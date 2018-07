KLAR: Yvonne Durant skal ri på Øvrevoll for første gang på syv år. Hesten heter Cool as Ice og eiere er døtrene Danielle og Demi (t.h.). Foto: Eirik Stenhaug, Equus

Mamma Mia - for et comeback for Yvonne Durant (48)

Publisert: 26.07.18 07:34

SPORT 2018-07-26T05:34:18Z

48 år gammel gjør Yvonne Durant comeback som toppjockey. På en hest som er eid av døtrene Demi (13) og Danielle (9). I potten: 100 000 kroner.

Torsdag er det nemlig klart for Eyvind Lyches Minneløp for norske treåringer på Øvrevoll Galopp - og førstepremien er altså på 100 000 kroner.

– Jeg vet ikke hvordan det går. Men jeg har ingen bekymringer, smiler Yvonne Durant - kanskje verdens beste kvinnelige rytter noen gang.

– Jeg har vel egentlig ikke ridd på Øvrevoll siden 2007, bortsett fra ett løp i 2011.

Durant forteller at familien kjøpte hesten Cool as Ice for halvannet år siden. Men det er første gang mamma skal sitte på ryggen i konkurranse.

– Kondisjonen er ikke den beste, men jeg har ingen problemer med vekten. Den er 52 kilo, sier Yvonne Durant, og forteller at familien bodde fire år i Sør-Afrika før de kom hjem og nå holder til i Skoger, på det storslåtte anlegget til Stall Nor med Randi Nilsen som eier.

Yvonne Durant debuterte på Øvrevoll som 15-åring, omtrent samtidig som Bobbysocks vant Melodi Grand Prix og Mikhail Gorbatsjov var fersk Sovjet-leder.

Resten er historie: 354 Øvrevoll-seirer og Øvrevollchampion 1993, 1993, 1995 og 1997.

– Men det var Täby i Sverige som var favorittbanen min, sier Yvonne Durant, som imidlertid var yndlingen hos Øvrevoll-publikumet. Derfor er det mange som ser fram til at hun kommer tilbake - syv år etter sist. Den gang ble det seier med Ko Zin.

Favoritt hos mange er Crossroad Blues, mens Durant-hesten Cool as Ice er blant utfordrerne til de 100 000 kronene.