Dette skal de gjøre for å unngå Kollen-kaos

Onsdag samlet arrangøren, Oslo politiet, Oslo kommune, Sporveien og Ruter seg for å redegjøre for hvordan man skal unngå at årets Kollen-helg blir en kopi av fjorårets.

Publisert: 13.02.19 12:12 Oppdatert: 13.02.19 12:36







10. mars i fjor avsporet skifesten i Holmenkollen seg, og utviklet seg til å bli et fullstendig kaos rundt T-banelinjene. Det var få ting som minnet om vinteridyll og glede da åtte mennesker ble skadet, og flere tusen mennesker måtte vente i mange timer på å bli fraktet hjem med T-banen etter at femmila.

Skifesten var også preget av overstadige berusede mennesker med ufin oppførsel. I tillegg lå det igjen 30 lastebillast med søppel i naturen etter feiringen.

– Vi hadde en sen rennstart som gjorde at folk satt lenge og drakk, mange ble beruset og da man skulle gå ned gikk mange ut i T-banesporene, sier Kristin Vestgren Sæterøy, daglig leder arrangør Holmenkollen Skifestival, om fjoråret.

Årets skifest arrangeres 8. til 10. mars.

Økt vakthold

Sæterøy forteller at de har sett på flere ting som skal forhindre at ting blir som i fjor. Rennstarten flyttes frem til klokken 10. I tillegg har aktørene brukt mye tid på å hvordan man skal få folk trygt inn og ut av området.

I Oslo vil politiet bortvise synlig berusede personer på T-banestasjonene.

Noe av det som også gjøres er mer politi og vektere i marka og på viktige knutepunkter. I tillegg vil det være økt vakthold natt til lørdag for å sikre ro og orden i marka.

– Pakk sekken med de riktige tingene. Ta bort de tingene vi ikke liker at er oppe i sekken, i hvert fall mindre av det, oppfordrer Roy B. Evensen i Oslo kommune.

Her kan du se hva politiet hadde å si om fjorårets skifest:

Satt fast under T-banen

Aller hardest gikk det utover Charlotte Skoie Nielsen (20) som falt og ble sittende fast under T-banen.

– Jeg mistet bevisstheten umiddelbart og kjente ingen smerte da foten min traff en strømavtager, sa Skoie Nielsen i et intervju i A-magasinet i desember.

Tre vektere og to passasjerer hjalp Charlotte Skoie Nielsen, alle havnet på legevakten.

SØPPEL-KAOS: Slik så det ut i Holmenkollen dagen etter kaoset. Foto: Hallgeir Vågenes

Kjører kun til Holmenkollen

Bare dager etter skifestivalen møttes Oslo kommune og Holmenkollen Skifestival i et oppvaskmøte, der de konkluderte med at dårlig slusing og kommunikasjon var hovedproblemet under skifesthelgen.

Martin Strand, stabssjef ved Oslo politidistrikt, var onsdag tydelig på at det er viktig at logistikken fungerer bedre enn i fjor.

Det vil kun være mulig å ta T-banen til Holmenkollen lørdag 9. mars, slik at publikum må gå resten av veien for å komme til løypa.

– Vi i Sporveien har veldig fokus på en trygg, sikker og forutsigbar drift av T-banen. Det at vi kun skal kjøre til Holmenkollen stasjon er i sammenheng med forholdene som er lenger opp på T-banelinjen, sier Cato Asperud, kommunikasjonssjef Sporveien.

– Reis opp tidlig

Sofie Bruun, kommunikasjonssjef Ruter, anbefaler alle som skal til Holmenkollen om å beregne god tid, både når man skal opp og når man skal ned.

– Det er viktig å starte tidlig. Vår oppfordring er at man reiser opp så tidlig man kan, sier Bruun.

Hun anbefaler også at så mange som mulig velger å gå ned fra Holmenkollen etter arrangementet.

Det er ikke avklart om det blir satt opp busser som kan frakte folkemengden fra Midtstuen og opp.