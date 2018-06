VET IKKE: Mats Zuccarellos klubb New York Rangers kan komme til å bytte bort nordmannen i helgens talentutvelgelse, der NHL-lagene tradisjonelt sett gjør mange avtaler som påvirker klubbfremtiden til flere. Foto: Trond Solberg

Zucca forberedt på mulig Rangers-exit – snart kan New York-eventyret være over

Publisert: 23.06.18 15:41 Oppdatert: 23.06.18 15:52

ULLEVAAL (VG) Mats Zuccarellos (30) tid som New York Rangers-spiller kan være over denne sommeren. Klubben kan ofre ham for å tenke på fremtiden.

– For meg så er det å spille i NHL en drøm. Jeg har lyst til å være i New York. Det er på en måte hjemmet mitt. Det er der jeg har spilt og trives best. Det er der jeg kjenner alle, sier en ærlig Mats Zuccarello.

VG møter 30-åringen på Ullevaal stadion etter ei treningsøkt. I disse dager har han begynt forberedelsene til et nytt NHL-år. I oktober går han ut på isen i sin niende sesong i verdens beste ishockeyliga. Men for første gang kan det være uten den velkjente blå New York Rangers-drakten.

– Selvfølgelig har jeg ikke lyst til å forsvinne derfra. Men skjer det, så går jeg til en annen klubb i NHL som har gode spillere. Den eneste forskjellen er at du flytter. Samme hva som skjer, så er jeg klar for det.

For å forklare hvorfor han risikerer å måtte bytte klubb må vi skru tiden noen måneder tilbake. New York-laget kom i vinter i fare for å havne utenfor sluttspillet for første gang i Zuccarellos Rangers-karriere. Og I NHL handler alt om å komme seg til sluttspillet. Derfor gikk debatten på klubbkontorene – og sjokkbeskjeden kom. Klubben skulle tenke på fremtiden, og stjernespillere ville bli ofret . Allerede i mars forsvant viktige brikker fra laget, og klubben ga opp sluttspill-jaget for i år.

Den gangen ble Zuccarello skånet . Det er han glad for, enn så lenge.

– Jeg er veldig glad i New York og kan godt tenke meg å avslutte karrieren der. Samtidig er det en business. Og vi er noen brikker i et spill, så du får ta det som det kommer, og være glad for det.

I NHL møter du en helt annen hverdag enn i mange andre idretter. Her kjøpes og selges ikke spillere. De byttes bort mot andre. Men mer relevant for denne historien – byttes de ofte mot valg i den årlige talentutvelgelsen, der nye spillere skal innlemmes i ligaen.

For å illustrere det bedre; det er altså ikke sånn at de mest ressurssterke lagene går ut i verden og henter de beste 16-åringene. De skal alle inn gjennom den nevnte utvelgelsen, der lagene som gjorde det dårligst året i forveien, får velge de antatt beste først. Dette for å gjøre ligaen jevnest mulig på sikt.

Henger du med?

Natt til lørdag norsk tid, begynte den årlige utvelgelsen. Der har Rangers allerede sikret seg flere valg i den første runden, der de på forhånd best rangerte unge spillerne skal velges av klubbene.

Her ønsker Rangers å velge så tidlig som mulig, for å få best mulig utbytte. Dermed kan Mats Zuccarello bli helt sentral i en eventuell byttehandel.

New York-laget har valg nummer 9, 26 og 28. Ideelt sett skulle de hatt noen bedre lodd. Om Mats Zuccarello sendes med til en annen klubb, kan de fristes nok til å la Rangers overta et «bedre», eller rettere sagt tidligere valg – da det så klart ikke finnes noen fasit i at spiller nummer 7 blir bedre enn nummer 25.

Rangers har gjort det godt i en årrekke. Og sånn som NHL er lagt opp, er det altså slik at klubber iblant må bygge fra grunnen – for så å komme opp i toppen igjen.

– Er du spent før kvelden?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg får ikke styrt eller gjort noe med det likevel.

– Jeg har vært heldig

Men denne sommeren kan situasjonen få et helt annet utfall. Og det ble mer sannsynlig etter fredagens første runde hvor Rangers ikke gjorde et bytte som inneholdt Zucca. Det er ingen tvil om hva Zuccarello betyr for klubben. Han har vært helt sentral på et lag som i en årrekke har hevdet seg i toppen av ligaen. Han besitter vinnerkultur som laget er nødt til å videreføre dersom klubben skal komme raskest mulig tilbake i toppen.

Og det er de nødt til. For på underholdningsmetropolen Manhattan er det ikke rom for å levere et dårlig show.

Zuccarello er kontraktsløs neste sommer og står fra juli fritt til å snakke med hvilken som helst annen klubb. Samtidig kan Rangers ved å beholde ham nå, bygge laget rundt blant annet nordmannen, som for lengst har blitt en av de mest respekterte stemmene i garderoben.

I fjor forsvant kaptein Ryan McDonagh ut døren , og mange peker på Zuccarello som hans etterfølger med C-en på brystet i laget. Er han vår neste kaptein? er et spørsmål klubbledelsen stiller seg når de nå vurderer hva de skal gjøre med Mats Zuccarello.

Blitt en New York-attraksjon

Skulle likevel eventyret ta slutt tidlig søndag morgen så forsvinner en merkevare som har drevet Zuccarello opp og frem her til lands.

Nordmenn har valfartet til Madison Square Garden midt i hjertet av New York. Tusenvis har besøkt arenaen, mest for å se hva denne 171 centimeter høye Oslo-gutten har å bidra med mot verdens beste spillere.

– Jeg har vært heldig med det. Det er lett å komme seg til New York, erkjenner Zuccarello.

Det er likevel ikke rent lite han har bidratt med. Han er blitt et fenomen, ikke bare her til lands, men i en av verdens største klubber. Det er på ingen måte bare nordmenn som ikler seg #36 ZUCCARELLO-trøyer hver kamp. Sammen med klubbens svenske stjernekeeper og ikon Henrik Lundquist, har du godt over halvparten av draktsalget til klubben som har hatt nok av profiler å velge mellom de siste årene.

I fjor var faktisk Zuccarellos drakt den syvende mest solgte i hele ligaen, ifølge NHLs egen oversikt .

Fansen skriker navnet hans hver gang han rører pucken. Amerikanere, som nordmenn, elsker den langhårede superstjernen som har produsert 346 målpoeng på sine 523 første NHL-kamper.

Vil gi tilbake

For Zuccarello selv har det aldri vært noen selvfølge å bli best, ei heller elsket av fansen. Men når du tar deg ekstra tid til å skrive autografer til barna, gi et bilde og et bredt smil – da kommer du langt på vei.

Det er ikke bare amerikanske barn og fans som får en smakebit av Zuccarello. I Norge deltar han på hockeyskoler på sommerstid, og gjennom de siste års arbeid med Zuccarello-stiftelsen – har han kunnet gi tilbake til miljøer og barn som ikke har råd til å dra på de største turneringene her til lands.

Samtidig kom 30-åringen nettopp tilbake fra en av sine flere turer til Tanzania der han gjennom organisasjonen Right To Play, gir mindre velstående barn muligheten til å drive aktiviteter og idrett i en ellers tøff hverdag.

– De koster så lite å gi så mye glede til noen. Jeg er opptatt av å bidra. Og det er flere av oss og. Det ser vi på Ullevaal i august. Da kommer verdensstjerner fra Sveits, Sverige, Slovakia og USA hit for å bidra til veldedighet.

Når Zuccarello i august inviterer til NHL-fest i Oslo sammen med lagkamerat Henrik Lundqvist og mange flere stjerner , så vil han først og fremst se flest mulig barn på tribunen. Arrangementet har hatt en lav billettpris for de yngste, og har aktiviteter og et opplegg tilpasset at de unge skal få økt sin ishockeyglede.

– Hadde dette arrangementet vært da jeg var yngre så hadde jeg jo vært på tuppa, men det skal nok mer til en dette.

– Skremmende utvikling

I den siste tiden har VG hatt fokus på utviklingen i norsk ishockey . Etter et skuffende VM for det norske A-landslaget har debatten blusset opp. Bekymringen ligger hovedsakelig i at sammenlignbare nasjoner som Sveits og Danmark ligger godt foran Norge når det gjelder antall NHL-spillere og resultater de seneste årene.

Zuccarello er veldig engasjert når han får spørsmål om hvordan han synes utviklingen ser ut hos sine etterkommere her til lands.

– Vi må gjøre ett eller annet. Vi må tenke litt nytt. Det er ikke bare et problem i ishockey.

– Jeg har vært og spilt fotball noen dager nå i 18–19-tiden på kvelden. Det er meg og noen kompiser og ingen andre å se. Det er en ganske skremmende utvikling.

Zuccarello-effekten har garantert fått mange unge til å snøre på seg skøytene for første gang. Det håper han de får glede av.

– Du må utvikle hjernen og leken i idretten. Spilleforståelsen kommer ut av aktivitet. Vi er ikke dårlig trent, det er null problem her i Norge. Men når man kommer ut på isen så er leken litt borte.

– Vi må ha litt mer fokus på det å ha det gøy. Det er ikke viktig da du er 14 år å kunne løpe fort rundt Sognsvann. Det er viktigst å være i aktivitet. Leke med ball, bruke medspillere.