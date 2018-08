GLAD GUTT: Mye skal gå fryktelig galt om ikke Simen Hegstad Krüger får sin VM-debut i Seefeld neste år. Her er OL-vinneren etter seieren i Lysebotn Opp i begynnelsen av august. FOTO: Carina Johansen / NTB scanpix

OL-vinner Krüger har ikke mål om å vinne individuelt VM-gull

OL-mester Simen Hegstad Krüger (25) frykter han vil tape energi og miste motivasjon om han hadde satt seg som mål å ta VM-gull.

27.08.18 10:32

Krüger tok sin første, og eneste, verdenscupseier i desember i fjor, da han vant 15 kilometer friteknikk i Toblach.

Noen måneder senere tok han OL-gull på 30 kilometer fellesstart med skibytte og stafett. Det ble sølv på 15 kilometer friteknikk.

I VM i Seefeld om et halvt år er ikke målet gull.

– Jeg ønsker ikke å sette det presset på meg selv, at jeg må toppe de resultatene jeg hadde i OL. Det var noen eventyrlige dager jeg hadde der, sier Krüger til VG.

Mål som motiverer

Krüger vant en etappe under Toppidrettsveka forrige uke. VG snakket med 25-åringen om ambisjoner for VM under en landslagssamling i Steinkjer nylig.

– Jeg har brukt litt tid på å finne mål som motiverer meg. Det å finne passe vanskelige mål. Et mål skal gi positiv energi. Av individuelle renn, så har jeg vunnet to renn, det ene i OL. Å forvente at jeg skal klare gull under VM kan være mye, sier Krüger.

Best i friteknikk

OL-vinneren fra Oslo har sin sterke side i friteknikk. I VM neste år er 15 kilometer enkeltstart i klassisk stil. Det betyr at femmila er i friteknikk.

– Jeg bruker OL-gullet som energi til å vite at jeg kan, mer enn at jeg forventer at jeg topper det. Jeg tror jeg kan utvikle meg som skiløper og bli en sterkere utgave. Så målet under VM er at jeg har veldig lyst til å dra hjem med en individuell medalje og stafettgull, sier Krüger og fortsetter:

– Jeg skal være veldig fornøyd om jeg får til det, for det å lykkes under mesterskap er knalltøft og jeg traff optimalt sist.

Landslagskolleger av Krüger forteller at han har vært «et monster» på trening denne sommeren. Han setter standarden på de fleste økter.

– Jeg føler jeg er hakket sterkere enn i fjor. Jeg håper det skal holde til vinteren, så jeg kan være bedre enn jeg var, sier Krüger.

Neste samling for langrennsløperne er i Livigno i Italia.

Langrennssesongen starter med nasjonal åpning på Beitostølen 16. november.