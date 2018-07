BANKER: Odd Herakles har en perfekt oppgave i eliteløpet for kaldblodshester. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Herakles - en V75-vinner

Publisert: 06.07.18 11:21

SPORT 2018-07-06T09:21:07Z

Odd Herakles virker til å være sitt livs form og skal ha en solid sjanse til å ta seg av Eliteløpet for kaldblodshester.



VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å la ham stå ugardert.

– Romtveit-traveren var helt overlegen i Trøndelagspokalen, Bork Rigels æresløp sist. Gangen før tapte han kun for finske Polara i Alm Svartens æresløp under Oslo Grand Prix-helgen. Og det tross en tøff tur utvendig. Tredje sist måtte han nøye seg med fjerde i Elitkampen under Elitsloppshelgen på Solvalla. Vant lett fra tet i de to foregående startene, de to første for året. 8-åringen møter langt enklere lag enn vanlig og skal regnes med en solid sjanse, selv om han skulle havne i dødens.

Han lar også Professor Ø.K. stå ugardert.

– Professor Ø.K. innledet karrieren med fire strake seirer, før det gikk helt i ball for ham ved et par anledninger. Sist etter noen utstyrsendringer var han tilbake på rett spor og var overlegen som VG-banker. Om han ikke finner på noe tull, vinner han igjen. Kapasiteten er stor, men han er intet sikkert kort.

Dagens banker

Odd Herakles (V75-4) er i absolutt toppform og vinner normalt selv om han skulle havne i dødens.

Dagens luring

Calina (V75-6) kommer ut med amerikanervogn for første gang, i tillegg til helstengt hodelag. Fra tet kan hun bli skummel.

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1600 kroner

V75-1 (2600mv)

13 TROLL SOLEN

5 KJEMPEN

3 TROLL SVENN

1 Tangen Braute

——————————

11 Søndre Jerkeld

12 Sjø Kongen

4 Tysvær Loke

8 Lille Jim

7 Tripsson Ø.K.

9 Gandolf

2 Sikvelands Svarten

10 Philip Lyn

6 Tallas

Løpet

Jeg sjanser på fire hester i dette stayerløpet.

Favoritten

Troll Solen avsluttet bra fra køen i Uttisrud-løpet sist og møter enklere lag nå. Slo Sjø Kongen og Kjempen gangen før, men står 20 m dårligere til kontra sistnevnte nå. Er likevel god nok til å runde alle.

Outsiderne

Kjempen fikk maks som tredje bak Troll Solen og Sjø Kongen sist, men står 20 m bedre til enn begge disse nå. Holdt unna for Kjempen gangen før og kan vinne igjen.

Troll Svenn var klart forbedret til seier på en sterk tid sist. Med samme innsats kan han absolutt vinne igjen, men han er ikke helt til å stole på.

Luringen

Tangen Braute har avsluttet flott i sine to siste starter og har funnet toppformen igjen. Med samme innsats kan han overraske.

Startsiden

Ingen startraketter på strek.

V75-2 (2100ma)

2 CALZOLARI

10 REALLYOKAY

1 C.C. NOSTO

3 Mc Vet

7 Make Me

——————————

12 Ghandi B.R.

5 Sao Paulo

4 May Lane

9 Gjølmes Caviar

6 Sander Invalley

11 Free Million

8 Delamain

Løpet

Fem hester peker seg ut i Thor Tholfsens minneløp, et løp for de stallansatte.

Favoritten

Calzolari sto på bra til tredje fra køen i Sverige sist. Vallaken er kjapp fra start og vokser en klasse i front. Begge de siste gangene han har kommet foran, har han vunnet. Klarer han å ta en lengde på C.C. Nosto, kan han bli vrien å fange.

Outsiderne

C.C. Nosto har gått to gode løp på rad og blir bare bedre og bedre for hver start. Steinar Holm-traveren tapte kun for formsterke Annie's Boy i et langløp i V75 sist. Kan løse bra fra start og klarer han å forsvare sporet, er det han som sitter med de beste kortene.

Mc Vet fikk et smørløp i lederrygg sist og avgjorde greit foran gode Orlando Knick. Står fint til spormessig, men galoppen ligger stadig på lur. Holder han seg til rett gangart og det klaffer med posisjonene, har han sjansen igjen.

Make Me fortjener snart en seier, men hun står sjanseartet til spormessig. Men klaffer det med rett ryggløp, har hun alltid en god avslutning å by på. Hun må imidlertid ha mye tur fra et sjanseartet syvendespor. Men kusken holder høy klasse i dette feltet.

Luringen

Reallyokay holdt godkjent til tredje i et løp Global Talk vant foran Mira Prawo sist. Gangen før vant hun greit fra tet på en sterk tid. Blir det tøff kjøring i front, kan hun runde alle. Hoppa har den aller beste kusken.

Startsiden

Calzolari er veldig kjapp ut og kan sikte inn føringen. En feilfri C.C. Nosto i mot.



V75-3 (1609ma)

8 RØDMYRSFAKSÅ

6 VALLE FRYD

10 ORIOLA

4 ALESSANDRA

——————————

9 Tangen Tia

7 Arvesølv

3 Kap Tilly

5 Bjørnemyr Texa

2 Elding Frøya

1 Hovsjerka

Løpet

Jeg prøver fire hester, men nesten ingen er helt sjanseløse i hoppecupen.

Favoritten

Rødmyrsfakså var veldig god etter pause sist, som toer bak Brenne Blissi. Med det løpet i kroppen kan hun være ytterligere forbedret. Gudmestad-traveren står litt sjanseartet til ytterst bak bilen, men kan gjøre en del selv, om hun viser seg fra sin beste side.

Outsiderne

Valle Fryd var en notorisk galoppør tidligere, men har stabilisert seg mye og har travet feilfritt i alle sine siste løp. Skulle hun komme seg foran, kan hun bli vrien å fange. Men hun er aldri noe sikkert kort.

Oriola feilet i angrep 400 meter igjen i løpet Brenne Blissi vant foran Rødmyrsfakså. Hun var veldig god til en enkel seier fra køen i V75 fjerde sist. Viser hun samme takter her, er hun med i striden.

Tangen Tia har gått fine løp i det siste. Var bra til seier sist. Tapte kun for Søndre Jerkeld og Vertigo Bjørn, som var tilleggsbelastede. Står til for et fint ryggløp. Og skulle det bli tøff kjøring i front, er det ikke helt umulig at hun kan vinne igjen.

Luringen

Alessandra slet med høvene sist og var unnskyldt. Gangen før gikk hun en formidabel opphenting etter galopp til fjerde bak hester som Bjørkeviking, Lille Amare og Phillip Ess. Hun er kjapp ut og fra tet stiger sjansene. Legger hun godviljen til helt inn, kan hun ende blant de tre, vel og merke feilfritt.

Startsiden

De to innerste, samt Alessandra, Bjørnemyr Texa og Valle Fryd er alle gode fra start. Rødmyrsfakså er heller ingen sinke, om kusken klemmer til.



V75-4 (1609ma)

5 ODD HERAKLES

——————————

2 Nyland

1 Hellin Faxen

8 Galileo

7 Ingbest

3 Jærvsørappen

4 Lex Lodney

6 Finnskog Fokus

Løpet

Odd Herakles blir klar favoritt i dette eliteløpet, som kun teller åtte hester, til tross for en førstepremie på 100 000 kroner.

Favoritten

Odd Herakles er i toppform. Han var overlegen i Trøndelagspokalen, Bork Rigels æresløp fra tet sist. Gangen før i Alm Svartens æresløp på Bjerke under Oslo Grand Prix-helgen var han råsterk toer fra dødens på finske Polara. I Elitkampen under Elitloppshelgen fikk han ikke opp den vanlig farten fra start. Fikk et fint løp da, men måtte nøye seg med fjerde i løpet Lome Brage vant foran Polara og Ulsrud Tea. Tok to enkle seirer fra tet før det. Romtveit-traveren er kjapp fra start, men har et par kjappe på innsiden. Men det er vel bare Nyland som kan tenkes å prøve å ta i mot. Men er han like god som på Bjerke, vinner han trolig dette løpet fra dødens.

Outsiderne

Hellin Faxen ble strøket fra Trøndelagspokalen sist, da stallen ble båndlagt på grunn av salmonella-utbruddet fra Veterinærhøgskolen. Gangen før vant han enkelt fra tet foran Lex Lodney. Mikkelborg-traveren er kjapp fra start og er sikret et fine løp. Er en av dem som kan ende på trippelen.

Galileo var god til seier fra tet i Uttisrud-løpet sist. Møter klart skjerpet motstand nå og sporet kunne vært bedre, til tross for at feltet er lite. Skulle det bli tøff kjøring i front, pleier han å ha en pollett å by på til slutt og kan ende blant de tre.

Ingbest gjør en spennende start i Martine Wessels regi. Muligens tenner han til i nye omgivelser. I så fall er han god nok til å ende på trippelen, men sporet er sjanseartet.

Luringen

Nyland holder toppform. Sist svarte han ut tilleggsbelastede Kleppe Slauren og forsvarte seg mesterlig helt inn til seier. 8-åringen er kjapp fra start, men om han er kjapp nok til å holde ute Odd Herakles gjenstår å se. Feilfritt skal han uansett regnes blant de tre.

Startsiden

Alle de tre innerste er kjappe fra start, men både Hellin Faxen og Jærvsørappen ønsker nok ryggen til storfavoritten. Nyland vil i utgangspunktet prøve å ta i mot.



V75-5 (2100mv)

5 PROFESSOR Ø.K.

——————————

7 Vik Jet

8 Gomnes Hans T.

15 Åse Elden

11 Rolf Martin

12 Valle Max

9 Loke

2 Kor Kosen

6 Brenne Balder

4 Horgen Gaupa

3 Kaptein

13 Spang Express

14 Idborken

10 Løve Lomen

1 Hanse Terna

Løpet

Profesor Ø.K. vinner grunncupen feilfritt.

Favoritten

Professor Ø.K. viste seg endelig fra sin beste side sist og innfridde med en overlegen seier som VG-banker. Møter langt tøffere motstand nå, men legger han seg bare til fra start, blir han vrien å fange. Det gjor han ikke i de to foregående startene. Før det innledet han karrieren med fire strake seirer.

Outsiderne

Vik Jet var meget bra til seier på en sterk tid i V75 sist. Med samme innsats ender han blant de tre.

Luringen

Gomnes Hans T. var god til seier sist. Kommer ut uten fremsko for første gang nå og er trippelaktuell.

Startsiden

Kor Kosen og Kaptein kjører om teten i første omgang.



V75-6 (1609ma)

2 NORMANDIE ROYAL

5 CALINA

1 KAMPERHAUGS DINA

9 GLUHWEIN

10 Let's Take A Selfie

3 Lady Lara

4 Amarone Classic

7 Gaia B.R.

8 Impressive Choice

6 Akissassweetaswine

Løpet

Jeg ser fem hester med vinnersjanse i finalen i hoppeavdelingen av Jarlsberg Grand Prix.

Favoritten

Normandie Royal ble overflydd fra start i kvalifiseringen, men kom seg ut i dødens etter 500 meter og tok en sterk og enkel seier foran Amarone Classic og Let's Take A Selfie. Gangen før ble hun også overflydd, men fikk aldri luken og satt fulltanket i mål. På Solvalla under Elitloppshelgen tredje sist avsluttet hun best av alle i sitt løp og gikk radige 1.12,5 over full distanse. Denne gang står Hamre-traveren ypperlig til i spor to og skal regnes med en flott sjanse igjen.

Outsiderne

Kamperhaugs Dina har gjort det bra i sine fem starter i år med tre seirer som fasit. Sist holdt hun greit unna for Calina tross en 1.10-åpning. Gangen før satt hun fast med alt igjen i Haukås-løpet som Calina vant foran Let's Take A Selfie. Hun er kjapp fra start, og kusken kan trolig velge mellom tet eller lederrygg. Velger Midtfjeld tet og åpningen ikke blir morderisk, kan hun holde unna.

Luringen

Calina kommer ut med helstengt hodelag. I tillegg kommer hun ut med amerikanervogn for første gang. Favorittens stallvenninne er kjapp fra start og kan muligens få overta om kusken klemmer skikkelig til. Skulle hun havne i dødens, blir det straks verre. Fra tet kan hun bli vrien å fange.

Startsiden

Kamperhaugs Dina, Lady Lara og Calina kjemper om føringen. Lady Lara slipper nok, selv om hun vant fra tet i kvalifiseringen.



V75-7 (2100mv)

1 EIGELANDS REBECCA

10 LØKKI FLAKSA

5 SILKESPIKA

6 MINE

8 TANGEN ELVIRA

15 Homme Hera

14 Haugestad Alma

11 Troll Ronja

——————————

13 Fjord Jerka

2 Kuven Tøtto

7 Hammerstjerna

4 Verdals Faxå

12 Mireldine

9 Neseldi

Løpet

Flere med vinnersjanse i hoppecupen.

Favoritten

Eigelands Rebecca har vært som forvandlet i Thygesen-regi. Virker til å ha blitt travsikker og jakter nå sin fjerde strake seirer. Står perfekt til på strek og skal regnes med en god sjanse igjen.

Outsiderne

Silkespika var god toer bak Vesle Maia i Sverige sist. Står til for et fint smygløp og er aktuell om det løser seg.

Luringen

Løkki Flaksa tapte kun for Brenne Blissi og Rødmyrsfakså i V75 sist. Møter ingen av deres kaliber her. Med klaff kan hun bli farlig.

Startsiden

Eigelands Rebecca kan bli utfordret av Kuven Tøtto.



Navn: Geir Flåten

Alder: 51 år

Antall seirer i år: 15

Antall seirer totalt: 545

Luring på hjemmebane

Han mener Tysvær Loke er aktuell for seier, og at Galileo kan utfordre folkebankeren Odd Herakles. Geir Flåten er en av seks travtrenere med stall på Jarlsberg, og en luring i lørdagens V75-løp.

V75-1: - Han har vært veldig bra, Troll Solen . Logisk favoritt. Kjempen har gått to sterke løp nå. Kan utfordre. Det samme kan min egen Tysvær Loke , som er god nok med maks klaff. Troll Svenn imponerte sist og kan kanskje «stjele» løpet fra tet.

V75-2: - Gjør C.C. Nosto det han kan, kan han fort lede et slikt løp fra start til mål. Men han kan bli overflydd. Dermed blir det åpent – med Calzolari som førsteutfordrer. Også han er ute etter tet. Mc Vet og Make Me kan komme på slutten med tempo i løpet.

V75-3: - Veldig åpent, med Tangen Tia som knepen favoritt. Hun har et bra løp på papiret og har vist form lenge. Rødmyrsfakså står kanskje vanskelig til, men er god nok om det klaffer. Hovsjerka kan lede veldig lenge. Luringen er Kap Tilly , som viste fin fremgang sist.

V75-4: - Normalt et løp for Odd Herakles , som har vært veldig god i det siste. Får han tet uten sverdslag, er nok mye gjort. Men skulle han bli holdt ute, stiger sjansene for min egen Galileo . Han var meget bra i seiersløpet i V75 på Momarken sist.

V75-5: - Holder Professor Ø.K. seg unna galoppen, vinner han et slikt løp. Men han har feilet seg vekk de to siste gangene i V75. Åse Elden og Gomnes Hans T. er to formhester, som skal strekes om favoritten garderes.

V75-6: - Normandie Royal imponerte stort til seier i kvalifiseringen til dette løpet. Er hun like bra nå, vinner hun igjen. Banker.

V75-7 : - Løser Eigelands Rebecca feilfritt til tet, kan mye være gjort. Men hun er intet sikkerstikk. Garderer derfor med Haugestad Alma , som er en lovende 4-årshoppe og uromomentene Tangen Elvira og Troll Ronja.