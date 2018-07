GLADJENTE: Kikkan Randall (t.h.) tar selfie sammen med Therese Johaug (t.v.), Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng og andre i verdenseliten før rennet i Östersund i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

Løfshus fikk støtte fra Randall da han var kreftsyk – nå gir han tilbake

Publisert: 12.07.18 22:48

Landslagssjef Vidar Løfshus (48) vet hvordan det er å ha kreft, og bli frisk. Han vet at lykkeønskninger varmer når man er på sitt aller svakeste. Nå håper han Kikkan Randall (35) blir frisk.

Onsdag fortalte den amerikanske langrennsstjernen at hun har fått brystkreft. Hun startet med cellegift mandag.

– Selv om det ble oppdaget tidlig og prognosene er gode, vil det forandre livet mitt mye de neste månedene, skriver hun på Instagram.

Det er ti år siden landslagssjef for de norske langrennsløperne Vidar Løfshus ble rammet av kreft. Han har vært åpen om sykdommen.

– Det amerikanske laget med Kikkan i spissen kom med flere lykkeønskninger til meg, da jeg var syk i 2008. Det varmet skikkelig og hjelper stort når du er på ditt aller svakeste, sier Løfshus til VG.

Randall tok OL-gull på lagsprint sammen med Jessica Diggins tidligere i år. De to ble også verdensmestere på samme øvelse i 2013.

Randall har også et VM-sølv og en VM-bronse på sprint.

I likhet med Marit Bjørgen tok Randall seg en pause fra verdenscupsirkuset for å bli mamma. Hun fikk sønnen Breck i april 2016, noen måneder etter at Bjørgen ble mamme til Marius.

– At Kikkan skulle få brystkreft i så ung alder er selvsagt et sjokk. Vi i det norske landslaget tror Kikkan, som den sterke kvinnen hun er, vil stå imot denne sykdommen og komme tilbake med den energien hun er kjent for, sier Løfshus og legger til at de sender varme hilsener.

Idrettsstjernene hilser

Det er mange idrettsstjerner som ønsker Randall lykke til i den tøffe situasjonen.

Den franske alpinisten Tessa Worley kommenterer innlegget til Randall slik: «Du imponerer meg stort med din styrke og positivitet. En inspirasjon. Sender deg mange positive vibber fra Frankrike».

Den amerikanske alpintstjernen Lindsey Vonn skriver dette: «Du er så sterk! Alle står sammen med deg og sender deg alle positive tanker og bønner. Du klarer dette».

Tidenes første vinner av Tour de Ski, Tobias Angerer, skriver dette: «Hold deg sterk, Kikkan og kjemp. De beste ønsker, Tobi».

Mange norske og utenlandske langrennsløpere har kommentert innlegget med hjerter.

- Så trist å få de nyhetene, Kik. Lykke til med behandlingen, skriver Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Var i Sverige i bryllup

For bare noen uker siden deltok den amerikanske OL-vinneren i bryllupet til Anna Haag og Emil Jönsson i Sverige. Nå får Randall behandling hjemme i Alaska i USA.

- Vi er nære venner og jeg har visst det en stund. Men jeg tenker at dette ikke skal skje med oss, friske og sterke mennesker som har hatt kroppen som fremste arbeidsredskap hele livet. Men sånn er det jo ikke. Og det er Kikkan et bevis på. Men hennes positivitet og det at de fant det ut tidlig, gir henne et overtak som jeg vet hun ikke kommer til å slippe. Hun er en kriger og kjempe. Sammen med familien og venner kommer hun til å fikse dette, sier Haag til Aftonbladet.

Drittsykdom

Helle Aanesen er leder i Aktiv mot kreft. Randall er ambassadør for dem i USA. Hun roser Randalls åpenhet.

– Åpenhet gjør ting lettere for andre. Dette er en veldig personlig greie, men for henne er det natulig å være åpen. Hun gjør det for å hjelpe andre. Hun har en fantastisk innstilling, det er positivt for andre i samme situasjon, sier Aanesen til VG.

Aanesen poengterer at kreft er en sykdom som rammer tilfeldig og brutalt.

– Dette er et tydelig signal om at kreft rammer ekstremt tilfeldig i mange tilfeller, det kan være en trøst for mange. At man ikke selv er skyld i det, sier Aanensen.