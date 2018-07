Sølv til Ingebrigtsen i U20-VM: – Trodde et øyeblikk han hadde gullet

Som første europeer på 18 år løp Jakob Ingebrigtsen (17) torsdag inn til medalje på 1500 meter i junior-VM.

– Det var et øyeblikk der da det var ti meter igjen da han trodde han hadde gullet. Men så kom det en kar susende forbi på de siste meterne, forteller far og trener Gjert Ingebrigtsen til VG på telefon fra finske Tammerfors.

– Når du løper forbi en på oppløpet og ligger først, tror du at det skal gå inn Uheldigvis kom det en kenyaner forbi meg helt på slutten, men alt i alt var det et veldig godt løp, sier en Jakob Ingebrigtsen selv til NTB.

17-åringen løp torsdag kveld inn til sølv på 1500 meter i U20-VM, den første europeiske medaljevinneren på distansen i junior-VM siden 2000. Det gjorde han blant annet ved å slå den regjerende seniorverdensmesteren fra innendørs-VM tidligere i år, etiopiske Samuel Tefera (18).

– Nivået er skyhøyt. Dette er folk som vinner VM og tar medalje i VM og OL. Dette er ikke noe juniorgreie, slår Ingebrigtsen senior fast.

Jakob Ingebrigtsen startet løpet helt bakerst i feltet sammen med landsmann Sonde Juven (19). Til NRK forteller 17-åringen at han ble overrasket over tempoet som ble satt i front.

Derfor måtte han slite litt ekstra mens han manøvrerte seg fremover i feltet, så han kom i posisjon før avslutningen.

– Gir enorm erfaring

– Det var rent taktisk et veldig vanskelig løp, for han var veldig usikker på hvor han skulle plasser seg. Sånn sett var det et typisk mesterskapsløp. Det gir Jakob en enorm erfaring på mesterskapsløping. Det er fryktelig vanskelig, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

På slutten så det ut til å bli en kamp mellom Ingebrigtsen, Tefera og kenyanerne Justus Soget (18) og George Meitamei Manangoi (17). Men da først Tefera og så Soget falt fra, ledet plutselig nordmannen men få meter igjen til målstreken.

Men Ingebrigtsen greide ikke å svare da Manangoi giret om og ble til slutt slått med 18 hundredeler.

Gullet glapp kanskje, men sølv i U20-VM er på alle måter en prestasjon å være stolt av.

– Det er utrolig gøy. Jeg hadde som mål å ta medalje, og det greide jeg, sier Jakob til NRK.

Ingebrigtsen ble klokket inn på 1.41,89, mens Manangoi vant på 3.41,71. Juven ble nummer åtte på 3.45,40.

Senior-EM senere i sommer

Ingebrigtsen skal løpe 500 meter lørdag. I fjor reiste 17-åringen hjem med gull på 5000 meter og 3000 meter hinder etter U20-EM i Italia. Medaljen på 1500 meter glapp da han falt .

Neste mål for 17-åringen, når U20-VM er ferdig, er senior-EM i Berlin fra 7. august. Der skal han løpe både 1500 og 5000 meter.

På Bislett tidligere i sommer ble Ingebrigtsen årets raskeste europeer under 20 år , den nest raskeste gjennom tidene, da han løp til ny personlig bestenotering på 3.36,06.