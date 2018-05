HØYT OG LAVT: Kari Aalvik Grimsbø har vunnet en rekke titler med håndballandslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk

Grimsbø gir seg på landslaget

Kari Aalvik Grimsbø (33) , tidenes mestvinnende norske håndballspiller, har besluttet å ta en pause fra det norske landslaget.

– Det er ingen enkel beslutning for meg å takke nei til landslaget nå. Jeg er veldig takknemlig for at jeg i så mange år har hatt muligheten til å spille på verdens beste landslag, og fått ta del i utrolig mange store opplevelser sammen med fantastiske mennesker, sier hun til forbundets nettside.

Keeperen har 173 kamper med flagget på brystet, inkludert to OL-gull, to VM-gull, fem EM-gull, to VM-sølv, én OL-bronse og én VM-bronse.

Hun ble kåret til beste målvakt i OL i 2012 og 2016, samt de siste tre sesongene i mesterligaen under spill for Györ.

Mer tid til hvile

Målvakten tok nettopp mesterligagull med hennes ungarske klubb Györ. Nå vil hun legge alt av energi i å spille på klubblaget.

– Toppidrett er krevende både fysisk og mentalt. Å spille for både klubb- og landslag har fungert fint i mange år, men de siste sesongene har behovet for mer restitusjon og fri til å samle overskudd for hode og kropp blitt tydeligere for meg. Det har jeg kommet fram til at jeg nå må ta hensyn til, forteller 33-åringen.

Lukker ikke døren helt

Landslagssjef Thorir Hergeirsson sier tiden etter Grimsbøs operasjon i kneet har gjort at belastningen på klubb- og landslag har vært krevende.

Han omtaler 33-åringen som en fantastisk målvakt og stor idrettskvinne, men lukker ikke døra helt med tanke på landslagsspill ved en senere anledning.

– Vi ønsker Kari lykke til videre i Györ hvor hun også vil få mer tid med sin familie, men hvem vet – kanskje vil en tid med mindre belastning en periode gjøre et comeback mulig senere, sier landslagssjefen.

Heller ikke Grimsbø selv vil utelukke fremtidig landslagsspill.

– Slik situasjonen er nå, er det viktig for meg å kunne benytte periodene med landslagsaktivitet til å prioritere egen helse slik at jeg er i stand til yte 100 prosent for klubben. Det gir samtidig rom for mer tid med familien. Så får tiden vise om det blir overskudd og mulighet for mer landslagsspill på et senere tidspunkt.

Hennes avgjørelse om foreløpig landslagsstopp gjør at Katrine Lunde og Silje Solberg ser ut til å bli norske keepere i EM i Frankrike i desember.



