RUSSLAND-JA: WADA-president Craig Reedie utestengte Russland fra WADA etter avsløringer i forbindelse med OL i Sotsji. Foto: Helge Mikalsen

Russland får fortsette som medlem av WADA

SPORT 2019-01-22T16:02:05Z

Til tross for ikke å ha levert inn informasjon i tide, så får Russland fortsette som medlem i WADA.

Det ble bestemt på en tele-pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Den norske visepresidenten, Linda Hofstad Helleland, var eneste i WADA-styret som motsatte seg beslutningen. Hun mener Russland først skal få være medlem når all informasjon de har bundet seg til å levere inn er gjennomgått og godkjent.

Russland ble utestengt av WADA i 2015, etter McLaren-rapporten, som avslørte systematisert, statlig doping i forbindelse med OL i Sotsji i 2014. I september 2018 ble russerne gjeninnsatt i WADA.

Men mandag og tirsdag denne uken har WADA-styret sittet i møter om Russlands videre skjebne i den internasjonale antidopingorganisasjonen.

En forutsetning for at russerne skulle få tilbake medlemskapet var full tilgang til laboratoriets database innen nyttår. Russland leverte derimot ikke alt materiale innen avtalt tid.

Kontrollkomiteen (CRC), anbefalte likevel at det ikke skulle gi noen sanksjoner. Insidethegames skriver at WADA advarer om at CRC vil anbefale strengest mulig straffer, om det skulle vise seg at informasjonen som nå har blitt levert har blitt tuklet med.

– Flere medlemmer av styret uttrykte sin misnøye med at fristen ikke ble overholdt, men vi var enige om at ytterligere sanksjoner ikke skal ilegges, sa WADA-president Craig Reedie etter et telefonstyremøte tirsdag, ifølge NTB.