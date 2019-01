TENNISYNDLING: Japans Naomi Osaka har dobbelt statsborgerskap. Moren er japansk og faren er fra Haiti, men hun er oppvokst i USA. Her i aksjon under kvartfinalen i Australian Open i Melbourne. Foto: AP

«Naomi Osaka» fjernet fra reklame etter hudfarge-bråk

En japansk nudel-produsent gjør retrett etter å ha blitt beskyldt for å gjøre det japanske tennisesset hvitere i huden enn det hun her.

Torsdag morgen norsk tid spiller Naomi Osaka semifinale i Australian Open i Melbourne.

Der møter hun tsjekkiske Karolina Pliskova som slo ut Serena Williams, og dermed hindret veteranen i å revansjere tapet i den omdiskuterte US Open-finalen mot Japans nye tennis-yndling.

En finale som også blir husket for Williams’ utbrudd mot kampens dommer, og den påfølgende debatten om rasisme og kjønnsdiskriminering i tennissporten. I tillegg ble det også mye bråk rundt tegningen under , som ble oppfattet som en rasistisk fremstilling av først og fremst Serena Williams, men også av Naomi Osaka.

Kritikerne mente blant annet Osaka ble fremstilt med feil hud- og hårfarge.

Nå har 21-åringen, som har japansk mor og far fra Haiti, nok en gang ufrivillig havnet opp i en opphetet rasismedebatt.

I en nudelreklame for sponsoren Nissin, dukker hun opp sammen med landsmannen Kei Nishikori, som for øvrig måtte trekke seg fra Australian Open onsdag, i en karakteristisk japansk animetegnefilm:

Kritikerne mener Osaka blir fremstilt med hvitere hud enn det hun egentlig har

Og Nissin blir beskyldt for å gjøre dette i håp om å gjøre henne mer spiselig for japanere.

Talsperson for Nissin Foods, Daisuke Okabayashi, avviser beskyldningene, men har likevel valgt å trekke reklamefilmen som har blitt sendt mens Osaka har storspilt i Australia.

Ligner ikke

– Det var aldri vår hensikt å gjøre det som refereres til som å «hvitvaske», men nå som dette er blitt et tema, vil vi være mer oppmerksomme på å respektere mangfold i våre PR-aktiviteter, sier Okabayashi.

Han understreker at de ikke planlegger å verken gjøre noen blekere eller mørkere i huden.

Flere kritikere har i tillegg bemerket at den tegnede versjonen av Osaka har fått en annen hårsveis og mindre nese.

Framstillingen vekker til dels sterk harme , og det blir påpekt at Osaka muligens, utfordrer et ellers relativt rasehomogent folk der barn av annen hudfarge fremdeles opplever å bli møtt med fordommer, til tross for at holdningene blant yngre japanere har endret seg.

Samtidig er det flere som kommenterer at det er normen i japanske tegnefilmer å framstille figurer stereotypt, og da ofte med store, runde øyne, en liten, smal nese og lys hud.

Osaka, som ble den første japanske spilleren som har vunnet en Grand Slam-turnering da hun vant US Open, har ikke kommentert saken.