å si det slik.

10. og niendeplass på 500 meter i verdenscupåpningen i Japan, pluss 14. plass på 1000 meter. Deretter syv plasseringer fra 13. til 17. plass på de to distansene i løpet av tre verdenscuper. Etter 14. plass på 500 meter og 13. plass på 1000 meter 14. til 16. november i Heerenveen, dro hun og sprinterne til tyske Inzell på treningsleir.

– Det var fire-fem intensive dager. Det var tung trening, som vi ikke er så vant til. Etter den første økten med intervaller, tenkte jeg «fy fader så dårlig trent jeg er». Men det ble fort bedre. Vi hadde fem gode dager i Inzell, forteller hun.

Deretter bar det hjem til julefeiring, blant annet med styrketrening på menyen lille julaften. Foran sprint-NM på Gol 29.–30. desember, som hun og kjæresten vant sammenlagt, slapp de ikke opp på treningene; de «trente» gjennom mesterskapet.

Tilbake i Inzell fra nyttårsaften, følte hun at formen var en helt annen, det vil si bedre, enn halvannen uke tidligere.

– Jeg har følt meg litt tung her også. Man merker høyden, på pusten. Men det viktigste er det som skjer nå og fremover. Jeg er bedre rustet for det, sier Hege Bøkko med tanke på først og fremst distanse-VM i nettopp Inzell fra 7. til 10. februar.

Her i Collalbo starter hun mesterskapet med 500 meter klokken 12.09 lørdag og 1000 meter et par timer senere, en halv time før Håvard Lorentzens EM-skjebne blir bestemt på sprintherrenes 1000 meter.

Sprinterkvinnene avslutter EM med 500 meter søndag ved lunsjtider og rett før forhåpentligvis Sverre Lunde Pedersen og Håvard Bøkko skal avslutte sitt allroundmesterskap med 10.000 meter.

PS! Ida Njåtun er på 9. plass sammenlagt etter to distanser i allroundmesterskapet for kvinner, mens Ragne Wiklund er på 10. plass foran siste allround-dag for kvinner, lørdag (1500 og eventuelt 5000 meter).