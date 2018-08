Eksilbergensere synger «Nystemten» med Brann-fansen: – Respektløst

BERGEN/SARPSBORG (VG) Flere bergensere i andre Elitserieklubber velger å synge hjemmelagets hymne, «Nystemten», når de kommer som motstander til Brann Stadion. Det får flere til å reagere.

Fredrik Pallesen Knudsen og Erik Huseklepp (Haugesund), Kasper Skaanes (Start) og sist Kristoffer Larsen for Sarpsborg 08 i Bergen søndag. Listen over bergensere som stemmer i når «Nystemten» går over høyttaleranlegget på Brann Stadion før kampstart, blir stadig lengre.

Da Brann-laget stilte opp i kjent stil før søndagens kamp, sang Kristoffer Larsen med på egen hånd, posisjonert bak rødtrøyene – men i blå drakt, som en ensom skikkelse i midtsirkelen.

– Folk har sine meninger, men for meg så slo det meg inn der og da. Jeg har vært i klubben lenge. Det er ikke noe jeg tenker på, sier Larsen til VG.

Lagkamerat Amin Askar har spilt i Brann, som til helgen spiller TVNorge-sendt Supersøndag-oppgjør mot Vålerenga, og forstår at de sterke følelsene for Bergen vedvarer. Men mener det bringer ulykke å synge med.

– Jeg har sett de andre som har prøvd. De får juling der oppe (i Bergen). Jeg advarte Larsen før kampen. Så det bringer ikke noe lykke å synge med i hvert fall. Det er ingen som tar poeng når de står der som 12. mann, sier 32-åringen, som var med å tape 0–2 søndag.

– Han nevnte det, og det funket jo ikke å synge med. Så vi får se hva jeg gjør neste gang, følger Larsen opp.

Ser latterlig ut

– Jeg synes jo det ser «corny» ut. Du ser Brann-laget stå der og synge, så står Larsen eller Skaanes og andre alene bak der mens laget ditt varmer opp. Det ser jo helt latterlig ut. Da får du heller stå med Brann-gutta da, ler Eurosport-ekspert Christian Gauseth.

Han understreker at han ikke synes det er direkte feil å synge med på «Nystemten» , fordi det er mer en Bergens-sang enn en supporterhymne. Forsøk på det sistnevnte er han større motstander av.

– Da Kristiansund-fansen markerte og sang med på « Bilde tå'n Ivers » på Lerkendal i fjor. Altså, det var noe av det pinligste jeg har sett i Fotball-Norge noen gang.

Sier han, og sikter til oppgjøret mellom Rosenborg og Kristiansund i fjor, der Kristiansund-supporterne ville skille seg og ut synge med på motstanderens sang for å vise respekt for en RBK- og landslagslegende.

TV 2-ekspert Ivar Hoff liker seremonien i Bergen før kampstart.

– Det er en fin Bergens-sang og jeg ser det gjøres i respekt av flere. Det synes jeg er helt greit.

Sang som Start-spiller

Kasper Skaanes sang med da Start spilte i Bergen 6. august.

– Jeg vet at det har vært styr med bergensere som har kommet hit før. Noen har gjort det, noen har ikke. Jeg føler ikke at dette er respektløst overfor Start. Dette er en sang for Bergen og jeg er bergenser, sier Skaanes, som ikke spurte noen i Start om lov før tonene gjallet fra anlegget.

Fikk forbud av lagkameratene

17. april i fjor var Haugesund på besøk i Bergen . Da gikk Erik Huseklepp og Fredrik Pallesen Knudsen bort fra laget, og sang med Brann-fansen.

Det fikk supporterklubben til å reagere:

– Da fikk Pallesen og Huseklepp beskjed at det ikke var akseptabel oppførsel. Jeg synes det er respektløst overfor supporterne i klubben du spiller for, sier Arild Flesjå, leder i FKHs supporterklubb – Maakeberget til VG.

– Du må gjerne synge Nystemten, men da får du spille for Brann, legger han til.

Det fikk Pallesen Knudsen til å droppe det samme, da Haugesund spilte 16. mai-kampen der i år. Lagkameratene hadde, ifølge Bergens Tidende som omtalte saken i vår, lagt ned forbud.

– Det var med tanke på respekten for min egne lagkamerater. De var ikke så begeistret da vi gjorde det i fjor, sa stopperen til avisen .