VÅRE BESTE MENN: Fra venstre: Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Robert Johansson utenfor hoppanlegget etter triumfen i lagkonkurransen i OL mandag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Gullsønnene av Norge hyllet av stolte foreldre

Publisert: 19.02.18 20:45

SPORT 2018-02-19T19:45:34Z

PYEONGCHANG (VG) De banket til med et historisk OL-gull i laghopping. Etterpå var det full jubel for supersønnene – hele Norge rundt.

Fra Tromsø (Johann André Forfang) Levanger (Andreas Stjernen), Kongsberg (Daniel-André Tande) og Lillehammer (Robert Johansson) fosset det meldinger ned til Sør-Korea.

Den gamle storhopperen Hroar Stjernen, OL-deltager i Calgary (1988), skriver i en sms til sønnen at han var rørt:

«Dette var stort Andreas, fatter`n var rørt. Kooos dæ i kveld».

Stjernefestlig

– Nå har jeg reist fra fatter’n resultatmessig. Nå får jeg ikke høre mer om Bischofshofen i 1985, sier Andreas Stjernen, med et glis.

Faren vant avslutningsrennet i Hoppuka for 33 år siden. Det var lenge en mare for sønnen å bli påminnet om den seieren i «familiemesterskapet». Etter verdenscupseier i Kulm, og VM-gull (lag) i Oberstdorf – begge triumfene i januar – har det roet seg.

Fra Tromsø kom denne søte sms-en til Johann André Forfang fra mamma Annfrid:

«Gratulerer kjempemasse. Gullgutt og sølvgutt. Fantastisk. Klem fra mamsen som ønsker en tiger..»

Langtur

Det sies om Johann André at han kunne hoppe før han kunne snakke rent. Han bygde hoppbakke i hagen. Og han hoppet i friminuttene på skolen. Familien med pappa Hugo bak rattet reiste land og strand rundt med campingvogn på slep for at yngstesønnen skulle få konkurrere – og utvikle talentet sitt.

Fakta Norske OL-gull i hopp 1924 (Chamonix): Jacob Tullin Thams.

1928 (St. Moritz): Alf Andersen.

1932 (Lake Placid): Birger Ruud.

1936 (Garmisch-Partenkirchen): Birger Ruud.

1948 (St. Moritz): Petter Hugsted.

1952 (Oslo): Arnfinn Bergmann.

1962 (Innsbruck): Toralf Engan.

1994 (Lillehammer): Espen Bredesen.

2006 (Torino): Lars Bystøl.

2018 (Pyeongchang): Maren Lundby. Laghopp: Tande, Stjernen, Forfang og Johansson.

Scheie-stemmen

Tromsøværingen var faktisk så hekta på skihopping at han lot Arne Scheie ta bo i ham med en «indre stemme». Når han hoppet kommenterte NRK-ikonet lengde og stil. I Sør-Korea ble guttedrømmen realisert. Gull i laghopp. Sølv i normalbakke.

– Det er store øyeblikk som dette jeg så for meg da jeg var liten. Og det er spesielt å få oppleve det nå, sier Johann André Forfang.

Kvartetten gliste, jublet og hoppet fra intervju til intervju på sletta. Det var en kald gullkveld. Men det varmet. Laghopp i OL-sammenheng var inntil i går et trist kapittel i norsk hopphistorie. Nå er det tilbakelagt – for godt.

– Fantastisk vinter

Norge var i realiteten aldri truet. Kampen om sølvet ble overlatt til Polen og Tyskland. Det oppgjøret tok tyskerne seg av.

Fra Kongsberg sendte Arne Kjell Tande: «Gratulerer med OL-gull» til sønnen. For første gang siden 1948 (Petter Hugsted) ble det hoppgull til skibyen.

– Det har vært en fantastisk vinter. Først med VM-gullene i skiflyging. Og så dette. Nå fikk jeg vist hvor god jeg kan være, sier Daniel-André Tande.

VG+ : Les eksklusive OL-saker her

Robert Johansson reiser fra Sør-Korea med en gull og to bronsemedaljer. Hjemme på Lillehammer «lettet taket» ifølge mamma Helga og pappa Gorm. Det var pappas råd som hindret Robert med barten fra å gi opp karrieren for to år siden etter nedslående resultater i bakken.

«Gratulerer fra alle her i Vingarvegen 92. Fantastisk av dere alle. Vi skreik så taket lettet. Klem..»

– De andre ga meg 20 poengs forsprang før jeg skulle ta mitt siste hopp. Allerede da jeg kom ut av hoppet skjønte jeg at dette kom til å bli et solid skihopp, og at det ville holde til OL-gull, sier Robert Johansson.