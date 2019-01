HØYLYTT: Det var ikke mangel på lyd fra Nordavind DNBs side under høstfinalen 2018. Foto: EIVIND VON D

Stor vurdering: Disse kan vinne League of Legends-turneringen i Telenorligaen

SPORT 2019-01-31T14:16:06Z

Søndag starter den nye sesongen av Telenorligaen. Vi har tatt en titt på hvilke lag du kan forvente å se kjempe i toppen i League of Legends.

Publisert: 31.01.19 15:16

Etter en ellevill best av fem-finale har vi nå en ny sesong av Telenorligaen i vente, med forhåpentligvis enda mer spenning.

DETTE ER TELENORLIGAEN: Norges største satsing på e-sport, og driftes som et divisjons- og sesongbasert seriespill. Ligaen består av spillene Counter-Strike, League of Legends, Hearthstone og Rocket League. Det er to sesonger per kalenderår.

Perioden i etterkant av høstfinalen har vært preget av en rekke overganger og kaotiske nyinnføringer, likevel kan vi glede oss over at flere av toppspillerne enten har vendt hjem til ligaen eller stiller i nye farger.

Vi har gått igjennom topp fire sammen med tidligere Fact Revolution-spiller Anders «Sharp» Lilleengen, som nå spiller for akademilaget til Splyce.

Nordavind DNB: Klare for nok en tittel?

Top Lane: Elias «Kakan» Edlund

Mid Lane: Øyvind «Erixen» Saltrø Eriksen

Jungle: Ole-Martin «Ploxy» Glomsaas

Marksman: Mathias «Tide» Kruse

Support: Omid «Touch» Rosander

Det kan se ut som om Nordavind DNB har rustet seg opp for nok en tittel, etter to strake pokaler i fjoråret av Telenorligaen. Mid Lane-spiller «Erixen» stiller nok en gang klar i jobben som vektløfteren på Nordavind, mens tidligere Worlds-deltaker «Touch» nok engang stiller klar som Support. Førstnevnte kunne forsåvidt fortelle til VG at stemmebåndene til «Touch» fremdeles er i fin form og klare for finale.

– Du trodde kanskje «Touch» skrek seg helseløs på scenen i høst, men bare gjør dere klare, for det er mer roping og skriking i vente til neste finale.

Det blir nok ingen overraskelse dersom Nordavind kjører over all motstand denne sesongen, etter at danskene fra Riddle forsvant til fordel for europeiske ligaer. Anders Lilleengen fra akademilaget til Splyce tror laget lett kan kruse gjennom de ordinære kampene.

– Selv den regjerende seriemesteren har noen hull i den ellers så solide lagoppstillingen sin, men på ryggen til «Erixen», trener «Fykling» og det mest tidkrevende treningsregimet i Telenorligaen, så bør vi se Nordavind ta førsteplass i den ordinære sesongen, forklarer han.

Riddle Esports: Kraftig tappet

Top Lane: Tap «WildArcane» Nguyen

Mid Lane: Alexander «HawHawNeverLucky» Fedde

Jungle: Ivar «Reflect» Bråstein

Marksman: Erlend «Kakoshi» Monsrud

Support: Matic «PRMK» Premk

Det kan bli en tøff sesong for Riddle Esports, etter å ha mistet ikke bare en, men to lagoppstillinger i etterkant av høstens andreplass. Lyspunktet kommer i form av talentet «HawHawNeverLucky», som imponerte stort i fjorårets sesong. Resten av lagoppstillingen er forholdsvis ukjent, foruten «PRMK» som var med da Riddle Esports tok sin forrige Telenorliga tittel, tilbake i 2017. Grunnlegger av laget, Mohammed Barzinje, har troen på finaleseier.

– Vi har en lang historie når det kommer til å komme til finalen av Telenorligaen, i år er intet unntak. Vi skal vinne.

– Finalekandidater faller kjapt med innleid talent. Riddle har mistet hele stallen sin og forsøket på å få tak i nye spillere gikk dårlig for seg. De fikk likevel tak i «HawHawNeverLucky» på en eller annen måte (skulle gjerne sett disse samtalene), som kan bære laget til en fjerdeplass i den ordinære sesongen, forteller Lilleengen.



Celestial Gaming: Miljøbevisste veteraner

Top Lane: Håkon «K00lberg» Solberg

Mid Lane: Sander «Zhandia» Skogstad /Sebastian «BOFFEN» Gsell

Jungle: Adrian «Dipzey» Kjellesvik

Marksman: Magnus «Cheezy»

Support: Geir «Eski» Nilsen Lie

Celestial Gaming har alltid vært et slags gamlehjem for Telenorliga-spillere. Fra år til år har vi sett de samme solide spillerne fronte laget, til lite suksess. I år har Celestial Gaming resirkulert et par spillere fra andre lag, blant annet «Dipzey» og «Zhandia», som tidligere har gjort middels suksess med Fact Revolution. Om de grønne endringene kan føre til fastere form for veteranene gjenstår å se, men mer spenning og mosjon blir det iallfall på gamlehjemmet når «Zhandia» tar over i Mid Lane. Lagets Top Lane-spiller Håkon «KOOLBERG» Solberg kunne fortelle at fremtiden fort kan lene mot braksuksessen Fortnite etter vårsesongen.

- Når alle barrierer er brutt, alle lag er slått, og man er alene på toppen (pun intended) er det på tide å lete etter nye utfordringer. Dere ser meg i Fortnite miljøet de neste årene. *flosser av scenen*

Lilleengen forteller at nytt blod i gamle årer kommer til å være en fordel for Celestial Gaming denne sesongen.

– Gamlehjemmet har stått opp fra de døde takket være nytt blod, (og mange veteraner). Celestial Gaming sitter på den blodigste Bot Lanen i ligaen og ikke engang «Accziz» på Lee Sin kan gjøre noe med det. Jeg tror de kommer til å ta en tredjeplass før sluttspill, sier han.

Fact Revolution: Ingen revolusjonerende ting her

Top Lane: Simon «Slemp» Ellefsen

Mid Lane: Giuliano «Kr mid import» Wölm

Jungle: Eivind «Dacreq» Ommundsen

Marksman: Noman «Jankova» Ahmad

Support: Joachim «Accziz» Ulvatn Torsvik

At Fact Revolution er en reell kandidat til sluttspill-tittelen denne våren kommer tvilsomt som noen overraskelse. Fjoråret var en ren skivebom fra Fact, som fra start til slutt slet med flere uavgjorte kamper. Denne sesongen er kjempen «Slemp» tilbake i Top Lane, sammen med en god miks av både veteraner og sluttspill-sultne talenter. Lagets Marksman-spiller, Noman «Jankova» Ahmad, som pokalen såvidt glapp for ifjor, sender et stikk i retning Nordavind og deres Marksman «Tide».

– Nå som jeg er i Fact Revolution er jeg ganske sikker på at «Tide» ikke lenger kan gjemme seg bak «Erixen».

Om «Jankova» klarer å putte handling til ord eller blir nedgradert til vannbærer etter første serierunde gjenstår å se, vi forventer iallfall eksplosive plays fra Bot Lane-duoen til Fact Revolution.

– Lagoppstillingen til Fact har noen gode biter, «Slemp» på topp er veldig skummelt og «Jankova» i godform kan få selv de beste busker til å skjelve, forteller Lilleengen.

Men hvem tar pokalen?

Tidligere Telenorliga-topp Anders Lilleengen har allerede gjort seg opp noen tydelige tanker om hvordan sluttspillet kommer til å utspille seg.

– I sluttspillet tror jeg Nordavind velger Riddle til semifinale (stor overraskelse der) og vinner. Dermed blir det Celestial Gaming mot Fact i den andre semifinalen og mange liv vil gå tapt, men takket være Taco og masse trening vil Celestial Gaming dra den her i land.

– I finalen møter «Tryhardsa» - Nordavind, seniorene - Celestial Gaming. Her vinner Nordavind sant? Kall meg partisk, men vi vet alle hvordan Nordavind spiller på scenen, og såvidt jeg vet så betaler ikke de feite sjekkene for en psykolog. Finalen ender 3–1 til Celestial Gaming, avslutter Lilleengen.