VINNERBLIKK: Anders Mol gjør seg klar til serve i semifinalen som Norge vant i verdensserien i Brasil i helgen. Christian Sørum (t.v.). Foto: Alexandre Loureiro / Getty Images South America

Kvalheim og Maaseides råd til sensasjonsparet: – Bli mer kyniske

Publisert: 29.05.18 09:53

SPORT 2018-05-29T07:53:42Z

De gamle verdensmesterne i sandvolleyball Jan Kvalheim (55) og Bjørn Maaseide (50) oppfordrer stjerneskuddene Christian Sørum og Anders Mol til et kynisk spill – både på og utenfor banen – hvis de skal ta medalje i Tokyo-OL.

Sørum (23) og Mol (21) kjempet seg sensasjonelt til finalen i verdensserien i brasilianske Itapema tidligere i mai. Det var deres første finale på dette nivået – attpåtil i en fire stjerners turnering (fem er høyest) – men de tapte (0–2) mot de regjerende brasilianske verdensmesterne André Loyola og Evandro Oliveira.

Kyniske valg

– Inntrykket mitt er et dette er kjempebra. Men jeg mener de må ta kyniske valg hvis de skal vinne store turneringer, og ta medalje i Tokyo-OL om to år, sier Jan Kvalheim.

I 1995 vant Kvalheim og Maaseide verdensserien sammenlagt (VM-gull) i denne unorske idretten. Arena var sagnomsuste Copacabana i Rio de Janeiro. Ifølge Kvalheim er bredden i verdenstoppen blitt større siden den gangen. Europa har kommet for full musikk. Men virkemidlene for å oppnå suksess er de samme, mener han.

Høydepunkter norsk sandvolleyball 1994: Bjørn Maaseide og Jan Kvalheim vinner verdensserien i Miami. Norges første store triumf i sandvolleyball.

1995: Maaseide og Kvalheim vinner verdensserien sammenlagt, og VM-gull. Arena er Copacabana i Rio de Janeiro.

1998: Jørre Kjemperud og Vegard Høidalen vinner i Berlin. Siste norske seier i en turnering i verdensserien.

2010: Tarjei Skarlund og Martin Spinnangr spiller finale i verdensserien i Stavanger. Men taper for Tyskland.

2011: Iver Horrem og makker Øyvind Hordvik vinner finalen i CEV Master (Europatouren) i serbiske Novi Sad.

2017: Anders Mol og Christian Sørum går til topps i CEV Master i slovenske Ljubljana.

– Jeg ville tatt «en Drillo». Brukt video, statistikk og analyse. Det er vanvittig viktige hjelpemidler. Guttene har en veldig god og aggressiv spillestil. Men i søndagens finale tapte de litt for ofte poeng på personlige feil, enn Brasil vant poeng av eget spill, sier Jan Kvalheim.

Han medgir at kameratskap med de antatt beste lagene – også utenfor banen – er en klar fordel. Ifølge Kvalheim kan en middag eller et kinobesøk skape uvurderlige treningsmessige relasjoner.

Hans daværende makker og fortsatt nære venn, den suksessrike forretningsmannen og milliardæren, Bjørn Maaseide bruker beskrivelser som «de har alt som skal til». Men han advarer også.

– Det er veldig bra å komme til finalen i så stor turnering, men det er ikke bra å bli fornøyd med dét, sier Bjørn Maaseide .

OL-medaljekandidater

Han mener det er nå Sørum og Mols karriere kan ta av og «vokse inn i drakten», som han kaller det. Maaseide vet at det allerede er lagt ned et enormt arbeid med kjempestøtte fra spillernes familier. Og nå oppfordrer han Olympiatoppen til å satse tilgjengelige ressurser på det han beskriver som en opplagt medaljekandidat i Tokyo-OL.

– Sørum og Mol må ha et tilsvarende støtteapparat som andre topplag. Men dette koster penger. Etter hva jeg vet nærmere tre millioner kroner i året, sier Maaseide.

Den tidligere sandvolleyball-proffen Iver Horrem, nå markedssjef i Norges Volleyballforbund, bekrefter at satsingen på Sørum/Mol ligger på om lag tre millioner kroner. Han sier at det allerede er etablert et tett samarbeid med Olympiatoppen.

Anerkjennelse

Anders Mol finner det vanskelig å være uenig med Kvalheim og Maaseides karriereråd. Fra flyplassen i Lisboa – på vei hjem fra São Paulo – er han fortsatt litt i skyene etter den store gjennombruddet.

– Analyse er noe av det vi mangler. Vi har ikke folk rundt oss som kan gjøre det nå. Men vi har trent med de gode lagene fra Europa. Og det er grunnen til at vi har tatt store steg på kort tid. Vi har bygd nettverk og vi har fått anerkjennelse. Spesielt etter det som skjedde i Itapema vanket det mange skulderklapp på Christian og meg, sier Anders Mol .